Богатырь по имени Леонид

В Балашовском районе принято чествовать первого новорожденного года. Каждый год в первых числах января представители власти, отдела ЗАГС, СМИ, облачившись в медицинские халаты, в сопровождении сотрудников Балашовского родильного дома, с цветами и подарками шествуют в палату поздравить счастливых родителей с рождением малыша. В 2018-м первым на свет появился мальчик. Это Леонид Александрович Пономарев.



Его мама, Ольга Юрьевна, рассказала, что рождение ребенка планировалось под Рождество. Однако судьба распорядилась иначе. Семья Пономаревых встретила Новый год и по саратовскому, и по московскому времени, легли спать, а в 9:05 женщина поступила в Балашовский роддом. Вес новорожденного – 3540 г., рост – 52 см.

С рождением Леонида семья Пономаревых стала многодетной. У Ольги и Александра есть сыновья Виктор 7,5 лет и Степан, которому пока ещё нет и двух лет.

Супруги Пономаревы поженились 8.08.2008 г. Ольге – 30, Александру – 36. Оба работают в ЛИУ-3. Она – бухгалтер, он – капитан внутренней службы.

«Должно быть, у вас крепкая семья, раз решились на третьего ребенка, - отметил глава района П.М. Петраков. – Счастья, здоровья, чтобы все у вас было хорошо!». И.о. начальника отдела ЗАГС Л.В. Сухова вручила счастливым родителям традиционные пинетки и, конечно же, свидетельство о рождении. «Третий богатырь в семье появился», - пошутила молодая мама.

Имя малышу выбрали спонтанно. Среди Леонидов – немало известных людей, добившихся больших высот в политике, науке и искусстве. Да и само имя не такое уж распространенное.

Мальчик во время визита гостей проснулся и даже закричал. «Раз его так встречают, начальником будет», - отметил председатель районного Собрания депутатов А.Г. Рыжков.

На память решили все вместе сфотографироваться.

Рождение ребенка – это чудо. В последние годы подобных чудес в нашем роддоме случается все меньше. По словам заместителя главврача Балашовского родильного дома по лечебной работе В.С. Ванькова, в 2016-м в этом учреждении на свет появились 1200 малышей, в 2017 - около 850 детей. Помимо г. Балашова и Балашовского района нашему роддому отдают предпочтение роженицы Аркадака, Самойловки, Романовки и Турков.

В Новом 2018 году счет открыл Леонид.

"БП" №№5-6 от 16 января.