Герой из Хоперского

В День Героев Отечества (есть и такой в календаре знаменательных дат России) в гости к проживающему в селе Хоперское В.Е. Палькину заглянула целая делегация в составе: руководителя аппарата администрации Балашовского муниципального района М.И. Захарова, депутата районного Собрания депутатов А.Е. Черномашенцева, главы Хоперского МО Е.М. Инкина и председателя ветеранской организации С.А. Конновой.



Почему высокие гости «заглянули на огонек» именно к Василию Егоровичу, полагаю, объяснять нет необходимости. Не скажу за весь Балашовский район, а вот для читателей «Балашовской правды» Василий Егорович Палькин в особом представлении точно не нуждается. Хотя, безусловно, достоин того, чтобы его имя упоминалось не только в День Героев Отечества. Да-да, это тот самый прославленный механизатор-комбайнер, который за свой самоотверженный труд в поле и рекордные производственные показатели в свое время (в 1975, 1976 и 1978 годах) был награжден орденами Трудовой Славы трёх степеней и знаками участника Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства.

По статуту советских и российских государственных наград, полные кавалеры орденов Боевой и Трудовой Славы (обладатели всех трех степеней) приравниваются соответственно к Героям Советского Союза и Российской Федерации, а также к Героям Труда.

Гости тепло поздравили прославленного земляка с Днем Героев Отечества, пожелали ему крепкого здоровья, бодрости духа, долгих лет счастливой жизни и вручили памятные подарки.

К слову сказать, в этом году Василий Егорович и его супруга Елена Ивановна отмечают 45 лет совместной жизни. Конечно, много всякого было в этой семье за прошедшие годы. И ордена, и благополучие на них не падали с неба. Все добывалось честным и тяжелым трудом. Случалось и преодолевать сложные жизненные обстоятельства и испытания. Но, несмотря ни на что, они сумели пронести свою любовь, нежность и преданность друг другу через все эти годы. Наградой же им стала большая, дружная и крепкая семья, где все с самого детства знают цену сельскому труду, любят родную землю и, конечно, равняются на своего деда-Героя.

"БП" №№191-192 от 26 декабря.