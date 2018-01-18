Молодогвардейцы подвели итоги

В ЦДО «Созвездие» состоялась очередная конференция Балашовского местного отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России». Её проведение было приурочено к знаменательным датам – 10-летию Балашовского местного отделения и 12-летию Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».



Как известно, Балашовское местное отделение за 10 лет работы стало настоящим центром притяжения неравнодушной молодежи и одной из ключевых площадок реализации молодежных инициатив в районе. Только за последнее время силами балашовских молодогвардейцев было проведено около ста общественно полезных социально направленных мероприятий и акций различного формата. Об этом в ходе конференции собравшимся подробно рассказал руководитель Балашовского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Дмитрий Игоревич Власов.

Так, к примеру, акция «Вальс Победы», организованная активистами «МГЕР», заняла своё достойное место в рамках празднования Дня Победы на прихоперской земле. В 2017 году в акции приняли участие более 80 ребят из различных учебных заведений города, а также представители городского совета ветеранов. Более того, балашовский «Вальс Победы» поддержали многие районы Саратовской области.

В преддверии 9 Мая активисты Балашовского отделения «Молодой Гвардии Единой России» приняли участие в акции «Георгиевская ленточка», а также участвовали в акции «Карта памяти», которая проводилась впервые. Любому желающему предлагалось вспомнить, где воевали или работали его родственники во время войны, а затем прикрепить красную звезду или фотографию на большую карту СССР, в то место, где это происходило.

Наверное, одним из наиболее ярких мероприятий в плане развития интеллектуального и творческого потенциала молодежи явилась организация смены «Молодежь и политика» в рамках молодежного образовательного форума «Хопёр». В течение трёх лет подряд участники направления могли повышать свои знания политической системы страны, получать уникальную возможность познакомиться с политическими и общественными деятелями региона и задать им вопрос. Более того, на короткое время участники оказались в роли кандидатов в депутаты в ходе ставшей уже традиционной игры «Выборы».

Активисты принимали участие в областных молодежных форумах «Драйвер», «Ассамблея», в форуме ПФО «Иволга», во Всероссийском форуме «Территория смыслов». Балашовские молодогвардейцы по результатам работы два раза награждались поездкой в Государственную Думу. БМО «Молодой Гвардии» ежеквартально входило в тройку лучших местных отделений области.

С целью привлечения внимания к проблемам экологии за два года балашовскими молодогвардейцами проведено более двадцати субботников в черте города, вдоль реки Хопер, а также в местах отдыха балашовцев в лесной зоне.

Если говорить о продвижении идей здорового образа жизни, физической культуры и спорта, то здесь уместно напомнить, что ежегодно Балашовским отделением ВОО «Молодая Гвардия Единой России» совместно с партией «Единая Россия» и управлением культуры, спорта и туризма администрации БМР проводится турнир по армрестлингу «Стальные руки». В соревнованиях, которые традиционно проходят в спортивном зале Балашовского техникума механизации сельского хозяйства, первенство оспаривают юноши из числа студентов вузов и ссузов Балашова.

Вместе с тем, активисты «Молодой Гвардии» в этом году приняли участие в организации крупных межрегиональных турниров по боксу: «Правопорядок и спорт-2017» и «Ежегодный традиционный турнир по боксу, посвященный Дню Победы». Также молодо-гвардейцы содействовали проведению ежегодного баскетбольного турнира среди любительских команд им. Дмитрия Донского на призы Балашовской епархии, посвященного годовщине Великой Победы.

Словом, эти и многие другие акции балашовских молодогвардейцев свидетельствуют о том, что Балашовское местное отделение «МГЕР» проводит большую работу с молодыми балашовцами. А потому отнюдь не удивительно, что в ходе конференции молодогвардейцы услышали много добрых слов в свой адрес.

Так, высокую оценку их работе дали секретарь Балашовского местного отделения ВПП «Единая Россия» Сергей Васильевич Попов, руководитель Саратовской областной общественной организации «Память о защитниках Отечества» Ольга Ивановна Морозова, депутат Совета МО город Балашов Алексей Борисович Кольцов и другие.

Кроме того, в связи с проведением процедуры обновления (ротации) состава местного штаба состоялось тайное голосование по избранию новых членов местного штаба БМО «МГЕР», а также вручение благодарственных писем отличившимся активистам молодёжной организации.

"БП" №№5-6 от 16 января.