Всеобуч в сфере ЖКХ

В рамках реализации федерального проекта ВПП «Единая Россия» в течение ноябре текущего года в субъектах Российской Федерации прошла Всероссийская акция «День всеобуча в сфере жилищно - коммунального хозяйства».



В ходе акции проводились информационно - просветительские мероприятия для активных жителей, председателей и членов советов домов, ТСЖ и жилищно-строительных кооперативов, посвящённые произошедшим и готовящимся изменениям в законодательстве в сфере ЖКХ, в том числе по результатам проводимых мониторингов по проблемным вопросам.

Более семидесяти председателей и членов советов многоквартирных жилых домов города Балашова пришли на встречу с руководителем муниципального казённого учреждения «Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству БМР» В.И. Суслиным, главными специалистами управления В.И. Аверьяновым (по благоустройству) и Н.Н. Несмеяновым (по эксплуатации жилого фонда).

Владимир Ильич в доступной форме рассказал активистам ЖКХ об основных документах в области законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которыми председателям и членам советов многоквартирных жилых домов следует руководствоваться при взаимодействии с руководителями управляющих компаний, ресурсо-снабжающих предприятий. Не секрет, что по субъективным и, в частности, объективным причинам в работе управляющих компаний имеется много недостатков, особенно в вопросах содержания и проведения текущего ремонта жилых домов, благоустройства прилегающей к домам территории, состояния контейнерных площадок для сбора твёрдых бытовых отходов. Не меньше вопросов и претензий у жителей к руководству предприятий, обеспечивающих жилые дома теплом, холодным и горячим водоснабжением, газом и электроэнергией. Люди не понимают, почему в микрорайонах одного города существуют различные тарифы на тепло, водоотведение, общедомовые расходы воды и электроэнергии. На эти и многие другие вопросы, в том числе касающиеся проведения капитального ремонта жилых домов, в целом работы жилищно-коммунального комплекса, участники встречи получили удовлетворяющие их ответы.

Подводя итоги встречи после двухчасового взаимно полезного разговора, Владимир Суслин подчеркнул, что все вопросы и предложения активистов будут учтены в дальнейшей работе. Пожелал председателям и членам советов домов более активно и принципиально подходить к вопросам составления заявок на производство работ по текущему ремонту многоквартирных жилых домов, благоустройству и ремонту дворов, принимать участие в приёмке и оценке качества выполненных работ.

Участники встречи, в свою очередь, высказали пожелание планировать и проводить подобные встречи-семинары регулярно.

"БП" №№180-181 от 5 декабря.