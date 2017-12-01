Жизнь продолжается

Тематический вечер, посвященный творчеству итальянского композитора Эннио Морриконе, и занятия в «Школе здоровья», соревнования по игре дартс и в русские «городки», завершение обучения по программе «Основы компьютерной грамотности граждан» и концерт исполнительницы авторской православной песни Светланы Копыловой, праздничный концерт в честь Дня матери… Какой необычный, насыщенный, разнообразный и довольно интересный набор мероприятий, не так ли?! Однако все эти и многие другие весьма актуальные, важные события в Балашовском доме-интернате для престарелых и инвалидов имели место только за последнее время, за недавний период пасмурного предзимья. И это лишь маленькая толика той значительной, объемной социальной работы, которая на постоянной основе и уже многие годы ведется сотрудниками учреждения, истинными патриотами своей столь важной и ответственной профессии.



В следующем году Балашовскому дому-интернату для престарелых и инвалидов исполнится ровно пятьдесят лет. Что и говорить, знаковая дата, замечательный юбилей! А потому сегодня, накануне Нового 2018 года, хотелось бы читателям «Балашовской правды» ещё раз напомнить об этом уникальном для нашего района социальном учреждении, где на сей раз в таком решительном «темпе» встречали юбилейную зиму.

В самом деле, Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов, которым ныне руководит депутат Совета МО город Балашов Дмитрий Владимирович Краснов, несет особую социальную миссию. Основным видом деятельности учреждения является социальное обслуживание пожилых людей, а также совершеннолетних граждан с полной или частичной утратой возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. При этом главные направления работы учреждения заключаются в реализации различных мер, способствующих повышению качества жизни, продлению активного долголетия получателей социальных услуг Балашовского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Сегодня здесь есть всё, чтобы сделать жизнь более чем 400 проживающих здесь людей наиболее комфортной и долгой. В доме-интернате функционируют отделения геронтологии и реабилитации молодых инвалидов, отделения милосердия для людей, страдающих хроническими психическими заболеваниями. В учреждении оказываются 18 видов лечебно-профилактической деятельности, лицензированных министерством здравоохранения Саратовской области, включая услуги первичной доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях. Несколько раз в год пациенты посещают необходимые медицинские клиники. Всем без исключения делают профилактические прививки, в том числе и от гриппа.

При этом для усиления санитарно-просветительской работы в учреждении организована «Школа здоровья» для граждан с хроническими заболеваниями, позволяющая проживающим расширить свой кругозор по лечению и профилактике тех или иных заболеваний, усвоить алгоритмы действий в период обострения заболеваний посредством проведения консультаций, лекториев, специальных занятий.

В доме-интернате работает социальный магазин с широким ассортиментом товаров. К услугам проживающих имеется банно-прачечный комплекс, парикмахерская, швейная мастерская, а социальные работники помогают отправить посылку, получить письмо, пополнить счет на телефоне, выбрать книгу в библиотеке. Некоторые социально-психологические мероприятия проводятся и в «Зимнем саду» учреждения, где живые растения и уютная обстановка способствуют релаксации и более ускоренному погружению в заданные ситуации.

Немаловажным фактором в системе здоровьесбережения является организация здорового и рационального питания. Для чего в интернате разработано и активно используется 30-дневное меню, составленное с учётом возрастных особенностей и заболеваний проживающих.

В тесном контакте с Балашовской епархией Русской православной церкви обеспечивается право проживающих на вероисповедание. В доме-интернате организована работа молельной комнаты, осуществляются молебны, обряды крещения. Учреждение регулярно посещает епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий. Местные бабушки, дедушки выезжают и в монастыри, и к целительным источникам.

Пару лет назад в доме-интернате для престарелых и инвалидов был проведен масштабный и качественный ремонт отделений и банно-прачечного комплекса. В свою очередь, чтобы обеспечить безопасность проживающих здесь людей, имеется необходимая материально-техническая база, отвечающая современным требованиям антитеррористической, противопожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности. Для предотвращения угрозы пожаров и их трагических последствий регулярно проводится инструктаж персонала, тренировки и совместные с представителями пожарной службы учения по пожарной безопасности.

При этом чистоте и порядку в комнатах могут позавидовать даже рачительные хозяйки. Заметно, что люди здесь живут полной жизнью. Главная заслуга руководства учреждения, персонала и самих проживающих – насыщенность будней и праздников интересными и неформальными мероприятиями, творчеством.

