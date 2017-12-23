Обращение начальника Главного управления МЧС России по Саратовской области - Главного государственного инспектора Саратовской области по пожарному надзору Качева Игоря Николаевича

Новый год – это один из самых любимых праздников, по завершению которого начинаются самые длительные праздничные каникулы и в 2018 году они продлятся целых 10 дней. Именно на период новогодних и рождественских праздников возрастает вероятность возникновения пожаров и гибели на них людей.



Так, в период с 31 декабря 2016 года по 08 января 2017 года на территории Саратовской области зарегистрировано 54 пожара, в местах пожаров обнаружены тела 7 погибших, в лечебные учреждения доставлен 1 человек.

По статистике более 80% пожаров возникает в жилом секторе. Каждый 3-й пожар происходит по причине неосторожного обращения с огнем, каждый 4-й – из-за неисправности электрооборудования. Причиной каждого 8-го пожара становится неисправная печь.

Курение в постели, не выключенный вовремя электроприбор, не отремонтированная печь, неисправная газовая плита, использование открытого огня при работе с горючими материалами – все это неизбежно приводит к возникновению пожара.

Во избежание тяжких последствий, так же напоминаю о необходимости соблюдения основных правил пожарной безопасности при эксплуатации газовых баллонов в зимнее время при низких температурах!

Не допускается хранение газовых баллонов в жилых домах, квартирах! Смертельную опасность представляет нагрев корпуса баллона отопительными приборами, открытым пламенем, а так же занос газового баллона в помещения, где температура воздуха значительно выше температуры корпуса баллона. В отапливаемом помещении происходит нагрев, сильное расширение газа, увеличение давления внутри баллона, в результате, чего он лопается.

Уважаемые граждане, прошу Вас в период новогодних праздников проявить бдительность в вопросах личной безопасности!

Особое внимание хочу обратить на недопустимость оставления детей одних дома без присмотра. Обязанность всех родителей состоит в том, что бы научить своих детей соблюдать элементарные правила пожарной безопасности и как действовать в случае возникновения экстремальной ситуации.

Помните, что только ваша внимательность и ответственное отношение к обеспечению безопасности поможет уберечь жизнь и здоровье окружающих, а также снизить риск причинения вреда как своему, так и чужому имуществу.

Следует напомнить, что правила пожарной безопасности созданы не для того чтобы ограничить свободу и право на праздник, а для того чтобы защитить вашу жизнь.

Органы местного самоуправления, руководителей предприятий, жилищные организации прошу, в указанный период, принять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности, в том числе:

исключить случаи сжигания всех видов отходов на прилегающей к зданиям территории и в мусоросборниках;

обеспечить исправность источников противопожарного водоснабжения и свободный подъезд к ним и своевременную очистку от снега и льда;

обеспечить здания первичными средствами пожаротушения;

обеспечить свободный доступ к пожарному оборудованию и инвентарю;

обратить особое внимание на состояние подвальных и чердачных помещений многоквартирных жилых домов, общежитий и других объектов;

во взаимодействии с органами государственного пожарного надзора, жилищно-коммунального хозяйства, органов местного самоуправления продолжить работу по проведению подворовых обходов, сходов населения, с целью информирования о мерах пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования, печного отопления, особенно в условиях понижения среднесуточных температур;

провести комиссионные посещения мест проживания граждан, относящихся к «группе риска», в которую входят многодетные семьи, инвалиды, одинокие престарелые граждане, лица, злоупотребляющие спиртными напитками.

И только благодаря слаженной спланированной работе и комплексном подходе возможно избежать непредвиденных ситуаций и необратимых последствий.

Отдельно хочу напомнить о безопасности в период понижения среднесуточных температур и ухудшении погодных условий. Прошу вас во избежание несчастных случаев отменить любые выезды на личном автотранспорте при установлении плохой видимости и выпадении обильных осадков в виде снега.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону «01» или «101» с мобильного телефона.

С наступающим Новым годом!