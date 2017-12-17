Вальс в небе и артефакты из Никольевки в панораме веков

Каждый год в ноябре Балашовский краеведческий музей собирает историков, археологов, школьников и студентов, чтобы послушать сообщения профессионалов и любителей краеведческих исследований. Лекционный зал музея, где проходила ХХVII историко-краеведческая конференция «Прихопёрье и саратовский край в панораме веков», был полон. Обращаясь к собравшимся, заместитель директора музея по научной работе Т.Л. Васина отметила, что нынешний год богат знаменательными датами и событиями: Год экологии, 100-летие Великой Октябрьской революции, 100-летие со дня рождения нашего земляка Героя Советского Союза Ю.А. Гарнаева, 85-летие краеведческого музея. В программе конференции учтены особенности нынешнего года.



Заместитель начальника управления культуры, спорта и туризма администрации района П.А. Маштаков сказал, что, познавая историю малой родины, мы глубже осознаём значимость событий, происходящих вокруг нас, и они тоже становятся историей. В сентябре этого года состоялось открытие новой сцены Балашовского драмтеатра, который скоро отметит 100-летие. В 1917 году Советская власть в Балашове была провозглашена в Народном доме, где позже разместился драматический театр. Завершается реконструкция стадиона «Олимп» с искусственным покрытием, и это событие заслуживает упоминания в числе значительных в истории города.

Участие школьников в краеведческой работе, отметила директор муниципального казённого учреждения «Центр информационно-методического и технического обеспечения образовательных учреждений БМР» С.А. Кобзева, развивает практические навыки поисковой и исследовательской деятельности, инициативу, самостоятельность и общественную активность. Она выразила признательность сотрудникам музея за доскональное и преданное изучение истории Прихопёрья и саратовского края.

Тема выступления кандидата исторических наук, доцента кафедры истории Балашовского института (филиала) Саратовского госуниверситета В.В. Назарова «Октябрь 1917 года в российской провинции: документальное наследие». События октября 1917 года, сказал докладчик, во многом предопределили историю нашей страны на семь десятилетий. Значение октябрьского переворота или революции историки оценивают неоднозначно: для одних – трагедия, для других – шаг к прогрессу. События октября 1917 года происходили по-разному в столице, крупных промышленных центрах и малых городах. И хотя существовали телефон, телеграф, газеты, информация до людей доходила не так оперативно, как сейчас. Не надо думать, что сразу после переворота по всей стране изменилась политическая система, и общество сразу отреагировало на это событие. Яркие, насыщенные события произошли в Петрограде и Москве. В провинции раскол в обществе и начавшаяся затем гражданская война произошли позже, в 1918 году. В фондах областного архива нет документов, которые бы отражали отношение общества к перевороту. Да, в Балашове была провозглашена советская власть, создан уездный Совет рабочих и солдатских депутатов – это было начало дальнейших преобразований, и каких-то серьёзных изменений Балашов не ощутил, о чём свидетельствуют документы того периода. В провинциальном городе шла обычная непростая жизнь в условиях Первой мировой войны. Людей больше интересовали хозяйственные, бытовые проблемы.

Решением вопросов обеспечения школ и больниц топливом, продовольствием, лекарствами занимались в условиях войны органы управления: отдел образования и отдел здравоохранения исполкома Балашовского уездного Совета Саратовской губернии, Балашовская уездная земская управа и городская управа. Их постановления отражают повседневные нужды балашовцев. Если говорить о работе правоохранительных органов и народного суда, то в их документах не обнаружено никаких громких дел. Есть дела по обычным гражданско-правовым вопросам: кто-то кому-то должен, кто-то кого-то оскорбил.

Окончание в "БП" №№184-185 от 12 декабря.