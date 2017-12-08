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Пятница, 8 Декабрь 2017 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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"Мы должны жить по средствам..."

После непродолжительного перерыва, вызванного объективными обстоятельствами, возобновилась программа рабочих визитов главы БМР П.М. Петракова в муниципальные образования, входящие в состав Балашовского муниципального района. На сей раз Павел Михайлович отправился в Старохоперское МО.
 

Как всегда бывает в подобных случаях, в ходе  визита главу района сопровождали руководители и специалисты различных структурных подразделений райадминистрации, а также глава Старохоперского муниципального образования С.В. Завьялов.
В состав Старохоперского МО входят три населенных пункта, однако основная часть населения - порядка 800 человек проживает в административном центре муниципального образования. Село Старый Хопер  устроено таким образом, что практически все важные учреждения социальной сферы (ФАП, учреждения торговли, школа и детский сад, почта,  библиотека и местный клуб) расположены друг от друга, что называется, в шаговой доступности. Потому, несмотря на «нелетную погоду»: довольно противный дождь и пронизывающий ветер, оба главы и сопровождающие их лица прошли практически весь центр села пешком.
Для начала глава БМР П.М. Петраков заглянул в местный фельдшерско-акушерский пункт, расположенный в неновом, но достаточно добротном здании. Правда, окна давно уже пришли в негодность, и их стоило бы заменить, так же, как и двери. В целом  же ФАП вполне отвечает всем требованиям, предъявляемым к подобного рода учреждениям. Здесь есть несколько оборудованных кабинетов, в том числе процедурный и акушерский. В достаточном количестве лекарственные препараты.
Чуть поодаль расположился местный универсальный магазин. Как и в большинстве подобных сельских универмагов, здесь на одной площадке продаются и товары продовольственной группы, и вещи, и бытовая химия, и даже косметика. По словам сотрудников универмага, старохоперцы активно посещают  магазин и, как правило, остаются довольны  как представленным ассортиментом товаров, так и уровнем обслуживания.
Чего, увы, не скажешь о Сбербанке.  По дороге к местной администрации гости наткнулись на не совсем обычную картину: прямо на дороге стоит специализированный автомобиль, оборудованный под мобильный офис банка, к которому выстроилась небольшая, но не слишком благодушно настроенная очередь из людей, желающих снять деньги со своих карточек. Выяснилось, что какое-то время назад  в селе был закрыт банкомат. Вместо него периодически приезжает такой вот мобильный офис и осуществляет обслуживание держателей карт. Другой возможности обеспечить эту услугу, по-видимому, пока нет.
В здании администрации глава БМР П.М. Петраков ознакомился  с деятельностью, расположенных здесь почтового отделения и библиотеки.
Затем гости проследовали в детский сад «Колосок», который посещают около трех десятков воспитанников. Здесь созданы все условия не только для  комфортного нахождения, но и для всестороннего развития маленьких старохоперцев. Есть даже свой небольшой, уютный живой уголок  с различной живностью. Так что малыши имеют возможность  знакомиться с некоторыми представителями местной флоры и фауны не только по красочным картинкам, но и, что называется, при непосредственном общении.
МОУ СОШ с. Старый Хопер всегда славилась своими успехами, в особенности на спортивном поприще. Не раз учащиеся этой школы становились призерами, а то и победителями различных спортивных турниров районного и регионального уровня. Особенно сильны были волейболисты. Конечно, нынешнее поколение юных старохоперцев старается поддерживать славные спортивные традиции школы. Но теперь делать это становится все сложнее, ведь сегодня в просторном двух-этажном здании занимаются лишь 97 учащихся. Классы малокомплектные, так что готовиться ребятам приходится  к каждому занятию весьма серьезно.  Надо думать, этим ребятам сложно себе даже представить, что бывали времена, когда в классах, даже  в сельских школах насчитывалось по два-три десятка учеников.  Но, как говорится, тяжело в учении – легко в бою…
Ну, а завершилась программа визита главы БМР П.М. Петракова  в Старохоперское МО встречей с жителями Старого Хопра в местном Доме культуры. Здесь состоялся серьезный разговор о перспективах развития Старохоперского МО и, разумеется, имеющихся проблемах.
Как водится, сначала перед земляками выступил глава Старохоперского муниципального образования С.В. Завьялов, который рассказал о деятельности местной администрации и об исполнении бюджета муниципального образования  с начала 2017 года.
Нынешний год для Старохоперского МО выдался достаточно напряженным. Бюджет исполнен лишь наполовину.  Обусловлено это низкими налоговыми поступлениями от населения. 
Люди, пришедшие на встречу с главой района, высказывали жалобы на состояние дорог, уличного освещения, благоустройство территории. Вполне традиционные для сельчан, надо заметить, нарекания. Вместе с тем,  по крайней мере, часть озвученных вопросов вполне могла быть решена на местном, муниципальном уровне. Об этом, в частности, говорил и глава БМР П.М.  Петраков.
Павел Михайлович кратко рассказал старохоперцам об основных параметрах районного бюджета, подчеркнув еще раз главную мысль о том, что первоочередной задачей для всех без исключения муниципальных образований сегодня и на ближайшую перспективу является увеличение налогооблагаемой базы, с одной стороны, и экономия бюджетных средств, с другой стороны. «Мы все должны жить по средствам», - эта нехитрая формула проходила красной нитью через все выступление главы Балашовского муниципального района. А значит, для всех подчиненных она должна стать руководством к действию.  

"БП" №№180-181 от 5 декабря 2017 г.