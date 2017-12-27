Так назывался прошедший на днях в МУК «Центр культуры БМР» традиционный мемориальный вечер, посвященный памяти военнослужащих балашовцев, погибших в ходе военных конфликтов 90-х годов ХХ столетия на Северном Кавказе. Его организаторами выступили Саратовская региональная общественная организация «Память о защитниках Отечества», Балашовское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и Центр культуры БМР.



Как и в прошлом году, зал районного Центра культуры, вмещающий 500 зрителей, был заполнен до отказа. Участниками мероприятия стали учащиеся общеобразовательных учреждений и их наставники-педагоги, студенты, представители администраций района и МО г. Балашов, Собрания депутатов БМР, военного комиссариата, ветеранских организаций, участники локальных войн, воины-«афганцы» и гости из областного центра.

Открыла вечер тематическая военно-музыкальная композиция «Погибшим за Родину» под песню из кинофильма «В небе ночные ведьмы» в исполнении танцевального коллектива «Энергия». А на порталах по обе стороны от сцены в это время демонстрировались кадры военной кинохроники.

Так называемые первая и вторая чеченские войны стали, пожалуй, самыми трагическими страницами новейшей истории нашей страны. Эти военные конфликты, сопровождавшиеся особой жестокостью и цинизмом, принесли на территорию России террор, захват и гибель ни в чём не повинных заложников, взрывы домов со спящими мирными людьми... Нам не забыть горе людское никогда!

Открыла мероприятие заведующая отделом культурно-массовой и досуговой деятельности ЦК БМР Г.Н. Клишина.

- Мы назвали нашу встречу «Живая память», - обратилась к залу Галина Николаевна. - Живая, потому что память о погибших свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и близкие. И эта память будет жива до тех пор, пока мы об этом помним и говорим. Сегодня в городе и районе воины запаса Вооружённых сил объединяются в военно-патриотические организации «Боевое братство», «Российский союз ветеранов Афганистана», «Союз десантников», «Часовые Родины», «Солдаты правопорядка».

Г.Н.Клишина также напомнила, что в уходящем году Всероссийское объединение ветеранов «Боевое братство» отмечает свой 20-летний юбилей. Лауреат многих фестивалей Мирослав Мазалов исполнил песню-гимн «Боевое братство».

Под звуки легендарного марша Лейб-гвардии Преображенского полка знамённая группа внесла на сцену знамя Балашовского отделения ВООВ «Боевое братство».

Как отметил в своём выступлении глава администрации МО г. Балашов С.Ю. Александров, организация «Боевое братство» с каждым годом все активнее принимает участие в общественно-политической жизни города и района, защищает интересы воинов-интернационалистов. Сейчас членами организации являются не только ветераны войн и локальных военных конфликтов, члены их семей, семьи погибших защитников Отечества, но и члены многих иных общественных объединений. Это огромная армия патриотов, которые думают о своей стране, заботятся о будущем подрастающего поколения. Ведь наши земляки участвовали практически во всех войнах и вооружённых конфликтах двадцатого столетия и XXI века, показывая беспримерное мужество, отвагу и героизм.

Под продолжительные аплодисменты зрительного зала Сергей Юрьевич за активное участие в общественной деятельности вручил благодарственные письма Балашовскому отделению ВООВ «Боевое братство» (С.Д. Загорняков) и СРОО «Память о защитниках Отечества» (О.И. Морозова). Здесь же Ольге Ивановне Морозовой за большой вклад в общественную работу на территории области С.Ю. Александров передал благодарственное письмо от имени губернатора Саратовской области В.В. Радаева.

Также почётных грамот и благодарственных писем администраций БМР и города за активную работу по патриотическому воспитанию молодёжи, увековечиванию памяти погибших защитников Отечества и в связи с 20-летием образования ВООВ «Боевое братство» удостоились: Владимир Иванович Неизвестный, Сергей Анатольевич Тараненко, Александр Анатольевич Соколов, Дмитрий Павлович Пятков, Сергей Владимирович Ревякин, Василий Михайлович Лозовых и Олег Николаевич Медведев.

