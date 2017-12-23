Владимир Путин ответил на вопросы журналистов

Состоялась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. За 3 часа 42 минуты журналисты задали президенту 65 вопросов. Мы публикуем ответы по некоторым темам.



О предвыборной программе

Главное, на чем, считаю, необходимо сосредоточить внимание и власти, и всего общества - это такие вопросы, как развитие инфраструктуры, здравоохранение, образование, это высокие технологии, повышение производительности труда. И это все, без всяких сомнений, должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан, повысить доходы наших людей.

О результатах работы

У нас ВВП вырос на 75 процентов с 2000 года; промышленное производство - на 70; перерабатывающая промышленность росла ускоренными темпами - 60, 70 процентов. Реальная заработная плата сейчас припала, и мы тоже об этом поговорим, в результате кризисных явлений последних трех лет, но все-таки с начала 2000-х реальная заработная плата выросла в 3,5 раза, пенсия реальная - в 3,6 раза, младенческая смертность сократилась в 2,6 раза, материнская - в четыре раза. Уходили из жизни - и мы сокращались, Россия сокращалась - почти миллион граждан в год. Мы переломили демографическую ситуацию - здесь тоже есть проблема, сейчас об этом будем говорить наверняка, - тем не менее мы переломили. Сейчас столкнулись с проблемами двух спадов, демографической ямы. Дополнительные меры будут приняты... Уверен, что мы с этим тоже справимся. Продолжительность жизни у нас была 65 лет, 65,3, а сейчас - почти 73 года.

Об экономическом росте

Что касается роста экономики, она все-таки растет, и это очевидный факт. Здесь никаких приписок нет. У нас рост ВВП - 1,6 процента, рост промышленного производства - тоже 1,6 процента. При этом очень хорошие темпы роста демонстрируют автопром, химическая промышленность, фармацевтика, сельское хозяйство, конечно. В этом году опять будет где-то под три процента по результатам года - рекордный урожай.

Вчера Ткачев сказал: 130,5 миллиона, наверное, будет. Может быть, будет больше. Это вообще самый большой урожай за всю историю. В РСФСР, по-моему, приблизительно было 127 в 1978 году. То есть такого урожая вообще никогда не было.

Растет экспорт. Он приобрел очень масштабный характер. Мы вышли на первое место в мире по объему экспорта зерновых. Это блестящий показатель. Поэтому рост есть.

Наше развитие стало больше и больше опираться на внутренний спрос, что чрезвычайно важно для любой экономики.

Что еще говорит о том, что мы вышли не только из рецессии, но перешли в стадию уверенного развития, именно уверенного развития? У нас инвестиции в основной капитал - 4,2 процента. Обратите внимание, я сказал, что рост ВВП - 1,6, а инвестиций в основной капитал - 4,2. Это что значит? Это значит, что вложения в развитие в два раза, даже больше, чем в два раза, превышают то, что достигнуто сейчас. Это значит, что даже на ближайшую среднесрочную перспективу дальнейшее развитие уже гарантировано. Уже деньги туда вложены, в эти проекты.

Теперь у нас в этом году на данный момент времени прямые иностранные инвестиции достигли 23 миллиардов долларов. Это в два раза больше, чем в прошлом году, и лучший показатель за предыдущие четыре года.

О выполнении майских указов

Примерно 93-94 процента заявленных целей исполнены. Это касается, в том числе, и уровня заработных плат в бюджетной сфере. Уверен, что в 2018 году, как и планировалось, все будет доведено до логического завершения. Эти целевые показатели будут достигнуты.

Другая была поставлена задача - обеспечить детей местами в детских садах. Она практически тоже решена на 98,96 процента. В начале этой программы у нас более полумиллиона детей нуждались в местах в детских садах. Сейчас в подавляющем большинстве регионов Российской Федерации эта задача решена полностью. Есть несколько регионов, где еще работа не закончена. Количество детей, которые ожидают мест в очередях, - 63 тысячи. То есть было около полумиллиона, сейчас - 63 тысячи. Уверен, мы в ближайшее время этот вопрос закроем. Так что в целом майские указы выполняются удовлетворительно.

О повышении пенсионного возраста

При любом варианте принятия решения это не коснется тех, кто уже вышел на пенсию, это первое. И второе, уже совершенно точно, это не должно быть никаким шоковым решением, не должно быть разовым, это должно быть, как во многих странах делается, постепенно и мягко.

