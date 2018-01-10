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Среда, 10 января 2018 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Во имя народной песни

Народный ансамбль русской песни «Дубрава» отметил 15-летний юбилей.
В репертуаре коллектива – более 200 песен. Особенно дорогие и близкие сердцу были исполнены в Центре культуры БМР на юбилейном вечере. Судя по количеству зрителей, пришедших на юбилейный концерт, у «Дубравы» огромное количество почитателей. Впрочем, оно и неудивительно, ведь настоящая русская песня из моды не выходит никогда.
 

Коллектив возглавляет лауреат Всероссийского конкурса исполнителей русской песни им. Л. Руслановой Елена Тернова, аккомпанирует – лауреат областного Парада достижений народного творчества «Огней так много золотых» Николай Дьяков, преподнесший зрителям в тот вечер ещё один подарок – виртуозную игру на инструменте, чем доставил публике особое удовольствие. Благодарные зрители несколько раз вызывали музыканта-виртуоза на «бис».
 - Все для вас! – галантно ответил маэстро.
Елене Терновой вместе с единомышленниками удалось собрать весьма интересный фольклорный материал, песни, записанные в разных уголках Балашовского района и Саратовской области. Особенно часто на юбилейном вечере звучали композиции из с. Березовка.
«Пятнадцать лет – много или мало? – задалась вопросом ведущая. – Для «Дубравы» - это годы труда и огромного успеха. Коллектив работает во имя сохранения народной песни, которую хочется слушать». На его счету – множество побед в городских и региональных конкурсах и фестивалях.
Артисты в исконно русской одежде, украшенной вышивкой, сверкающей бисером, выступали настолько проникновенно, что зрители теряли счет времени и даже связь с реальностью. Воистину, песенное творчество коллектива-юбиляра весьма самобытно и богато. К слову сказать, в «Дубраве» наблюдается преемственность, уже сложились творческие династии. Студенты Балашовского филиала Саратовского областного колледжа искусств также нередко пополняют ряды этого коллектива.
С юбилеем единомышленников поздравили участники ансамбля «Зоренька», отметив удивительную энергию артистов «Дубравы» и богатый репертуар, состоящий из фольклорных песен, песен советского периода, частушек, современных народных песен. Исполняющий обязанности начальника управления культуры, спорта и туризма П.А. Маштаков поздравил участников «Дубравы» с юбилеем и вручил почетную грамоту, а директор Центра культуры И.М. Уполовникова отметила исполнительское мастерство и значительный вклад ансамбля в развитие песенного искусства района.
В любую погоду артисты «Дубравы» спешат на репетиции. Потому что всех их объединяет любовь к песне. Ну, а старинные русские песни, благодаря таким подвижникам, как «дубравцы», в наши дни обретают новое звучание, сохраняя в себе лучшее.
"БП" №№1-2 от 4 января.