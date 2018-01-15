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Понедельник, 15 января 2018 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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"Чудеса под Новый год"

Так называлось красочное театрализованное представление, которое прошло при полном аншлаге в один из последних дней  2017 года в МУК «Центр культуры БМР». В определенном смысле именно это театрализованное действо дало старт многочисленным праздничным новогодним мероприятиям как в самом Балашове, так и в сельских муниципальных образованиях, коими были наполнены предпраздничные и праздничные дни.

Балашовцев и гостей города, собравшихся в зале Центра культуры, с наступающим 2018 годом поздравил глава Балашовского муниципального района П.М. Петраков.
А потом началось собственно представление. Надо отметить, что коллектив МУК «Центр культуры БМР» каждый год удивляет балашовцев своими постановками. На этот раз в основу сценария была положена известная и всеми любимая сказка «Аленький цветочек». Правда, здесь главному герою – купцу и любящему отцу, который пообещал привезти своей младшенькой дочери в подарок диковинный аленький цветочек, не пришлось отправляться  в трудное и опасное путешествие за тридевять земель. Оказалось, что диковину вполне можно раздобыть в «стольном граде Балашове». На всякий случай напомним некоторым нашим молодым читателям, что в истории Балашова был непродолжительный, но весьма насыщенный период, когда он являлся центром одноименной области. Так что, как говорится, «сказка ложь, да в ней намек…». Вполне возможно, что Балашову  суждено еще в будущем стать стольным градом, причем уже не в сказке, а  в реальной жизни.
Как водится, на пути к своей цели героям приходится преодолеть массу различных препонов, проявить смекалку, настойчивость. Ну, а помогали им в этом замечательные артисты: образцовый хореографический коллектив «Туесок», народный ансамбль танца «Россияночка», народный театр молодёжной моды «АLEKSия», вокальный ансамбль «Гармония», заслуженный коллектив народного творчества ансамбль песни и танца «Зоренька», танцевальный коллектив «Лау-де – вита», танцевальный коллектив «Первоцвет», вокальный ансамбль «Кристалл», вокальное трио «The Best», танцевальный коллектив «Энергия», вокальный ансамбль «Фэнтези», а также Мария Исайкина, Яна Панкратова, Николай Загудаев, Мирослав Мазалов, Вадим Евтеев, Дмитрий Решетников…
С Новым годом вас, друзья! Верьте в чудеса. Ведь они случаются в нашей жизни не только  в новогоднюю ночь.

"БП" №№3-4 от 11 января.
 