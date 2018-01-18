Вниманию населения Саратовской области!

23 января с 15.30 до 16.00 в Саратовской области будет проведена техническая проверка системы оповещения.



С целью проверки работоспособности кратковременно будут включены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!». После выключения электросирен по средствам радио и телевещания будут переданы речевые сообщения о проведении комплексной технической проверки.

Помните! В период проведения технической проверки средств оповещения населению области необходимо соблюдать спокойствие, включить радиотрансляционные точки, радиоприемники, настроенные на местные радиостанции, телевизоры на каналы местных телестудий и выслушать сообщение, передаваемое Главным управлением МЧС России по Саратовской области.

ГУ МЧС России по Саратовской области.