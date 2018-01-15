Без снега, зато с президентом и салютом

встретили наступивший год балашовцы, пришедшие в ночь на 1 января на городскую площадь.



Честно говоря, для автора этих строк стало приятной неожиданностью количество людей, собравшихся в первые минуты наступившего года на площади перед офисом Сбербанка – главной площадке, где проводятся в городе различные массовые мероприятия, что называется, на открытом воздухе.

К слову сказать, сама площадь в эти дни являла собой едва ли не самую красочную часть города. Еще с середины декабря здесь возвышается и переливается разноцветными огнями и гирляндами высоченная красавица-ель. По периметру площадь обрамляют также украшенные электрическими гирляндами и праздничной иллюминацией деревья. Под стать этому великолепию и сцена, на которой также возвышается нарядная елка, рядом с ней Снеговичок. Неудивительно, что и детворе, и взрослым полюбилось фотографироваться на память на их фоне.

Конечно, люди пришли сюда в такую рань или, наоборот, так поздно (это уж, как посмотреть) не просто так. Заранее стало известно, что в час ночи по местному времени (в полночь по времени московскому) будут транслироваться новогодние поздравления Президента России В.В. Путина и губернатора Саратовской области В.В. Радаева. Специально ради этого на празднично украшенной сцене заранее смонтировали большой экран.

После новогодних поздравлений главы государства и руководителя нашего региона к балашовцам с поздравительной речью обратился и глава Балашовского муниципального района П.М. Петраков.

Павел Михайлович тепло поздравил всех собравшихся на площади с наступившим 2018 годом, пожелал землякам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и успешного осуществления всех задуманных планов.

Ну, а первым подарком уже в наступившем году для тех, кто не поленился прийти в новогоднюю ночь на площадь, стали грандиозный праздничный фейерверк, который традиционно был организован для балашовцев при поддержке депутата Саратовской областной думы С.Б. Суровова, и красочная музыкально-развлекательная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки.

"БП" №№3-4 января.