"В ночь на Рождество нас ждет благая весть..."

Рождество Христово – одно из тех на самом деле не столь уж и многих исторических событий, которые оказали колоссальное влияние на весь ход развития человеческой цивилизации.

Спаситель мира, как известно, родился более двух тысячелетий назад в захудалом по тогдашним меркам городке Вифлееме. Причем родился Богомладенец отнюдь не в царских покоях и даже не в хижине бедняка, а в простом загоне для скота. По преданию, Богородица вместе со своим супругом Иосифом Обручником прибыли в Вифлеем – родной город Иосифа, чтобы принять участие в объявленной накануне переписи населения. По действовавшим в те времена правилам, чтобы быть переписанным, каждый человек обязан был к определенному сроку явиться в свой родной город. Когда же Иосиф и Мария уже затемно вошли в Вифлеем, то оказалось, что город практически переполнен. Иосифу и Марии, даже несмотря на то, что она была на сносях, не нашлось места ни в гостиницах, ни на постоялых дворах. Так и получилось, что в ночь Рождества Святое семейство расположилось в обыкновенном загоне для скота. Здесь же, в окружении животных, и родился на свет Богомладенец Иисус, которого первые часы жизни согревали своим дыханием окружавшие его животные. Тогда, конечно, никто еще не знал, что этот лежащих в яслях младенец пришел в мир, чтобы учить людей добру и любви, принять мученическую смерть на кресте, искупив тем самым грехи всего рода человеческого, через три дня воскреснуть из мертвых…

Русской православной церковью Рождество Христово (которое наряду со светлой Пасхой Христовой является одним из самых главных христианских праздников) отмечается в ночь с 6 на 7 января. Во всех православных храмах в эту ночь совершаются особенно торжественные праздничные службы. Разумеется, не стал в этом смысле исключением и год наступивший.

Как правило, перед входом в храм в Рождественский сочельник (т.е. накануне праздника) устраиваются импровизированные вертепы, где в символичной форме как бы реконструируется обстановка того самого вертепа (или загона), куда пришли поклониться новорожденному Иисусу волхвы, принесшие свои знаменитые дары (ладан, золото и смирну).

В кафедральном соборе Архистратига Михаила многочисленные верующие стали собираться задолго до полуночи. Сам собор, кстати говоря, по традиции был убран пушистыми лесными красавицами – елками. В центре же установлена икона Рождества Христова.

Праздничную Божественную литургию совершил епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий, которому сослуживали священники Балашовской епархии. По окончании же службы владыка обратился к прихожанам храма и всем верующим со словами поздравления с наступившим Рождеством Христовым.

А уже днем 7 января епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий совершил Великую Рождественскую вечерню в Преображенском храме возрожденного Покровского женского монастыря г. Балашова.

По традиции на богослужение собрались священно-служители и прихожане нескольких храмов Балашовской епархии. К слову сказать, присутствовал на праздничной службе и глава Балашовского муниципального района П.М. Петраков.

Во время богослужения состоялось награждение клириков очередными иерархическими знаками отличия. Архиерейских благодарственных писем удостоились и некоторые миряне, потрудившиеся на благо православия.

Епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий обратился к собравшимся в храме балашовцам с рождественским поздравлением. В свою очередь, от лица духовенства и мирян владыку Тарасия поздравил благочинный Ртищевского округа священник Илия Астахов.

Глава Балашовского муниципального района П.М. Петраков, поздравляя со светлым праздником Рождества Христова епископа Балашовского и Ртищевского Тарасия, а также всех верующих, отметил значимый вклад балашовского духовенства в укрепление православной веры на территории нашего района, духовных традиций и сохранение семейных ценностей. Павел Михайлович передал также Владыке Тарасию и жителям Балашовского муниципального района поздравление с Рождеством Христовым и самые добрые пожелания от имени губернатора Саратовской области В. В. Радаева.

"БП" №№7-8 от 18 января.