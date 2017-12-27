Социально активная школа. Какой ей быть

Педагогические работники постоянно находятся в творческом поиске, непрестанно повышают свою квалификацию. Совершать над собой усилия необходимо, если хочешь работать в сфере образования, где ситуация меняется так же быстро, как во время иной военной операции. Гимназия №1 идет в ногу со временем. Поэтому и выступила площадкой для проведения регионального научно-методического семинара.



Тема звучала так: «Модель социально активной школы в системе государственно-общественного управления». В числе организаторов, помимо собственно гимназии №1, значились Саратовский областной институт развития образования (ГАУ ДПО «СОИРО») и управление образования администрации Балашовского района. Узнать больше о социально активной школе пожелали руководители образовательных учреждений Саратова, Романовского, Екатериновского и других районов области.

От имени начальника управления образования присутствующих приветствовала директор МКУ «Центр информационно-методического и технического обеспечения учреждений образования БМР» С.А. Кобзева.

- Модель социально активной школы – это результат эффективного управления, - задала тон дискуссии заведующая кафедрой управления развитием образования СОИРО К.М. Зайнетдинова.

Директор гимназии №1 С.А. Изгорев подчеркнул, что современная школа невозможна без инноваций. Модернизация учебного процесса проходит в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. «Как бы ни ругали ФГОС, - сказал Сергей Анатольевич, – но в нем определена позиция государства, сформулирован социальный заказ…».

Возврата к советской системе школьного образования уже больше не будет, хотя некоторые традиции советской школы вполне могли бы быть использованы на современном этапе, полагает руководитель гимназии.

Среди нововведений последних лет – независимые оценочные процедуры, которые более объективно отражают результаты обучения. В педагогической среде много разговоров о том, что необходимо воспитывать инициативную творческую личность. И с этим трудно не согласиться. Другое дело, как именно решать эту сложную и неоднозначную задачу.

При этом сейчас даже опытным педагогам нужна методическая поддержка – так быстро всё меняется в современной школе. Однако учитель все равно остается душой образования.

К.М. Зайнетдинова на пленарном заседании попробовала вовлечь коллег в обсуждение, что же такое социально активная школа. В процессе дискуссии все сошлись во мнении, что в таком образовательном учреждении свободно обозначается гражданская позиция, развито волонтерское движение, налажено социальное партнерство, делается ставка на инновации. Задача же семинара заключается в том, чтобы определить, как инновации могут помочь эффективнее управлять образовательным учреждением.

Безусловно, большим подспорьем выступает Балашовский институт Саратовского госуниверситета им. Н.Г. Чернышевского - основная кузница наших педагогических кадров.

Пленарное заседание продолжилось обсуждением целей и задач всероссийских проверочных работ и олимпиад.

Программа семинара включала дебаты по поводу электронного дневника (ведущий – учитель истории и обществознания А.С. Дьячин) и деловую игру на тему «Молодой учитель в современной школе – это…», которую провела заместитель директора по учебно-воспитательной работе С.В. Ковязина.

В завершение семинара состоялось подведение итогов. Одним из таковых итогов стало общее мнение о том, что практически каждая школа в нашем районе в большей или меньшей степени является социально активной.

"БП" №№191-192 от 26 декабря.