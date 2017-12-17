Дорогой длинною, дорогой дальнею...

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОТМЕТИЛА 115-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Кажется, совсем недавно широко и шумно мы отмечали 110-летний юбилей Центральной городской библиотеки. И вот уже настал черед следующего. 115 лет – более чем серьезная дата. Не сосчитаешь, сколько за это время выросло поколений читателей. В вестибюле библиотеки сотрудники подготовили две выставки, на которых разместили документы, исторические справки и очень много фотографий: цветных и черно-белых. Путь пройден немалый.



Ведущие Т.Б. Игнатова и С.А. Смирнова предложили совершить путешествие по Библиограду и пройтись по его бульварам, улицам, скверам и площадям. В путь отправились с самыми близкими: читателями и друзьями библиотеки, с которыми много лет связывают узы дружбы.

Только подумать: городская публичная библиотека в здании земской управы была открыта ещё в 1902 году! Через пять лет библиотека переехала в Народный дом, в помещение, которое предоставил в безвозмездное пользование комитет трезвости. В то время делами библиотеки заведовало общее собрание подписчиков и библиотечный Совет, состоящий из двух представителей от города, двух представителей от земства и четырех - от общего собрания подписчиков. В 1914-м библиотеку снова перевели в здание земской управы. Видимо, к политической элите города начало приходить понимание значимости этого учреждения культуры. Стало больше выписываться газет и журналов, были снижены налоги и штрафы за просроченные дни, отменены поручительства… Число читателей увеличивалось. Работать стали при электричестве.

После 1917 г. в библиотеке проводились беседы и громкие читки. Нужно было бороться с неграмотностью, повышать уровень культуры населения.

В Великую Отечественную библиотека продолжала играть важную роль в жизни общества. В первые месяцы войны Наркомпрос РСФСР призвал библиотеки к агитационно-массовой работе в военных условиях. Люди приходили в библиотеку, чтобы узнать о международной и внутренней жизни страны, о ходе боевых действий. В центральную библиотеку люди приносили теплые вещи для армии. Была организована помощь раненым, находящимся в ближайших госпиталях. Нередко сотрудники библиотеки помогали писать письма родным и близким на фронт.

Когда Балашов был областным центром, Государственная библиотека им. Ленина и Историческая библиотека передали в фонд книги.

Вот так тихо, ненавязчиво, как само собой разумеющееся, центральная городская библиотека всегда была рядом.

Новой вехой в её истории стал переезд в 1974 году в типовое здание по ул. Ленина, где библиотека располагается и поныне. С тех пор дорогу в центральную библиотеку знает каждый житель города.

Начальник управления культуры, спорта и туризма С.А. Коблов на торжественном мероприятии, посвященном 115-летнему юбилею Центральной городской библиотеки, решил отойти от стандартных фраз, которые приняты в таких случаях, и поздравил юбиляров просто, от души: «Библиотечная сеть в районе до сих пор сохранена. Филиалы функционируют. Вы много сделали, чтобы привлечь население к книге. Вами проводится большая работа в плане просвещения. Ваш труд нельзя не заметить! Вы притягиваете читателей, проводите очень интересные мероприятия. Желаю вам неиссякаемой энергии, положительных эмоций, чтобы вы с радостью шли на работу и возвращались домой с хорошим настроением!».

Поздравления от главы района П.М. Петракова и председателя Собрания депутатов БМР А.Г. Рыжкова передал депутат Р.А. Логинов: «Библиотека востребована у всего населения. Здесь активно оказывается юридическая помощь, пользуются возможностями интернета. Библиотека – вечный источник духовных ценностей и современный информационный центр».

Хочется верить, что юбилейный год – шаг к чему-то новому, которое не должно быть хуже прежнего.

Клирик Балашовской епархии иеромонах Серафим (Козин), как и положено человеку духовного сана, говорил о высоком, о сакральности слова…

«Прогулявшись» по Историческому бульвару, ведущие-экскурсоводы предложили «свернуть» на проспект Дружбы.

Друзей у библиотеки действительно много. От лица начальника управления образования В.В. Шатковской, сотрудников школьных библиотек и всей педагогической общественности коллег поздравила методист МКУ «Центр информационно-методического и технического обеспечения учреждений образования Балашовского района» Е.Н. Попова. «Во все времена вы отвечали за интеллектуальное развитие горожан, - отметила Елена Николаевна, - выступали социокультурным центром. Творческий потенциал вашего коллектива безграничен».

В день рождения, как известно, принято дарить подарки. А в юбилей – тем более. Разумеется, не обошлось без подарков от друзей библиотеки, благодарных читателей и на нынешнем мероприятии. Стоит ли говорить, что чаще всего дарили книги. Хотя были и исключения. Например, всем очень понравилась вышитая картина ангела.

Представитель литературного объединения «У негаснущей свечи…» В.Ф. Алексеев признался, что с удовольствием приходит в библиотеку. Каждый раз, когда переступаешь порог этого заведения, мелодично звучит колокольчик, возвещая о переходе из житейского мира в мир культуры. «А какие здесь проходят презентации книг, различные мероприятия с участием лучших ансамблей города! – продолжил Владимир Федорович. – Коллектив продолжает уже имеющиеся традиции, появляются новые. Библиотека работает в правильном направлении».

Коллектив библиотеки, в свою очередь, также поблагодарил своих коллег и друзей. Директор МУ «Городская централизованная библиотечная система» Е.Б. Шугаева вручила почетные грамоты тем из них, кто на протяжении многих лет помогает библиотеке не только словом, но и делом.

Музыкальные паузы между остановками в «путешествии» по Библиограду заполняли солистки ансамбля «Гармония».

После улицы Филиальской, на которой трудятся библиотекари филиалов библиотечной системы, мы «вышли» на площадь Центральную, на которой обслуживаются читатели, трудятся библиографы, подбирая нужный материал, обрабатываются новые книги.

Известные и уважаемые люди – нередкие гости центральной городской библиотеки. Так, в разные годы здесь проходили встречи с писателями и поэтами Николаем Палькиным, Григорием Коноваловым, Иваном Малохаткиным, праправнуком великого поэта Григорием Александровичем Пушкиным, а также автором книги «Жизнеописание Михаила Булгакова» Мариэттой Чудаковой, режиссером московского театра-студии «Школа драматического искусства» Розой Тольской, писателем, ведущим «Читального зала» на «Радио России» Петром Алешковским…

За 115 лет библиотека стала неотъемлемой частью города, готовой всегда прийти на помощь. Сотрудники – очень разные. Но все они посвятили жизнь просвещению.

Книгу, как бы банально это ни звучало, ничто не заменит. Специалистов – тем более.

А потому нужно ценить то, что есть. И беречь.

"БП" №№182-183 от 7 декабря.