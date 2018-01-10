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Среда, 10 января 2018 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Широкая ярмарка

За несколько дней до начала нового 2018-го  года на центральной площади Балашова открылась новогодняя сельскохозяйственная ярмарка. Первых ее посетителей встречали, как и полагается, Дед Мороз со Снегурочкой, артисты одного из местных народных коллективов и даже Медведь-баянист. Посетил открывшуюся новогоднюю продовольственную ярмарку и глава БМР П.М.Петраков.
 

Павел Михайлович вместе с руководителем МКУ «Управление сельского хозяйства Балашовского района» А.В.Угловым прошел вдоль торговых рядов, ознакомился с ассортиментом представленной здесь продукции, поинтересовался ценами на продаваемые товары.
Кстати сказать, ежедневно,  вплоть до 31 декабря 2017 года, здесь торговали своей продукцией более четырех десятков местных сельхозтоваропроизводителей, а также граждане, ведущие личные подсобные хозяйства. Без торговой наценки по ценам от производителя балашовцы имели возможность приобрести здесь самые разнообразные, но, вместе с тем, неизменно высокого качества  продуктовые товары: сахар, мёд, подсолнечное масло, яйцо, макаронные изделия, свежую и свежемороженую рыбу, молочную продукцию, мясо птицы и мясные полуфабрикаты, колбасные и кондитерские изделия, фрукты и овощи…  Это, безусловно, стало хорошим подспорьем для хозяюшек, готовящих новогодние угощения для своих любимых и близких. Ведь известно, что как встретишь новый год, так его и проведешь. Ну, а судя по предновогодней сельскохозяйственной ярмарке, наступивший год должен быть богатым на всякого рода вкусности.
"БП" №№1-2 от 4 января.
 