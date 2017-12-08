Так назывался фестиваль солдатской песни, который прошёл недавно в Балашове. Около 60 военных песен разных лет за 3,5 часа прозвучали под сводами концертного зала МБУДО Центр «Созвездие». Фестиваль проводился в рамках культурных мероприятий Дмитриевской родительской субботы, направленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодёжи. А организатором первого фестиваля солдатской песни выступила Саратовская региональная общественная организация «Память о защитниках Отечества» при активном участии Центра дополнительного образования «Созвездие», Балашовской епархии и местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».



В качестве почётных гостей присутствовали: глава администрации МО г. Балашов С.Ю. Александров, депутат Собрания депутатов Балашовского муниципального района Г.Я. Гладких, консультант отдела информации, общественных отношений и работе с молодёжью администрации БМР Н.А. Зверевич, муниципальный координатор по организации внеурочной деятельности, методист методического отдела МКУ "Центр информационно-методического и технического обеспечения управления образования БМР" Н.М. Живайкина, а также представители СМИ города и района, общественных организаций «Союз десантников», «Часовые Родины», «Боевое братство», «Солдаты правопорядка», «Юнармия», ветераны Вооружённых сил и труда.

Ведущая педагог-организатор Центра «Созвездие» Елена Владимировна Ряснянская, обращаясь со сцены к собравшимся в зале, отметила, что всегда в бою и на привале русскому солдату помогали песни. Вместе с воинами они несут боевую армейскую и флотскую вахту, их поют бойцы в строю, на марше, исполняют на армейской и флотской сцене, они звучат в казарме и корабельном кубрике.

Сегодняшний фестиваль посвящён именно песням военным, песням солдатским, песням героическим.

С приветственным словом к участникам и гостям фестиваля «Эхо войны» обратился секретарь Балашовского епархиального управления протоиерей Роман Волков. Он высоко оценил значение проводимого фестиваля на балашовской земле, особенно для подрастающего поколения.

Как заметила инициатор и главный организатор музыкального форума, руководитель СРОО «Память о защитниках Отечества» О.И. Морозова, фестиваль солдатской песни - это дань памяти нынешнего поколения воинам всех войн, воинам-победителям живым и павшим, защищавшим народ и Родину, тем, кто и сегодня несёт боевую службу на рубежах Отчизны.

- К большому сожалению, не смогли прийти ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла - уже не хватает сил и здоровья, - с грустью констатировала данный факт Ольга Ивановна. - У нас уже есть опыт проведения подобных фестивалей. Скажем, посвящённых Дню защитника Отечества и Дню Победы.

Фестиваль «Эхо войны» приурочен к Дмитриевской родительской субботе и отныне будет проводиться ежегодно. Жюри предстояло оценивать выступления конкурсантов в пяти номинациях: солисты, вокальные ансамбли, ВИА, хоровые коллективы и сольные исполнители авторской песни. Для объективности судейства выступающих разделили на две возрастные категории: младшую (до 14 лет) и старшую (с 14 и до 70 лет).

Открыли фестиваль самые маленькие участники: ансамбль «Росинка» (рук. А.В. Сидорова) МДОУ д/с «Светлячок» и танцевальная группа воспитанников МДОУ д/с «Золотой ключик» (А.Н. Чалова и Н.Ю. Смирнова).

Песни военных лет... Сколько их, прекрасных и незабываемых.

Горечь отступлений в первые месяцы войны и радость долгожданных побед, картины солдатской жизни, рассказы о боевых подвигах советских людей в годы Великой Отечественной отражались в песнях «Мальчики», «Родная страна», «Помни», «Офицеры», «На всю оставшуюся жизнь» в исполнении городского хора ветеранов (руководитель заслуженный деятель культуры РФ Э.Б. Чистякова).

Патриотические песни в исполнении хора педагогического коллектива МОУ СОШ №16 (рук. Е.Ю. Афанасьева) «Вперёд, Россия!» и академического хора колледжа искусств (О.А. Морозова, С.В. Ковалёва) «Славься» из оперы «Иван Сусанин», «Баллада о солдате», хора «Серебряная прядь» (А.Ю. Козлова, П.С. Кощеев) Центра культуры БМР «О, мать Россия», «Самовары-самопалы», «Хопёрский вальс» и сольных исполнителей: Анастасии Микитюк, СОШ №6, «Красно солнышко», Фёдора Старшинова «Последний бой», Тимофея Невзорова «Бессмертный полк», Анастасии Овчаренко «Звезда» (Центр «Созвездие») и других оживляли эмоциональные чувства всех присутствующих в зале.

