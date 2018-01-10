Бесплатные юридические консультации для граждан муниципальных районов Саратовской области

Юристы СРОФ ПГИ «ОБЩЕСТВО И ПРАВО» оказывают бесплатные юридические консультации малоимущим, льготным категориям граждан, пенсионерам, ветеранам войны и труда, ветеранам ВОВ, инвалидам всех категорий и возрастов, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, сельским жителям.

Звонить по телефонам из любого района Саратовской области с понедельника по пятницу с 10-00 до 14-00 часов.

1. Кафтайлова Т.Н., юрист в г.Саратове, 8(8452) 23-28-94;

2. Коточегов В.А., юрист в г.Энгельсе, 8(8453) 95-28-79;

3. Кузнецов А.В., юрист в г.Пугачеве, 89276296886;

4. Ганзин Д.В., юрист в г.Балаково, 89271312635;

5. Волков СВ., юрист в г.Аткарске, 89170220282;

6. Павлов А.В., юрист в г.Красноармейске, 89050322736.

В случае необходимости юристы вправе перенаправить гражданина к любому юристу на личный прием. Для посещения юриста лично следует позвонить по телефонам и договориться о месте и времени для встречи.

Бесплатная юридическая помощь осуществляется на средства, выделенные Фондом Президентских Грантов в 2017 году

