Дети из Балашова и Романовки получили подарки от Сергея Суровова

В преддверии наступающего Нового года депутат Саратовской областной думы (фракция «Единая Россия») Сергей Суровов передал в Балашовский и Романовский районы более 1000 новогодних подарков для детей-инвалидов, сирот, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей.



Подарки были вручены маленьким балашовцам и романовцам на праздничных новогодних мероприятиях, организованных муниципальными социальными учреждениями – Центром социальной защиты населения и Домом пионеров и школьников в Романовке и Балашовским центром социальной помощи семье и детям «Семья».

Также для жителей Балашова и Романовки при поддержке Сергея Суровова были организованы традиционные праздничные фейерверки по случаю празднования Нового года.

«На прошедшем в Кремле заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей Президент России Владимир Владимирович Путин объявил о необходимости реформы демографической политики в стране, в соответствии с которой с 2018 года российские семьи получат колоссальную поддержку со стороны государства. И такая поддержка должна оказываться повсеместно на всех уровнях власти – федеральном, региональном, районном, особенно депутатским корпусом, который напрямую получает наказы жителей подшефных районов, имеет возможность выслушать просьбы граждан, помочь решить сложные социально-бытовые вопросы, поддержать в трудных жизненных ситуациях. Необходимо оправдывать доверие избирателей», – подчеркнул парламентарий.

"БП" №№1-2 от 4 января.