Как призыв ко всему человечеству прозвучали песни «Бухенвальдский набат» в исполнении хора МБОУ СОШ №9 имени П.А. Столыпина (рук. И.В. Зайцева), «Журавли» - ансамбля «Хопряночка» МДОУ д/с комбинированного вида «Челночок», Аэлиты Маловой «Исправим мир» (политехнический лицей), Екатерины Степашовой «Погибшие в небе за Родину» и Ольги Соседовой «Память о великой войне» (БИ СГУ).

Минутой молчания почтили память павших на поле брани бойцов родного Отечества.

А песни в исполнении студентов БТМСХ Дмитрия Воробьёва «9 рота» и Татьяны Быковой «А закаты алые», медицинского колледжа Татьяны Новгородовой «Гранитный сын» и Ирины Малюгиной «Зажгите свечи» напомнили присутствующим о тяжких испытаниях наших солдат в период Афганской войны, о безутешном горе матери.

Гвардейцам-десантникам «голубым беретам» была посвящена песня Андрея Говорунова (рук. С.Н. Обидина) «Воздушно-десантные войска».

Порадовали замечательными выступлениями ансамбль песни и танца «Хопёрская вольница» (рук. А.В. Сидорова) РДК с песнями «Казаки в Берлине» и «При дороге красная рябина»; ансамбль «Звонкий голосок» (гимназия №1, рук. Л.С. Щелкалина) «Белый снег»; Ангелина Горбунова (гимназия имени Ю.А. Гарнаева) «Любовь длиною в жизнь»; вокальная группа «Исток» (лицей) «Прадед» и Александр Курдюмов (СОШ №9) «Русь молодая».

Время летит неумолимо. Уходят из жизни солдаты, спасшие мир от немецко-фашистских поработителей. Уходят в легенды, кинофильмы, воспоминания, песни, стихотворения, под гранитные плиты мемориалов... Их остаётся всё меньше и меньше.

Как обращение к современникам, как молитва о погибших прозвучали песни в исполнении Ольги Викторовны Гордус «Не спешите уйти, ветераны...» и «Песня о солдате»; Зинаиды Александровны Дмитриевой «Письмо к матери» и «Люди-люди»; Любови Шулепиной (БИ СГУ) «Не забыты», Алексея Голуба (БТМСХ) «Красноармеец».

Нынешнему молодому поколению надо стремиться к тому, чтобы не угасла память о прошлом нашей страны, чтобы гордо высились обелиски во славу российского воинства, чтобы всегда цвели живые цветы на могилах героев. Это нужно всем людям на земле, дабы не зачерствели сердца, чтобы всегда трепетал в них незримый огонь благодарности предкам. Такова была главная задача организаторов данного мероприятия.

На фестиваль съехались более 800 участников, среди которых ветераны и дошколята, учащиеся, студенты и педагоги, ансамбли песни и танца, творческие коллективы города и района.

Оргкомитет и жюри в составе О.И. Морозовой, С.Д. Загорнякова, А.С. Заикина, О.Н. Горбачевской, Н.А. Зверевича и Н.В. Дзукаевой благодарят всех за сотрудничество в организации и помощь в проведении столь грандиозного праздника военно-патриотической песни.

Грамотами, дипломами и памятными подарками отмечены победители и призёры фестиваля. Среди них: Александр Курдюмов, Алёна Вячина, Фёдор Старшинов, Ангелина Горбунова, Андрей Говорунов, Тимофей Невзоров, Никита Онучин, Анна Николаевна Чалова и танцевальная группа д/с «Золотой ключик», ансамбль «Росинка» д/с «Светлячок» п. Первомайский, ансамбль песни и танца «Хопёрская вольница» районного Дома культуры, вокальная группа «Исток» МОУ «Лицей», ансамбль «Хопряночка», ансамбль «Звонкий голосок», академический хор колледжа искусств, городской хор ветеранов труда, Зинаида Александровна Дмитриева, хор МБОУ СОШ №9, Алексей Голуб и хор педагогического коллектива МОУ СОШ №16. Поздравляем!

"БП" №№180-181 от 5 декабря.