Главная заповедь - не навреди!

Великий испанский художник-сюрреалист Сальвадор Дали любил повторять: «Не бойтесь совершенства, вам его все равно не достичь!». Однако это, конечно, не означает, что люди не должны стремиться к тому, чтобы делать то, чем они занимаются, как можно лучше...



Как раз о совершенствовании деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Саратовской области говорили на состоявшемся на днях в Центре дополнительного образования «Созвездие» специально организованном семинаре-совещании.

Мероприятие было организовано для председателей, заместителей председателей, ответственных секретарей и специалистов, обеспечивающих деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) Аркадакского, Аткарского, Балашовского, Базарно-Карабулакского, Екатериновского, Калининского, Лысогорского, Петровского, Романовского, Ртищевского, Самойловского, Турковского муниципальных районов, а также администрации МО город Саратов.

Кроме того, в работе семинара-совещания приняли участие председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Саратовской области Ю.Л. Ерофеева, глава БМР П.М. Петраков, заместитель главы администрации БМР по социальным вопросам Л.И. Рымашевская, прокурор города Балашова А.В. Дементьев.

Открывая семинар, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Саратовской области Ю.Л. Ерофеева особо отметила радушный прием и четкую организацию мероприятия принимающей стороной. К слову сказать, Балашов был выбран местом проведения нынешнего семинара-совещания наверняка не случайно. Ведь у специалистов КДН и ЗП Балашовского района накопился уже достаточно богатый опыт успешного решения всевозможных вопросов и проблем, возникающих при работе с той специфической категорией граждан, которые чаще всего оказываются в сфере их внимания. Одним из основных факторов, позволяющих добиваться хороших результатов, является то, что специалисты комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав взяли на вооружение главную заповедь врачей – «Не навреди!».

Со словами приветствия и пожеланиями плодотворной работы к участникам семинара-совещания обратились глава Балашовского муниципального района П.М. Петраков и прокурор города Балашова, старший советник юстиции А.В. Дементьев, которые выразили уверенность в том, что нынешний семинар-совещание пойдет на пользу всем его участникам. Ведь всегда полезно «сверить часы», обменяться опытом, рассказать о каких-то своих наработках, узнать что-то новое…

В дискуссионной части семинара обсуждались самые различные аспекты деятельности комиссий по делам несовершеннолетних: от проблематики профилактики девиантного поведения и межведомственного подхода к реабилитации алко- и наркозависимых граждан до благотворительности.

Так, референт комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Саратовской области Н.В. Ибрашева рассказала о деятельности муниципальных КДН и ЗП, о нововведениях в законодательстве, регулирующем данную сферу.

Об интересном опыте работы православного кризисного центра «С верой в жизнь!», организованного несколько лет назад при Балашовском епархиальном управлении, рассказал руководитель епархиального отдела по благотворительности и социальному служению Балашовской и Ртищевской епархии РПЦ священник Сергий Киреев.

Факторам, обеспечивающим эффективность профилактики девиантного поведения у детей и подростков, было посвящено выступление директора частного образовательного учреждения «Многопрофильный образовательный центр «Школа крылья», кандидата психологических наук, доцента Г.Н. Малюченко. А клинический психолог ГУЗ «Балашовский психоневрологический диспансер», руководитель группы взаимной поддержки для алкоголиков и наркоманов «Надежда» А.И. Матяшев поведал о том, каких результатов можно добиваться при использовании комплексного и межведомственного подхода к реабилитации больных алкоголизмом и наркоманией.

Одним из самых интересных и в то же время по-человечески трогательным стало выступление заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации БМР Л.Н. Свиридовой, чей доклад был посвящен организации и проведению в нашем районе традиционных благотворительных акций. В частности, одной из самых крупных и эффективных, без сомнения, является проводящаяся уже не первый год благотворительная акция «Помоги детям – поделись теплом!», результатом которой ежегодно становятся не только достаточно крупные денежные средства, передаваемые неравнодушными балашовцами для нуждающихся земляков, но и десятки спасенных жизней.

Показательно, что практически все выступавшие, независимо от того, на какой отдельно взятой проблеме они фокусировались в своем выступлении, подчеркивали, пожалуй, главную мысль - необходимость сохранения и развития в нашем обществе института здоровой семьи. Об этом же говорила и заместитель главы администрации БМР по социальным вопросам Л.И. Рымашевская.

Ну, а по завершении семинара для гостей были организованы интересные экскурсии по творческим мастерским Центра «Созвездие» и православному кризисному центру «С верой в жизнь!».

P.S. В этот же день председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Саратовской области Ю. Л. Ерофеева в здании администрации Балашовского муниципального района провела прием граждан по личным вопросам.



"БП" №№184-185 от 12 декабря.