"Мы должны жить по средствам..."

После непродолжительного перерыва, вызванного объективными обстоятельствами, возобновилась программа рабочих визитов главы БМР П.М. Петракова в муниципальные образования, входящие в состав Балашовского муниципального района. На сей раз Павел Михайлович отправился в Старохоперское МО.



Как всегда бывает в подобных случаях, в ходе визита главу района сопровождали руководители и специалисты различных структурных подразделений райадминистрации, а также глава Старохоперского муниципального образования С.В. Завьялов.

В состав Старохоперского МО входят три населенных пункта, однако основная часть населения - порядка 800 человек проживает в административном центре муниципального образования. Село Старый Хопер устроено таким образом, что практически все важные учреждения социальной сферы (ФАП, учреждения торговли, школа и детский сад, почта, библиотека и местный клуб) расположены друг от друга, что называется, в шаговой доступности. Потому, несмотря на «нелетную погоду»: довольно противный дождь и пронизывающий ветер, оба главы и сопровождающие их лица прошли практически весь центр села пешком.

Для начала глава БМР П.М. Петраков заглянул в местный фельдшерско-акушерский пункт, расположенный в неновом, но достаточно добротном здании. Правда, окна давно уже пришли в негодность, и их стоило бы заменить, так же, как и двери. В целом же ФАП вполне отвечает всем требованиям, предъявляемым к подобного рода учреждениям. Здесь есть несколько оборудованных кабинетов, в том числе процедурный и акушерский. В достаточном количестве лекарственные препараты.

Чуть поодаль расположился местный универсальный магазин. Как и в большинстве подобных сельских универмагов, здесь на одной площадке продаются и товары продовольственной группы, и вещи, и бытовая химия, и даже косметика. По словам сотрудников универмага, старохоперцы активно посещают магазин и, как правило, остаются довольны как представленным ассортиментом товаров, так и уровнем обслуживания.

Чего, увы, не скажешь о Сбербанке. По дороге к местной администрации гости наткнулись на не совсем обычную картину: прямо на дороге стоит специализированный автомобиль, оборудованный под мобильный офис банка, к которому выстроилась небольшая, но не слишком благодушно настроенная очередь из людей, желающих снять деньги со своих карточек. Выяснилось, что какое-то время назад в селе был закрыт банкомат. Вместо него периодически приезжает такой вот мобильный офис и осуществляет обслуживание держателей карт. Другой возможности обеспечить эту услугу, по-видимому, пока нет.

В здании администрации глава БМР П.М. Петраков ознакомился с деятельностью, расположенных здесь почтового отделения и библиотеки.

Затем гости проследовали в детский сад «Колосок», который посещают около трех десятков воспитанников. Здесь созданы все условия не только для комфортного нахождения, но и для всестороннего развития маленьких старохоперцев. Есть даже свой небольшой, уютный живой уголок с различной живностью. Так что малыши имеют возможность знакомиться с некоторыми представителями местной флоры и фауны не только по красочным картинкам, но и, что называется, при непосредственном общении.

МОУ СОШ с. Старый Хопер всегда славилась своими успехами, в особенности на спортивном поприще. Не раз учащиеся этой школы становились призерами, а то и победителями различных спортивных турниров районного и регионального уровня. Особенно сильны были волейболисты. Конечно, нынешнее поколение юных старохоперцев старается поддерживать славные спортивные традиции школы. Но теперь делать это становится все сложнее, ведь сегодня в просторном двух-этажном здании занимаются лишь 97 учащихся. Классы малокомплектные, так что готовиться ребятам приходится к каждому занятию весьма серьезно. Надо думать, этим ребятам сложно себе даже представить, что бывали времена, когда в классах, даже в сельских школах насчитывалось по два-три десятка учеников. Но, как говорится, тяжело в учении – легко в бою…

Ну, а завершилась программа визита главы БМР П.М. Петракова в Старохоперское МО встречей с жителями Старого Хопра в местном Доме культуры. Здесь состоялся серьезный разговор о перспективах развития Старохоперского МО и, разумеется, имеющихся проблемах.

Как водится, сначала перед земляками выступил глава Старохоперского муниципального образования С.В. Завьялов, который рассказал о деятельности местной администрации и об исполнении бюджета муниципального образования с начала 2017 года.

Нынешний год для Старохоперского МО выдался достаточно напряженным. Бюджет исполнен лишь наполовину. Обусловлено это низкими налоговыми поступлениями от населения.

Люди, пришедшие на встречу с главой района, высказывали жалобы на состояние дорог, уличного освещения, благоустройство территории. Вполне традиционные для сельчан, надо заметить, нарекания. Вместе с тем, по крайней мере, часть озвученных вопросов вполне могла быть решена на местном, муниципальном уровне. Об этом, в частности, говорил и глава БМР П.М. Петраков.

Павел Михайлович кратко рассказал старохоперцам об основных параметрах районного бюджета, подчеркнув еще раз главную мысль о том, что первоочередной задачей для всех без исключения муниципальных образований сегодня и на ближайшую перспективу является увеличение налогооблагаемой базы, с одной стороны, и экономия бюджетных средств, с другой стороны. «Мы все должны жить по средствам», - эта нехитрая формула проходила красной нитью через все выступление главы Балашовского муниципального района. А значит, для всех подчиненных она должна стать руководством к действию.

"БП" №№180-181 от 5 декабря 2017 г.