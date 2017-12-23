Да будет свет всегда и везде

Одним из самых ярких лозунгов вождя мирового пролетариата В.И. Ленина, помнится, был такой: «Коммунизм – есть советская власть плюс электрификация всей страны», выдвинутый им на VIII Всероссийском съезде Советов, когда был принят к реализации знаменитый план ГОЭЛРО – программа по электрификации тогдашней молодой Советской Республики.

Много воды утекло с тех пор. Вот и 100-летний юбилей революционных событий 1917 года мы отметили совсем недавно. Нет уж ни советской власти, ни коммунизма, исчез с карты мира и Советский Союз. Но зато остались вполне ощутимые результаты претворения в жизнь того самого плана ГОЭЛРО. Сегодня уже практически невозможно представить нашу жизнь без «лампочки Ильича», без электричества, без этого волшебства, дающего нам свет, тепло, делающего наше существование удобнее, комфортнее, в некотором роде даже осмысленнее.

Профессиональный праздник людей, связавших свою жизнь с энергетической промышленностью, – День энергетика - в России ежегодно отмечается 22 декабря.

В Балашовском муниципальном районе крупнейшим представителем энергетической отрасли является Прихоперское производственное отделение филиала ПАО «МРСК Волги» - «Саратовские распределительные сети». С руководителем этого предприятия А.А. Петровым (на снимке) корреспондент «Балашовской правды» и побеседовал накануне Дня энергетика.



- Александр Анатольевич, прежде всего, позвольте поздравить Вас и в Вашем лице всех энергетиков района с приближающимся профессиональным праздником. Не нужно быть специалистом, чтобы понять, насколько жизнь и благополучие отдельно взятого региона и страны в целом зависят от стабильной работы энергоподающих предприятий. Достаточно просто на какое-то время остаться без электричества…

- Спасибо за поздравление и за понимание важности нашей работы. Прихоперское ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Саратовские распределительные сети» действительно является, пожалуй, крупнейшим в своем роде предприятием энергетической отрасли в правобережной части области. Мы оказываем услуги по передаче электроэнергии, технологическому присоединению потребителей к электросетям и оперативному технологическому управлению. Проще говоря, обеспечиваем бесперебойную подачу электроэнергии по воздушным линиям до так называемых гарантирующих потребителей.

К слову сказать, в зону нашей ответственности входит не только Балашовский, но и еще пять прилегающих муниципальных районов. Вообще же наши «владения» граничат с Левобережьем Саратовской области, а также Воронежской, Тамбовской и Волгоградской областями. Общая площадь территории обслуживания превышает 12 тыс. кв. километров. Не менее обширно и наше хозяйство. Прихоперским ПО эксплуатируется в общей сложности 8112 км воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-110 кВ, 50 подстанций напряжением 35-110 кВ, 1660 комплектных трансформаторных подстанций 10/04 кВ. Так что, сами понимаете, работы, как и ответственности, хватает.

- Чтобы обслуживать столь масштабное и разветвленное хозяйство, нужен не просто большой, но, самое главное – квалифицированный коллектив.

- Вы правы. Без ложной скромности могу сказать, что наше предприятие - одно из немногих, где случайных людей по определению не может быть. И это не бахвальство, просто такова специфика работы. Ведь электричество – штука достаточно серьезная, тем более, если речь идет о высоковольтных линиях. И дилетантам здесь делать просто нечего.

Сегодня коллектив Прихоперского ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Саратовские распределительные сети» насчитывает 594 человека. Одной из важных особенностей нашего коллектива является очень низкая, как раньше говорили, текучка кадров (стаж многих сотрудников составляет 20-30 и более лет работы на нашем предприятии, есть даже семейные династии). Тому, разумеется, есть свои как объективные, так и субъективные причины. Во-первых, как я уже подчеркивал, на предприятии работают не просто квалифицированные кадры, а дипломированные специалисты. Во-вторых, и у администрации предприятия, и у меня как руководителя есть четкое понимание того, что (возможно, это прозвучит несколько пафосно, тем не менее, это так) главное наше достояние – это человек.

