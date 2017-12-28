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Четверг, 28 Декабрь 2017 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил жителей Саратовской области с Новым 2018 годом

Дорогие мои!
Заканчивается 2017 год, он был очень важным в жизни России. Мы смогли многое. Это год, когда экономика вышла из рецессии.  И стала расти.
Мы приняли бюджет с плюсовыми параметрами - рост более 2% внутреннего валового продукта. Повышение заработной платы, денежного довольствия, социальных выплат – главные показатели.
Но этот год был очень важным и для Саратовской области. Удалось снизить долги по банковским кредитам, в сравнении с 2012 годом, почти в 2 раза. А это хорошая экономия для регионального бюджета, меньше будем платить банкам по процентам. Максимально удалось сбалансировать бюджет.
Смогли реализовать ряд крупных благотворительных проектов: театр в Балашове и детская больница в Вольске, Дом культуры в Дергачах и Петровске, благоустройство Комсомольского поселка в Саратове. Завершили программу по установке 381 детской и 201 спортивной площадки в Саратове и области.
Наша область стала участником больших федеральных проектов. Надеюсь, у нас все получится.
 

Будем свидетелями реализации проекта берегоукрепления Волги от улицы Бабушкин Взвоз до улицы Большая Садовая, включая пляж. Также в Саратове начнется строительство Дворца водных видов спорта, планируется завершение строительства Государственного архива Саратовской области, расширение двух школ: строительство пристройки к зданию «Гимназия №89» в Саратове и музыкально-эстетическому лицею им. Шнитке в Энгельсе. Также включено в программу софинансирования строительство стадиона «Юность» в Ершове.  Увеличили объём финансирования на 1 млрд рублей на строительство нового международного аэропорта под Сабуровкой. С 1 января в перечень дорог общего пользования федерального значения включена дорога Саратов-Озинки.  1 млрд рублей по программе “Безопасные и качественные дороги”, порядка 500 млн.рублей на благоустройство дворовых территорий. Будут выделены средства на ремонт муниципальных домов культуры и на поддержку творческих коллективов муниципальных театров.
Совсем немного нас отделяет от 2018 года.
Следующий год очень важен для нашей страны — это год выборов Президента Российской Федерации. Мы страна с президентской формой правления. И для нашей страны многое значит, кто будет избран президентом.
Из истории мы знаем много примеров, когда из-за слабости руководителей и их ошибочных решений страна оказывалась в кризисе, с огромными экономическими и политическими проблемами. В том числе из-за этого произошел развал Советского Союза.
Начиная с 2000-х годов, наша страна развивается, преодолевая кризисы и вызовы.
Политика главы нашего государства Владимира Владимировича Путина на международной арене – действовать и принимать решения только в интересах своего народа и своей страны.
Внутри страны граждане защищены от кризисов. И с какими бы вызовами мы ни сталкивались: мировой финансовый кризис 2008 года, либо антироссийские санкции 2014 года, – президент сделал все, чтобы защитить граждан. Не было ситуации, как в 1991 году, когда люди потеряли в одночасье все, либо как в 1998 году, когда россиян оставили один на один с их проблемами.
Очень важен следующий год – это год, когда нам необходимо закрепить тенденции. Главная цель - это повышение благосостояния наших граждан, укрепление нашей страны. Многое зависит от каждого в этом вопросе.
Саратовская область –  регион, где заложены большие возможности для развития экономики: промышленности, сельского хозяйства, энергетики. Вместе мы сможем многое сделать.
Проблем и нерешенных вопросов осталось много. У нас регион с одним из самых низких уровней бюджетной обеспеченности на душу населения, а это значит, что низкая заработная плата. Необходимо открывать новые производства, создавать рабочие места. Это очень непросто, но этим нужно заниматься.
У нас пока еще большое количество обманутых дольщиков, и в ближайшие три года нам этой проблемой придется серьезно заниматься. Есть проблемы, которые мы не можем решить за счет бюджета. Он у нас дефицитный. По этой причине многие проблемы мы можем решать только за счет благотворительных проектов.
В будущем году мы планируем реализовать ряд благотворительных проектов: продолжим строительство предуниверсария для одарённых детей на 400 мест и общежития на 120 мест, в ближайшее время будет сдана вторая очередь поселка Ветеран в Озинском районе, к июлю 2018 года будет готов большой подарок жителям области – открыт историко-культурный парк в Вольске. В Саратове в поселке Елшанка будет вестись строительство шестиподъездного дома на 226 семей для отселения граждан из аварийного жилья барачного типа. Планируем рядом со школами №39, №59, гимназией № 5 в поселке Комсомольский и гимназией № 89 в Елшанке, а также в ряде городов области – Балакове (около школы № 27), Озинках, Питерке, Алгае строительство детских летних бассейнов с водными горками и водоочистителями.
Только общими усилиями мы сделаем нашу Саратовскую область лучше.
Желаю в 2018 году вам крепкого здоровья, свершения всех планов и удачи.
Пусть следующий год приносит только радость и счастье.
С уважением,  всегда с вами Вячеслав ВОЛОДИН.