В исполнении Андрея Конаныхина, Николая Загудаева и Сергея Карьянова прозвучала песня «В синем небе облака», которую они посвятили погибшим на Северном Кавказе землякам. В том числе и рядовым срочной службы Морозову Дмитрию (погиб 02.01.1995), Поготовскому Андрею (17.01.2000), сержанту Попову Владимиру (25.06.1995), капитану Саинсус Виктору (03.07.2000), рядовому контрактной службы Шахирову Юрию (14.02.1995)... Все они награждены орденами Мужества (посмертно).

Под размеренные удары метронома участники вечера почтили память героев минутой молчания. А кадеты МБОУ СОШ №9 имени П.А. Столыпина вручили солдатским матерям цветы.

Ведущая вечера Г.Н. Клишина зачитала обращение к ветеранам Вооружённых сил председателя Всероссийской организации «Боевое братство», члена Совета Федерации ФС РФ, Героя Советского Союза Б.В. Громова.

А председатель правления Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» С.К. Авезниязов выразил благодарность членам Балашовского отделения ВООВ «Боевое братство» и отметил, что приказом Б.В. Громова №03 от 20.07.2017 года в России отмечены только шесть муниципальных организаций. Балашовцы из «Боевого братства» и «Памяти о защитниках Отечества» стали вторыми по счёту в этом списке в России, кому в этот день будут вручены награды. И под бурные аплодисменты Сергей Климентьевич прикрепил на знамя Балашовского отделения ВООВ «Боевое братство» две медали «За заслуги перед ветеранской организацией «Боевое братство».

Также наград удостоились ветераны Е.Н. Кузьмин и В.М. Грищенко.

В связи с 20-летием ВООВ «Боевое братство» юбилейные медали были вручены С.Д. Загорнякову, О.И. Морозовой и А.С. Заикину.

О. И. Морозова подчеркнула, что общественная организация «Память о защитниках Отечества» объединяет более 60 участников и проводит патриотическую работу среди молодежи и школьников. В ближайшее время здесь открывается музей Боевой славы.

- Мы не вправе забывать тех, кто каждый день ценой своей жизни преграждает путь террористам, насилию и произволу, жертвует собой ради нашего спокойствия и благополучия, - сказала Ольга Ивановна. - 11 декабря 1994 года началась война в Чеченской Республике. Она имеет разные названия и трактовки, но никогда не именовалась войной официально. Её называли «боевые действия», «антитеррористическая или контртеррористическая операция»…

Вся история человечества свидетельствует о том, что войны легко начинаются, но закончить их бывает очень сложно. Говорить о прошедших военных конфликтах, об уроках, которые мы должны вынести, очень трудно, но делать это просто необходимо, потому что терроризм сейчас приобретает уже общемировые масштабы. И последние боевые операции ВКС России в Сирии тому подтверждение.

Пожалуй, общее настроение выразил С.Д. Загорняков, который, в частности, сказал: «В этот скорбный и в то же время торжественный день вместе с нами вспоминают погибших и чествуют живых во многих городах. Павшим и живым посвящается наш вечер.

Сегодня «Боевое братство» в Балашове объединило общественные организации «Российский союз ветеранов Афганистана», «Память о защитниках Отечества», подразделения спецназа «Солдаты правопорядка» и «Инвалиды войны». Мы тесно сотрудничаем с местным отделением межрегиональной общественной организации «Союз десантников». Столь мощная организация объединяет в своих рядах и представляет интересы, прежде всего, тех, кому небезразлична судьба России. «Боевое братство» отстаивает права ветеранов войн и военных конфликтов, ветеранов Великой Отечественной войны и Вооружённых сил, правоохранительных органов, инвалидов, участников боевых действий, членов их семей, семей погибших военнослужащих (сотрудников) и других категорий граждан, которые нуждаются в помощи и поддержке. Мы являемся продолжателями дел и традиций Всероссийского общественного движения ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство». Нас всех связывает общая военная судьба, боевое прошлое и непростое настоящее».

Перед гостями вечера памяти выступили солисты Ю. Шилкина, А. Ланина, Н. Аргумбаева, К. Писцова, В. Борисов, А. Горбунова, хореографическая студия «Крылья» (рук. Екатерина Загорнякова) и танцевальный коллектив «Энергия» (рук. Ирина Камышенкова).

А уже после мероприятия большая группа его участников возложила венки и красные гвоздики к подножию памятника воинам-интернационалистам, посетила новый офис и музей Боевой славы организации «Память о защитниках Отечества».

"БП" №№191-192 от 26 декабря.