По труду и честь

На новой сцене Балашовского драматического театра прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В зрительном зале театра собрались аграрии Балашовского района. Зал, кстати сказать, был заполнен до отказа.



Виновников торжества с профессиональным праздником поздравил глава Балашовского муниципального района П.М. Петраков, подчеркнувший, что работа на земле, выращивание хлеба является одним из самых благородных и возвышенных занятий, которое человечество практикует уже не одно тысячелетие.

Павел Михайлович отметил, что завершившийся сельскохозяйственный сезон выдался непростым. Сельхозтоваропроизводителям Балашовского района приходилось работать в сложных погодных и экономических условиях. Однако трудности их не только не сломили, но, напротив, мобилизовали. Благодаря упорству, слаженности действий и, разумеется, профессионализму балашовских аграриев, наш район впервые за новейшую историю установил своеобразный рекорд – свыше 400 тысяч тонн зерна ! Кроме того, Балашовскому району в очередной, уже 18-й раз присужден и переходящий приз губернатора области кубок «Золотой колос», вручаемый за наивысшую урожайность!

Балашовских земледельцев с профессиональным праздником также поздравили глава муниципального образования город Балашов В.И. Якубович, руководитель МКУ «Управление сельского хозяйства БМР» А.В. Углов, зачитавший приветственный адрес министра сельского хозяйства Саратовской области Т.М. Кравцевой.

Как водится, на нынешнем торжестве были названы и отмечены соответствующими призами лучшие сельскохозяйственные предприятия района.

Так, приз «За любовь к родной земле» получил коллектив сельскохозяйственной артели «Звезда» (рук. А.А. Котов); приз «За развитие малых форм хозяйствования» получил коллектив крестьянского хозяйства имени Тараса Шевченко (глава А.В. Маркин), приз «За получение наивысшей урожайности озимых зерновых культур» вручен ООО «Земледелец-2002» (дир. Е.Ф. Салугин); приз «За получение наивысшей урожайности яровых зерновых культур» достался ООО «РОСАГРО-САРАТОВ» (гендиректор В.В. Юдаев); приз «За получение наивысшей урожайности подсолнечника» получил коллектив индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства В.П. Самойленко; приз «За получение наивысшей урожайности сахарной свеклы» вручен ООО «БКХП-Репное» (дир. А.В. Вендров); приз «За техническую модернизацию сельскохозяйственного производства» получило ООО «МакПром» (дир. по развитию А.В. Кудряшов); приз «За увеличение и улучшение качества перерабатываемой продукции» вручен АО «Балашовский комбинат хлебопродуктов» (ген. директор М.С. Меринов); приз «За развитие семейной животноводческой фермы» достался коллективу индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства В.М. Киреевой; приза «За решение социальных задач села» удостоен коллектив ООО «Агропродукт» (рук. Д.С. Кривошеев),

Кроме того, большой группе работников агропромышленного комплекса района за высокий профессионализм и полученные производственные результаты были вручены почетные грамоты и благодарственные письма федерального, регионального и муниципального уровней.

Свой подарок балашовским аграриям приготовили и творческие коллективы района. В праздничном концерте приняли участие народный хор «Околица», К. Булдыженко, Д.Савченков, вокальные ансамбли «Млада», «Гармония» и «Завлекаши». Ну, а коллектив Балашовского драматического театра специально для тружеников полей показал спектакль «Слишком женатый таксист».



"БП" №№182-183 от 7 декабря.