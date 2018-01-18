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Четверг, 18 января 2018 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Вниманию заинтересованных лиц

Информация об отборе граждан Российской Федерации для поступления в ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» и ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации» в 2018 году
 

В целях подготовки кадров для замещения должностей следователей следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области осуществляет отбор граждан Российской Федерации для поступления в ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» и ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации» в 2018 году для очного обучения по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (квалификация Юрист), уголовно-правовая специализация, срок обучения 5 лет.
Минимальные баллы ЕГЭ:
- русский язык – 45 баллов;
- история – 42 балла;
- обществознание – 50 баллов.
Гражданам, изъявившим желание участвовать в отборе, необходимо обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области до 01.04.2018 по адресу: г. Саратов, ул. им. Е.Ф. Григорьева, д. 30, телефон: 8(8452) 49-05-28.
По окончании обучения выпускник может быть направлен для прохождения службы в любой следственный орган Следственного комитета Российской Федерации, в том числе расположенный в местностях с особыми климатическими условиями.
Е.А. Добрынина, помощник следователя СО по г. Балашову СУ СК РФ по Саратовской области, лейтенант юстиции.
 