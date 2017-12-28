Как-то раз под Новый год...

Практически шекспировская история про Ромео и Джульетту, правда, со счастливым продолжением (до конца ее, хочется надеяться, еще очень далеко) произошла 29 декабря 1967 года, т.е. ровно 50 лет назад, в далеком от Балашова городе нефтяников Альметьевске (Татарстан). Впрочем, обо всем по порядку.



Жили-были, не тужили и даже учились в одной школе в 60-х годах прошлого уже столетия простой советский паренек Валера Марков и такая же простая советская девушка Людмила Демченко. Как водится, до определенного момента не замечали друг друга, тем более, что парень, который был на два года старше Людмилы, после окончания девятого класса ушел работать. Родную школу, однако, не забывал, периодически наведывался сюда на вечера, дискотеки… Как–то на одной из подобных школьных дискотек попалась ему на глаза и практически сразу же запала в душу миловидная Людмила.

Открыться в своих чувствах избраннице сердца Валера решил на выпускном вечере ее класса. Увы, романтичного объяснения тогда не получилось. Людмила со своей подружкой просто выпрыгнули в окно первого этажа и… были таковы.

- Признаться, я на тот момент пребывала в уверенности, что объектом внимания Валеры была моя тогдашняя подруга, - рассказывает, смеясь, Людмила Анатольевна.

…Шли годы, отношения молодых людей развивались своими чередом. Настало время парню отдавать, как теперь принято говорить, священный долг Родине. Бегать от службы в армии у тогдашней молодежи было не принято. Служить Валерию Маркову выпало в одной из частей ракетных войск в г. Каменка Пензенской области. Спустя несколько месяцев, накануне нового 1967 года, Людмила решила поехать к любимому, проведать, как пелось в известной песенке, «Как тебе служится, с кем тебе дружится…». А ее суженый в телефонном разговоре возьми, да и поставь перед фактом, мол, как приедешь, пойдем в ЗАГС…

Интересно, что Людмила тогда матери ничего не сказала. То ли восприняла эти слова Валеры, как шутку, то ли боялась спугнуть удачу.

Как и было условлено «заговорщиками», 29 декабря 1967 года ровно в 14 часов молодые жених в солдатской форме и невеста в отнюдь не белоснежном, а в самом обычном платье пришли в ЗАГС в предвкушении торжественной церемонии. И тут их ждало жестокое разочарование. Невесте нет еще 18 лет, и потому ни о каком заключении брака речи быть не может. Люди старшего поколения помнят, насколько непреклонными бывали сотрудницы советских ЗАГСов.

- Кто же может дать разрешение на регистрацию нашего брака? - спросил расстроенный, но не растерявшийся без пяти минут молодой муж.

Ответ был категоричен: «Только председатель горисполкома».

Настоящая любовь, как известно, способна преодолеть любые преграды. А тут какой-то председатель горисполкома, которого, впрочем, еще надо было не только найти, но и убедить… По счастью, правительственное здание оказалось буквально по-соседству. Правда, председатель того самого горисполкома оказался занят, он был в это время на бюро горкома партии (весьма, надо сказать, серьезное мероприятие по тогдашним меркам). Тем не менее, молодые пробились к начальственному чиновнику, горячо, хотя и сбивчиво объяснили ситуацию. Выслушав их, городской начальник не обнаружил никакого криминала в том, что молодые люди любят друг друга и хотят связать себя узами брака, создать, как тогда выражались, новую ячейку социалистического общества. Таким образом, высочайшее «добро» было получено.

А между тем солнце клонилось к горизонту, сгущались сумерки, до закрытия ЗАГСа оставались считанные минуты. И тут высокий начальник снова проявил человечность: снял трубку телефона и тоном, не терпящим возражений, «попросил» сотрудников учреждения немного задержаться.

- Эти ребята будут жить вместе долго и счастливо, - добавил он весомо. Как в воду глядел…

Самое интересное, что родители Людмилы еще месяц пребывали в неведении, что их любимая скромница-дочь - уже вполне себе законная жена. Тещу и тестя поставил в известность доблестный зять-ракетчик…

Как вы уже поняли, дорогие читатели, у этой невероятной истории счастливый конец. Любящие сердца соединились. Впереди их ждали долгие годы совместной жизни, взлеты и падения, испытания и радости. Рождение троих дочек, внуков и правнуков… Это ли не счастье.

Но самое главное заключается в том, что и сегодня, накануне своей золотой свадьбы, супруги Людмила Анатольевна и Валерий Александрович Марковы все так же искренне и преданно любят друг друга, как и тогда, 29 декабря 1967 года.

Совет вам да любовь, дорогие молодожены! И горько!!!

"БП" №№193-194 от 28 декабря.