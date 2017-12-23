Тепловых дел мастера

Хотя нынешняя, основательно «температурящая» оттепелями зима пока и не порадовала местных любителей покататься на лыжах, коньках и санках, но всё-таки хочется верить, уважаемый читатель, что зима в Балашове будет: снежная, морозная, с лыжами, санками, купанием «моржей»… Однако вопреки своим бесконечным оттепелям, подходящий к своему логическому финишу декабрь – это всё-таки зимний отопительный сезон на территории Балашовского района. А потому в каждом доме должно быть тепло и уютно. И именно эту благородную миссию по обеспечению теплом многих и многих жителей города и района сегодня достойно выполняют специалисты муниципального унитарного предприятия Балашовского муниципального района «Система теплоснабжения Балашовского района» (МУП БМР «СТБР»).

В преддверии их профессионального праздника - Дня энергетика России – корреспонденту «Балашовской правды» довелось побывать на предприятии и узнать, чем сегодня «дышит» МУП БМР «СТБР», с каким настроением его сотрудники встречают наступающий 2018 год.

- Так что же сегодня представляет собой муниципальное унитарное предприятие Балашовского муниципального района «Система теплоснабжения Балашовского района»? - обратился корреспондент «Балашовской правды» к заместителю директора МУП БМР «СТБР» по экономике Елене Валерьевне Шмелевой.

- МУП БМР «СТБР» начало осуществлять свою деятельность на территории города (за исключением микрорайона КПТ) с 29 сентября 2017 года. Это крупное предприятие, которое обеспечивает тепловой энергией 62 процента потребителей города, а также 100 процентов потребителей Балашовского района. В целом потребителями тепловой энергии МУП БМР «СТБР» являются 29 тысяч человек, 124 бюджетные организации и 420 внебюджетных и коммерческих организаций.

МУП БМР «СТБР» осуществляет следующие виды регулируемой деятельности: обеспечение теплоснабжения жителей Балашова и Балашовского района, горячее водоснабжение, водоснабжение и водоотведение. В распоряжении предприятия имеются 30 котельных и 18 тепловых пунктов. Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении: от 50 до 530 миллиметров) составляет 156,7 километра. При этом протяженность домовых вводов (трубы от 30 до 250 миллиметров) – 47,6 километра. Имеется одна водонасосная станция, а также четыре КНС. Протяженность водопроводных сетей МУП БМР «СТБР» - более 21 километра, а канализационных сетей - 24,8 километра.

На данный момент предприятие обеспечивает работой 490 человек. Основная профессия здесь – оператор котельной. Причем сегодня такими специалистами, а также инженерно-техническими сотрудниками, обслуживающим персоналом (работниками ремонтных бригад) укомплектованы все 30 котельных. Примечательно, что все специалисты квалифицированы, обучены, готовы в полной мере качественно выполнять свои профессиональные обязанности. Свидетельством тому – показательный факт. Несмотря на то, что имущество для МУП БМР «СТБР» было передано лишь 20 сентября, отопительный сезон на предприятии начался уже 2 октября. За столь короткий срок предприятие организовалось, людей приняли на работу, заключили договоры, утвердили тарифы, а отопительный сезон начался своевременно. И сегодня МУП БМР «СТБР» осуществляет производство и продажу тепла на законных основаниях и в полном объеме...

Стоит также сказать, что распоряжением главы Балашовского муниципального района П.М. Петракова имущество закреплено за МУП БМР «СТБР» на праве хозведения. Сейчас право хозведения регистрируется в регистрационной палате. Хотелось бы также отметить, что с переходом на новую форму собственности на МУП БМР «СТБР» были наложены ограничения по налогам. Но, своевременно начав отопительный сезон и соответствующие сборы с населения, предприятие разблокировало все свои счета, полностью заплатило налоги и сейчас выходит на режим оплаты за потребленные ресурсы в объеме собранных средств. Задолженности по заработной плате на предприятии нет. Зарплата и аванс выплачиваются своевременно.

- Елена Валерьевна, сейчас много говорят об инновациях. А какие инновационные подходы характерны для вашего предприятия?

- В МУП БМР «СТБР» разработан и утвержден администрацией Балашовского муниципального района план санации предприятия. Программа «оздоровления» предприятия разработана до 2022 года. Капиталовложения по ней составляют 177 миллионов рублей. В первую очередь, надо решить задачу изоляции неизолированных тепловых сетей (на данный момент таковых имеется порядка 7 километров в городе и районе). Проводить такую работу важно потому, что сокращение потерь приведет соответственно к сокращению потребления газа, которое является самой объемной составляющей в наших затратах. Второй первоочередной задачей для нас является преобразование в котельную центрального теплового пункта на улице Титова. Проект уже готов. Сейчас решается вопрос о финансировании. Помощь по приобретению оборудования для этой котельной нам должна оказать область. А уже установка этого оборудования будет производиться силами самого предприятия, потому что у нас есть достаточное количество специалистов, которые имеют право и умеют это делать. Благодаря такому подходу, мы экономим третью часть расходов на данном проекте. Также разработаны ещё восемь проектов, реализация которых в 2018 году позволит добиться экономического эффекта в 4 миллиона рублей. На следующий год — порядка 6 миллионов, и до 2022 года планируется сократить расходы на электроэнергию на 8,5 миллиона при нашем нынешнем потреблении в 25 миллионов рублей. Все эти мероприятия направлены на финансовое оздоровление предприятия. Для этого у нас есть вновь созданный отдел перспективного развития, задачей которого и является поиск «узких мест» и разработка проектов по их преодолению, по внедрению инновационных разработок в жизнь. Конечно, осуществление подобных планов - дело непростое. Однако мы рассчитываем на поддержку администрации района. С другой стороны, со временем планируем финансирование подобных инновационных проектов и за счет собственных сэкономленных средств.

- Интересно, каковы основные направления креативного поиска в условиях рыночной экономики? - спросил автор этих строк у начальника отдела перспективного развития МУП БМР «СТБР» Александра Александровича Курочкина.

- Поскольку сфера ЖКХ нашей страны только переходит и будет ещё долго переходить на «рельсы» рыночных взаимоотношений, то и теплосети будут долго вовлечены в этот трансформационный переход. И если в прежние времена главное было дать тепло любой ценой (например, были подключены к теплосетям сотни одноквартирных домов), то сейчас все считают деньги. Поэтому задача моего отдела как раз и состоит в снижении издержек, уменьшении потерь тепла, оптимизации потребленных ресурсов. Например, мы поддерживаем стремление граждан, проживающих в малоквартирных домах, устанавливать индивидуальное отопление. Поскольку потери тепла на протяженных и изношенных теплотрассах превышают объемы потребления тепла такими домами. В ряде случаев разрабатываем варианты создания модульных котельных вместо крупных и крайне неэффективных. К примеру, в Падах есть планы подключения двух пятиэтажек именно к такой модульной котельной. Опять же модернизация районной котельной МУП БМР «СТБР», согласно современным требованиям, также может приносить сотни тысяч рублей экономии. Таким образом, мой отдел работает над сокращением потребления энергии, газа, ресурсов для увеличения прибыли предприятия и снижения тарифов для населения. Чтобы всем было хорошо.

Окончание в "БП" №№189-190 от 21 декабря.