Хозяин неба достоин памятника

17 декабря 2017 г. Герою Советского Союза, заслуженному летчику-испытателю Ю.А. Гарнаеву исполнилось бы 100 лет. Юрия Александровича помнит и ценит весь мир. Однако в Балашове по сей день нет улицы, названной в его честь.



Не пора ли исправить это упущение? Переименовать ул. Советскую, на которой жил Ю.А. Гарнаев, дело непростое, затратное. Полагаем, что лучшим вариантом было бы присвоить его имя набережной реки Хопер. Правда, сначала её нужно восстановить. Герой Советского Союза Юрий Александрович Гарнаев никогда не забывал, откуда он родом.

Судьба Юрия Гарнаева волнует меня всю жизнь. Летом 1966 года, когда мне не было и 14 лет, мы с отцом как-то прогуливались по шикарной ярмарке цветов в Городском саду. Воздух благоухал ароматом растений, кругом - разнообразие красок. В толпе говорили: «Вчера здесь был Гарнаев». В гостевой книге, размашистым почерком, четырьмя цветами, словно в тон ярмарке (подпись была сделана шариковой авторучкой – диковинка в то время), герой-земляк оставил свои впечатления.

Юрий Александрович приехал в город, где он родился и вырос, в зените славы – Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР, испытавший более 120 типов летательных аппаратов.

«Возьми меня на встречу Гарнаева с летчиками», - просил я отца.

«К сожалению, это невозможно. Встреча будет проходить в Доме офицеров только с офицерами и курсантами старших курсов».

Мы с ребятами пытались пройти, но нас, пацанов, к сожалению, не пустили на эту встречу. Утром я слушал отца с открытым ртом и узнал много интересного о жизни нашего знаменитого земляка.

- А не страшно ли Вам испытывать самолеты? Ведь это связано с огромным риском для жизни, - спросил его кто-то из курсантов.

- У меня, как и у любого нормального человека, есть страх смерти, я похоронил уже многих своих друзей-испытателей и не исключаю, что могу погибнуть так же, как они, за штурвалом самолета при испытании новой техники. Но страх исчезает, как только поднимаешься в кабину самолета или вертолета. Тут начинается твоя работа, и её надо сделать на «отлично», испытав самолет по всем параметрам, чтобы те, кто будут летать на нем потом, были уверены, что самолет не подведет.

Это я запомнил на всю жизнь. А через год, 6 августа 1967 года, он погиб при тушении лесного пожара во Франции.

Уже много лет спустя мы отдыхали с женой в Феодосии. Прогуливаясь по уютному приморскому городку, обратили внимание, что идем по улице Ю.А. Гарнаева. В этом городе он провел одно из самых экстремальных испытаний: отстрел лопастей вертолета, после чего летчик мог бы катапультироваться.

Улицы и площади многих городов носят имя нашего прославленного земляка: Улан-Удэ, Феодосия, Чехов, Жуковский… Есть названная в его честь площадь в Симферополе.

В Большой советской энциклопедии есть упоминание, что в Балашове есть улица, названная в честь летчика-испытателя Ю.А. Гарнаева. Однако это не так. Не пришло ли время это исправить?

Юрий Долгов.

Сообщение ТАСС: «В воскресенье вечером, 6 августа 1967 года, во Франции при тушении большого лесного пожара, в сложных условиях гористой местности потерпел катастрофу вертолёт Ми-6. Экипаж в составе: командира корабля - Героя Советского Союза, заслуженного лётчика-испытателя СССР Ю.А. Гарнаева, второго пилота Ю.Н. Петера, штурмана В.Ф. Иванова, бортинженера С.А. Бугаенко, бортрадиста Б.Н. Столярова, инженеров-испытателей А.Я. Чулкова, В.П. Молчанова и двух французских специалистов: Сандоза и Тэпфера – погиб».

До последних секунд Ю.А. Гарнаев продолжал управлять вертолетом, пытаясь спасти экипаж и машину от катастрофы. И ему это почти удалось после удара хвостовой балкой о скалу в условиях почти нулевой видимости из-за плотного дыма. Чудом он посадил вертолет на более-менее ровное плато, но вертолет не удержался и рухнул вниз, в самое пекло пожара.

О трагедии передали почти все ведущие теле- и радиокомпании, где Ю.А. Гарнаева называли «признанным воздушным асом Европы».

