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Среда, 10 января 2018 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Бесплатные юридические консультации для граждан муниципальных районов Саратовской области

Юристы СРОФ ПГИ «ОБЩЕСТВО И ПРАВО» оказывают бесплатные юридические консультации малоимущим, льготным категориям граждан, пенсионерам, ветеранам войны и труда, ветеранам ВОВ, инвалидам всех категорий и возрастов, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, сельским жителям.

Звонить по телефонам из любого района Саратовской области с понедельника по пятницу с 10-00 до 14-00 часов.
1.  Кафтайлова Т.Н., юрист в г.Саратове, 8(8452) 23-28-94;
2.  Коточегов В.А., юрист в г.Энгельсе, 8(8453) 95-28-79;
3.  Кузнецов А.В., юрист в г.Пугачеве, 89276296886;
4.  Ганзин Д.В., юрист в г.Балаково, 89271312635;
5.  Волков СВ., юрист в г.Аткарске, 89170220282;
6.  Павлов А.В., юрист в г.Красноармейске, 89050322736.
В случае необходимости юристы вправе перенаправить гражданина к любому юристу на личный прием. Для  посещения  юриста лично  следует позвонить по телефонам и договориться о месте и времени для встречи.
 Бесплатная юридическая помощь осуществляется на средства, выделенные Фондом Президентских Грантов в 2017 году
 

 