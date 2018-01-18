Вниманию заинтересованных лиц

Информация об отборе граждан Российской Федерации для поступления в ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» и ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации» в 2018 году



В целях подготовки кадров для замещения должностей следователей следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области осуществляет отбор граждан Российской Федерации для поступления в ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» и ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации» в 2018 году для очного обучения по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (квалификация Юрист), уголовно-правовая специализация, срок обучения 5 лет.

Минимальные баллы ЕГЭ:

- русский язык – 45 баллов;

- история – 42 балла;

- обществознание – 50 баллов.

Гражданам, изъявившим желание участвовать в отборе, необходимо обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области до 01.04.2018 по адресу: г. Саратов, ул. им. Е.Ф. Григорьева, д. 30, телефон: 8(8452) 49-05-28.

По окончании обучения выпускник может быть направлен для прохождения службы в любой следственный орган Следственного комитета Российской Федерации, в том числе расположенный в местностях с особыми климатическими условиями.

Е.А. Добрынина, помощник следователя СО по г. Балашову СУ СК РФ по Саратовской области, лейтенант юстиции.