Как рассказала корреспонденту «Балашовской правды» заместитель директора дома-интерната по общим вопросам Галина Юрьевна Конарева, креативный, творческий подход здесь чувствуется во всем. Бабушки с удовольствием вяжут для воспитанников детских домов различные теплые вещи. Жители дома-интерната мастерят игрушки, шьют одежду, рисуют, пишут стихи. Порой они делают и вообще уникальные вещи, как, например, картины из макаронных изделий, сувениры из газетных листов и многое другое.

Социально-психологическая служба дома-интерната осуществляет свою деятельность, опираясь на комплексный подход в работе с получателями услуг. Психологи учреждения осуществляют консультативную, коррекционную, диагностическую деятельность. Для работы с проживающими и персоналом имеется комната психологической разгрузки, где регулярно проводятся релаксационные сеансы и тренинговые занятия, организуются группы взаимопомощи. Психологами проводятся как групповые, так и индивидуальные занятия. Там затрагиваются такие вопросы, как межличностное общение проживающих, самооценка, самореализация, эмоциональная саморегуляция, аддитивное поведение. При необходимости психологическая помощь оказывается в комнатах жильцов. Словом, здесь делается многое для формирования позитивной психологической атмосферы. Как результат, в доме-интернате даже создаются семейные пары. Проводятся свадьбы, семьи регистрируются в ЗАГСе.

Кстати, сами сотрудники дома-интерната также вовлечены в творческий процесс. Они что-то мастерят по дереву (положим, макет действующей мельницы, расположенный во дворе дома-интерната), активно участвуют в самодеятельности. Созданы и успешно выступают вокальный коллектив «Поющие сердца», танцевальный коллектив «Хопряночка». К примеру, в 2015 году местные специалисты стали призерами творческого конкурса в честь 70-летия Победы, проходившего в городе Энгельсе. Наши земляки получили там диплом «За лучший творческий замысел». Творческие коллективы дома-интерната выезжали в Аркадак, где участвовали в концерте в честь 25-летия МЧС РФ. Бывают на местной сцене и приглашенные артисты.

А вот главные юбилейные торжества в честь 50-летия учреждения будут праздноваться 17 августа 2018 года. Подготовительная работа к этому событию начнется с ремонта отделений. На территории планируется реконструкция фонтана. Есть идеи и по благоустройству асфальтобетонного покрытия территории учреждения. При этом на большое, масштабное праздничное мероприятие ожидают много гостей, включая представителей региональных структур и администрации Балашовского муниципального района, которая всегда оказывает дому-интернату значительную поддержку.

Таким образом, в Балашовском доме-интернате для престарелых и инвалидов проводится большая, кропотливая деятельность на протяжении вот уже многих лет. В результате комплексный подход, слаженная работа персонала учреждения привели к тому, что Государственное автономное учреждение Саратовской области «Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» относительно недавно было внесёно в Федеральный Реестр Всероссийской «Книги Почёта».

Уже завершая знакомство с Балашовским домом-интернатом для престарелых и инвалидов, корреспондент газеты обратился к заместителю директора по общим вопросам Г.Ю. Конаревой:

- Галина Юрьевна, а что бы Вы сказали балашовцам, которые будут читать материал о доме-интернате?

- Вы знаете, все мы живем в достаточно непростое время (санкции, экономический кризис и всё такое). И один из моих знакомых, как говорится, умудренный жизненным опытом, как-то сказал, что если вы считаете, что у вас всё плохо, то поезжайте к дому-интернату для престарелых и инвалидов. Именно там вы увидите людей, которые находят в себе силы жить, каждый день искать какие-то позитивные моменты, каждое утро чему-то радоваться, не опускать руки. Ведь там живут люди, по-настоящему сильные духом. Несмотря на свои недуги, они занимают первые места в областных творческих конкурсах. Спортсмены-колясочники регулярно становятся призерами в сложных спортивных соревнованиях по гонкам на креслах-колясках. Проживающие в доме-интернате занимаются шахматами, знакомятся с современными интернет-технологиями, с важными юридическими вопросами. То есть, жизнь для них не остановилась. И когда обычные люди, у которых есть и крыша над головой, и руки, ноги, работа, сетуют на жизнь, то я хочу сказать, что им нужно брать пример с тех, кто живет у нас. Ведь наши жильцы - люди какие-то светлые, жизнеутверждающие, что ли. Здесь чувствуешь, что жизнь продолжается!

"БП" №№178-179 от 30 ноября.