Но повторяю еще раз и хочу это подчеркнуть: никакого окончательного решения не принято. И еще одно, чрезвычайно важное обстоятельство. Такие решения не могут приниматься кулуарно, даже на уровне правительства. Это должно происходить открыто, с привлечением общественности и, конечно, в ходе открытой дискуссии в представительных органах власти, в том числе в парламенте.

О ситуации в сфере ЖКХ

Проблема заключается в том, что так называемые управляющие компании собирают деньги и за коммунальные платежи и деньги по жилищным тарифам. Так вот управляющие компании сначала деньги собирают за все, а потом расплачиваются, в том числе и с ресурсными организациями. И далеко не всегда они расплачиваются своевременно и в полном объеме. И за этим мало кто смотрит.

Что нужно в этой связи сделать? Нужно отрезать эти управляющие компании от денежного потока. И такой законопроект уже есть, он, по-моему, в первом чтении прошел, во всяком случае, там изучается. Нужно сделать это в самое ближайшее время.

Другое решение, которое принято. Начисляют платежи, часто необоснованные, клиенты оспаривают. Теперь управляющие компании в связи с готовящимися решениями должны будут не просто сделать перерасчет, а заплатить еще плюс 50 процентов за неправильно выставленный счет в качестве штрафа, можно сказать. И эти решения должны быть обязательно доведены до конца...

Ну, а самое главное, конечно, нужно обеспечить в развитии самой системы коммунального хозяйства своевременное строительство новых объектов и капитальный ремонт имеющихся.

О здравоохранении

Я обозначил здравоохранение как одно из приоритетных направлений развития на будущее. Немало сделано с точки зрения повышения доступности высокотехнологичной медпомощи. У нас хорошие показатели по снижению смертности.

Сокращение количества медучреждений не всегда обосновано. Нужно увеличивать общее финансирование здравоохранения. В этом году это 3,8 процента ВВП, в следующем, по данным минфина, будет более четырех процентов. Нужно особо сосредоточить внимание на создании новых форм медобслуживания в небольших населенных пунктах. Необходимо использовать передвижные пункты оказания медпомощи. Выросла продолжительность жизни, а вместе с ней и количество людей, страдающих тяжелыми заболеваниями. Распоряжения по увеличению финансирования уже даны.

О ситуации с детьми

Что касается поддержки института семьи, детства, материнства, я повторяю, что предлагается для поддержки демографии.

Первое, введение ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка до достижения им полутора лет в размере прожиточного минимума ребенка, которая будет выплачиваться семьям со среднедушевым доходом ниже полуторакратного прожиточного минимума трудоспособного населения. Что это значит? В 2018 году это значит 10 523 рубля, в 2019-м - 10 836 рублей, в 2020 году - 11 143 рубля.

Второе, продление программы материнского капитала и расширение возможностей для его использования, а именно и самое главное - эти средства материнского капитала можно будет получать и тратить в виде ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением второго ребенка до достижения им полутора лет и использования для оплаты в сфере дошкольного образования уже с двухмесячного возраста ребенка. Делается для чего? Для того, чтобы женщина могла как можно быстрее выйти на работу, не терять свою квалификацию.

Третье, у нас, вы знаете, 50 регионов, субъектов РФ, где люди получают ежемесячные денежные выплаты на третьих и последующих детей до трех лет. Мы увеличиваем в результате перераспределения внутри системы различных норм с 50 до 60 количество этих регионов.

И четвертое, вводится субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам. Сегодня она сколько у нас? Около десяти процентов, а все, что свыше шести процентов, будет субсидироваться государством. И эта норма будет введена с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Сроки субсидирования при рождении второго ребенка - три года с выдачей кредита, третьего - пять лет. По нашим оценкам, это в ближайшие годы охватит 500 тысяч российских семей.

И пятое, программа по созданию дополнительных мест в яслях для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Цель - в 2018-2019 годах обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования по этой категории. В планах создать более 326 тысяч ясельных мест, тоже как цель, для того, чтобы и поддержать семьи с незначительными доходами, и для того, чтобы улучшить демографические показатели.

"БП" №№189-190 от 21 декабря.