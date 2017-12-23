Валерий Радаев: "Балашовцы всегда отличались спортивными достижениями..."

Губернатор Саратовской области В.В. Радаев, посетивший наш город с рабочим визитом, побывал на главной спортивной арене Балашова – СОК «Олимп», где не только понаблюдал за тренировкой юных футболистов на новеньком искусственном травяном газоне, но и пообщался со спортивной общественностью города.

Надо сказать, спортивно-оздоровительный комплекс «Олимп» является не только крупнейшим, но и по-своему уникальным спортивным сооружением. Балашовцы здесь активно занимаются футболом, хоккеем, легкой атлетикой. Есть возможность заниматься фитнесом и культуризмом… Словом, выбор достаточно богатый…

Однако, так было не всегда. До прошлого года СОК «Олимп» оставлял не самое приятное впечатление: поизносившееся зрительские трибуны, неблагоустроенная территория, разбитое футбольное поле, давно нуждающиеся в ремонте подтрибунные помещения. Наконец, в 2016 году при поддержке губернатора нашей области, депутатского корпуса было принято принципиальное решение о реконструкции спортивного объекта. Куратором столь масштабного проекта стал депутат Саратовской областной думы С.Б.Суровов. именно при его деятельной поддержке и содействии на зрительских трибунах стадиона были установлены новые удобные пластиковые сиденья, смонтировано современное электронное табло и мощное стадионное освещение. Капитально отремонтированы и подтрибунные помещения. Здесь теперь располагаются комфортабельные раздевалки, есть санузлы, помещения для занятий силовыми видами спорта.

Следующим этапом реконструкции стало радикальное обновление футбольного поля. Решено было обратиться к современным технологиям, и вместо натуральной травы уложить искусственное травяное покрытие. О том, как все это осуществлялось, руководитель региона и все желающие могли узнать из своеобразного фоторепортажа, размещенного на специально изготовленном огромном информационном баннере, представленном здесь же, на входе на стадион. Работы велись в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ». Объем работ выполнен колоссальный, но оно того, безусловно, стоило.

В.В. Радаев по достоинству оценил как преимущества самого искусственного футбольного поля, так и качество его укладки (на снимке).

- Балашов — спортивный город, и здесь должна быть самая современная спортивная инфраструктура. У вас хорошая преемственность в футболе, - подчеркнул глава региона, обращаясь к юным футболистам, собравшимся в центральном круге поля. Валерий Васильевич передал в дар будущим «кудесникам мяча» целую связку ярких современных футбольных мячей (на снимке).

Ребята искренне поблагодарили главу региона за столь щедрый подарок (имелись в виду, разумеется, не только мячи) и пообещали трудиться на тренировках с полной отдачей сил, чтобы возродить былую славу балашовского футбола. А там, как говорится, на все воля божья, глядишь, и кто-то из нынешних, пока еще только подающих надежды футболистов выбьется в элиту мирового футбола.

- Балашовцы всегда отличались своей целеустремленностью и спортивными достижениями, - продолжил В.В. Радаев. - Теперь город примет зональный этап турнира по дворовому футболу, сюда приедут юные футболисты из Ртищева, Аркадака, других районов…». Так что у юных воспитанников балашовского футбола будет отменная возможность в открытой и честной борьбе на «домашнем» поле с новым искусственным покрытием продемонстрировать все свои не только игровые, но и технические, а также тактические наработки.

Ну, а глава региона подчеркнул, что подобные балашовскому «Олимпу» современные стадионы должны быть в каждом районном центре.

К слову о районных центрах. Валерий Васильевич пригласил балашовских школьников ознакомиться с современными спортивными объектами в Балаково и предложил выделить им часть билетов на этап Кубка Европы по спидвею, который пройдет на стадионе "Труд" в следующем году.

Пользуясь представленной возможностью, часть молодых спортсменов попросила губернатора оказать содействие в обустройстве стадиона легкоатлетическими беговыми дорожками.

В.В. Радаев согласился, что без современных беговых дорожек по периметру футбольного стадиона модернизацию данного спортивного объекта вряд ли можно будет считать полностью завершенной. Прямо на футбольном поле Валерий Васильевич дал поручение министру спорта Саратовской области А.В. Абросимову и главе БМР П.М. Петракову (на снимке) сделать все необходимое, чтобы стадион «Олимп» был оснащен современными рекортановыми беговыми дорожками. «Думаю, в следующем году это можно будет сделать», - обозначил сроки губернатор.

"БП" №188 от 19 декабря.