«Маленький домик на окраине небольшого городка Балашова, зимой занесённого снегом, а летом прекрасного тем, что расположен он на берегу реки Хопёр, в который мы, ребятишки, ныряли с ранней весны до поздней осени, а после ледостава катались на льду, приделав на дырявый валенок вместо коньков деревяшки.

Правда, весной тихий Хопёр становился неспокойным, выходил из берегов, и по нему с шумом и треском шли льдины, на которых мы старались прокатиться, рискуя свалиться в воду. Проходил лёд, и Хопёр разливался, затапливал низкие места, но через две недели река входила в берега, и он снова становился кротким. Это запомнилось на всю жизнь».

Это выдержки из неоконченной книги «Проверено на себе», где собраны дневниковые записи и воспоминания Юрия Александровича.

Он родился 17 декабря 1917 г. в Балашове. С авиацией маленький Юра познакомился в памятный первомайский день 1930 г., когда начальник Балашовской школы пилотов пригласил его на открытие школы летчиков, а затем и «покатал на настоящем самолете».

В Балашове самолетов тогда не было, а расположенный в Борисоглебске аэродром был сравнительно далеко от родного города. Но вдруг весь город всколыхнула удивительная весть: в нашем Балашове открывается летная школа пилотов и авиатехников. В городе появилось много автомобилей, на которых ездили люди в летной форме.

Отец Юры Гарнаева работал в Балашове бухгалтером, а мать была в прошлом актрисой и мечтала о сцене. Всё собиралась в Москву, чтобы поступить на сцену, а пока давала уроки музыки балашовским невестам.

Мать, разведясь с отцом, решила перебраться из Балашова в Москву.

Валентина Ивановна, взяв сына и дочь, выступала с ними по деревням с концертами. Они прошли почти пятьсот верст, от Оки до Десны. Встречали их хорошо, платили продуктами. Играли Шекспира и Пушкина, Шиллера и Толстого. Работа в собственном бродячем театре пробудила в будущем летчике поэтические способности. И если стихи он уже пробовал писать и раньше, то теперь рискнул даже читать их со сцены.

Но лето кончилось, и Юрий поступил рабочим на подольский завод, после чего поступил в Энгельсское военное авиационное училище, которое успешно окончил в 1939 г. Затем работал инструктором в Забайкальской ВАШП (г. Улан-Уде): обучал курсантов пилотированию.

Шла война. На фронт Гарнаева не пускали: инструктор в школе стоил, по меньшей мере, двадцати новых боевых летчиков.

После войны по злобному навету Ю.А. Гарнаев три года отбыл в лагерях, и это послужило причиной его временного отстранения от испытательного аэродрома. И только выдержка и любовь к небу помогли Юрию преодолеть все земные препятствия и снова занять место у штурвала.

Мистер Коффе, шеф-пилот американской фирмы, как-то сказал Юрию Александровичу:

- Пилотов, которые летают только за деньги, можно штамповать, «разводить в инкубаторе». А вы родились летчиком, причем высшего класса. Вы первый русский, завладевший американским небом.

Профессия летчика-испытателя считается самой опасной. Ю.А. Гарнаев не окончил свою книгу, но последние ее страницы он дописал своей жизнью.

Юрия Гарнаева не стало в 1967 году. Но о нем еще долго будут говорить, как о живом.

Кто же ты был, кем же ты остался для всех нас, Юрий Александрович Гарнаев? Тебя называют характерным явлением современности. Тебя сравнивают с Чкаловым, называют российским Сент-Экзюпери. Ты успел сделать столько добра, что хватило бы на три жизни.

Туда, на место твоей гибели, специально летал первый космонавт Земли Ю.А. Гагарин, когда в последний раз был во Франции. Валентина Терешкова привезла оттуда горькую горсть земли и маленький осколок мотора.

Там, в горах близ Марселя, где разбился твой вертолет, теперь проложили тропу паломники - сюда приходят французы, приезжие и местные, российские моряки с кораблей, заходящих в Марсель... Там тебя теперь зовут хозяином неба, в память о тех днях, когда героический экипаж вел единоборство с огнем.

А в родном Балашове до сих пор нет улицы, названной в честь нашего знаменитого земляка… Поэтому мы с Юрием Николаевичем Долговым и предлагаем дать реконструированной набережной реки Хопер имя Героя Советского Союза Юрия Александровича Гарнаева. Там же можно было бы установить его бюст.

Нам кажется, это было бы не только правильно, но и справедливо.

А что думают по этому поводу сами балашовцы?

"БП" №№5-6 от 16 января.