Депутаты голосовали консолидированно

Тридцатым очередным заседанием завершили 2017 год депутаты Собрания депутатов Балашовского муниципального района.

Несмотря на предновогоднее время, прошло оно скорее в сугубо деловой обстановке, чем в легкомысленно праздничной. Из установленного числа депутатов на последнее заседание Собрания явились 18 парламентариев, которые, собственно, и проработали имеющуюся повестку дня. К слову сказать, практически по всем 19 вопросам обладатели депутатских мандатов голосовали консолидированно. Так было решено на прошедшем накануне заседании партийной фракции.

Как водится, первым делом районные парламентарии одобрили необходимые изменения в бюджет Балашовского района на 2017 год, а также в решение Собрания депутатов БМР №77/06 от 25.12. 2015 года «О создании районного дорожного фонда Балашовского муниципального района Саратовской области».

По итогам текущего года в администрации района и в Собрании депутатов Балашовского муниципального района образовалась экономия по оплате труда в размере 1 096, 5 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания депутатов № 30/17 от 26.12.2017 г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Балашовского муниципального района №05/23 от 26.12.2016г. «О районном бюджете Балашовского муниципального района Саратовской области на 2017 год» данные денежные средства направлены на погашение кредиторской задолженности по исполнительным листам (пени), что позволит возобновить движение операций по лицевым счетам учреждений социальной сферы.

Подвергся изменениям и так называемый Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Балашовского района на 2018 год.

Кроме того, в муниципальную собственность были переданы восемь детских игровых и спортивных площадок, установленных в разных микрорайонах города в рамках партийного проекта «Наш двор».

Еще в октябре завершившегося года депутатами было принято решение о ликвидации гостиницы «Хопер». В связи с тем, что время, которое дается кредиторам на предъявление возможных требований, истекло, был утвержден так называемый ликвидационный баланс предприятия.

Депутаты рассмотрели и приняли положительное решение еще по ряду вопросов, в том числе и вполне традиционных для конца года. К примеру «О передаче органами местного самоуправления БМР органам местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Балашовского муниципального района, осуществления полномочий на 2018 год».

Ну, а завершилось последнее в 2017 году заседание Собрания депутатов БМР традиционным поздравлением председателя Собрания депутатов БМР А.Г. Рыжкова своих коллег с наступающим 2018 годом.

"БП" №№ 3-4 от 11 января.