К своим специалистам мы предъявляем серьезные требования, и в профессиональном плане (за год проходят обучение и переподготовку в различных учебных центрах страны свыше 400 человек), и в общечеловеческом. Но, с другой стороны, стремимся создавать все необходимые условия, чтобы сотрудники не чувствовали себя ущемленными в каком бы то ни было аспекте. Да, откровенно говоря, у нас в этом смысле не оченьто и забалуешь. Ведь подавляющее большинство сотрудников (563 человека) состоит в первичной профсоюзной организации. А профком достаточно придирчиво и строго следит за тем, чтобы члены профсоюза в полной мере получали положенный соцпакет. А он у нас достаточно «пухлый» и включает в себя достойную оплату труда (средняя заработная плата рабочего, к примеру, составляет 24,3 тыс. рублей, специалиста – 35,2 тыс. рублей), оплату больничных листов, ежегодный трудовой отпуск с определенной доплатой, путевки на санаторно-курортное лечение и отдых, страхование («СоГАЗ»), бесплатные новогодние подарки, материальную помощь в случае свадьбы, рождения ребенка или потери близкого человека, доставку сотрудников ведомственным транспортом до основной базы, РЭС…

Да, раз уж речь зашла о РЭСах, на каждом из них есть специальные комнаты для приема пищи со всем необходимым: холодильниками, микроволновыми печами, чайниками, термосами и т.д. У нас ведь, сами понимаете, бывают выезды дежурных бригад и в ночное время, и зимой…

Между прочим, серьезное внимание стараемся уделять здоровью (есть медицинский кабинет) и физической форме наших сотрудников. Как видите, значительное место в кабинете занимают различные кубки. Так что со спортом мы дружим. Совсем недавно, кстати, сдавали нормативы ГТО, и порядка 23,5% персонала подтвердили свою физическую форму.

Конечно, нельзя не сказать о наших ветеранах, их у нас 170 человек, в том числе два ветерана Великой Отечественной войны. Эти люди являются нашей гордостью и надежной опорой. Они всегда и во всем нам помогают. Разумеется, особых слов благодарности заслуживают коллеги, по 30 и более лет своей жизни отдавшие работе в энергетической отрасли: Л.Б. Самородина, В.К.Проскурякова, О.В. Цацулина, К.И. Гаврюшев, Н.П. Колесников, П.В.Чиркин и многие другие. Перечислять их можно очень долго, список, поверьте мне, достаточно длинный. Именно на таких людях, на их опыте, мастерстве и преданности делу во многом и держится наше предприятие.

- Своеобразной спецификой Прихоперского ПО филиала «МРСК Волги» - «Саратовские распределительные сети», насколько я понимаю, является разбросанность участков, подстанций, иных объектов, находящихся в ведении предприятия, по огромным территориям. При такой разветвленной сети участков, видимо, не обойтись без серьезного автопарка.

- Конечно, мы ведь являемся специализированным предприятием. У нас насчитывается порядка 170 единиц различного транспорта и специальной техники, включая буровые установки, вышки, тракторы и др. В уходящем году пополнили парк техники 16 новыми автомобилями повышенной проходимости «УАЗ» «Фермер» для перевозки бригад, одним БКМ «Бур» на базе автомобиля «ГАЗ» (вездеход), АГП-28 (вышка) на базе автомобиля «КамАЗ».

- Давайте поговорим о результатах работы предприятия, тем более, что, как Вы верно заметили, год заканчивается, и можно уже подводить предварительные итоги.

- Ну, что же. Принято сравнивать результаты с предыдущим периодом. Поэтому отмечу, что в прошлом, 2016-м году, мы сработали на 102 процента. Все плановые мероприятия, включая ремонты (капитальный и текущий), эксплуатационные работы, были выполнены в полном объеме.

Не менее напряженным и, хочется надеяться, плодотворным, в том числе и в финансовом отношении, выдался и завершающийся 2017 год. В частности, в нынешнем году капитально отремонтированы пять подстанций 35-110 кВ, выполнен текущий ремонт на 43 подстанциях 35-110 кВ. Кроме того, выполнен капитальный ремонт (замена опор, изоляторов, провода и т.д.) 783 км воздушных линий 0,4-110 кВ, капитально отремонтированы 89 комплектных трансформаторных подстанций КТП-10,04кВ, выполнен текущий ремонт 61 КТП-10/04 кВ.

Еще в октябре выполнили запланированный объем (155 гектаров) по очистке от древесно-кустарниковой растительности охранных зон воздушных линий. Специально для этих целей у нас имеются два итальянских агрегата (мульчеры), один из которых установлен на базе отечественного трактора «Кировец», которые измельчают древесину, ветки и т.д.

Так что, думаю, к завершению года и к своему профессиональному празднику коллектив Прихоперского ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Саратовские распределительные сети» подошел вполне достойно. А потому не могу отказать себе в удовольствии через старейшую газету района поздравить своих коллег, подчиненных, товарищей по работе с Днем энергетика. И сказать им, что горжусь, что уже многие годы работаю с такими высокими профессионалами и прекрасными людьми.

"БП" №№190-191 от 21 декабря.