Поддержим будущую Плисецкую!

Руслана Павловна Маркова, заметив, как её дочь Мирослава в 6 лет самостоятельно разучила движения из балета «Щелкунчик», поняла, что нельзя терять время. Для серьезного и обстоятельного обучения она отдала дочку в детскую школу искусств № 1. В 8 лет ребенок выдержал огромную конкуренцию, пройдя отборочный тур и оказавшись в программе «Синяя птица. Кастинг».

Третий сезон Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» на телеканале «Россия» идет полным ходом. С каждым годом этот проект становится все более популярным. В этом году поступило больше 10 000 заявок. Этот конкурс славится выступлениями одаренных детей в разных жанрах. Конкурсанты соревнуются в игре на музыкальных инструментах, выступают с хореографическими, вокальными, а также акробатическими и гимнастическими номерами.

Чтобы оказаться в числе участников проекта, нужно пройти отбор в областных городах. В Саратове Мирослава выступила на пуантах с номером «Цыпленок» на музыку Мусоргского. Так девочка из нашего города оказалась в блоке «Кастинг» конкурса «Синяя птица». 7 ноября на «Мосфильме» выступление Мирославы было записано, а совсем недавно - показано на центральном канале. Так что теперь все мы можем поддержать нашу землячку. Всё, что для этого нужно, зайти на сайт «Синяя птица. Кастинг», найти Мирославу Маркову и отдать за неё свой голос.

Безусловно, большая заслуга в успехах Мирославы принадлежит преподавателю ДШИ №1 И.В. Землянухиной. Несмотря на то, что девочка учится во втором классе школы искусств, она занимается с учащимися четвертого класса. Каждый день – по полтора-два часа.

Однако и сама мама Руслана Павловна, музыкальный руководитель в детских садах «Ласточка» и «Сказка» (с. Тростянка), активно поддерживает дочь. В 4 года она отдала её на занятия по спортивной гимнастике. Ребенок выступал на городских соревнованиях и занимал призовые места. Заметив, что у дочери в 5 лет очень точный ритмический слух, записала в ДШИ №1. На пуанты девочка встала в 7 лет.

Вот так и пошло. Конкурсы в Саратове, Москве, Петербурге, Крыму… И дошло до «Синей птицы». Всегда есть, куда стремиться.

Победитель, набравший наибольшее количество голосов в блоке «Кастинг», выступит в финале «Синей птицы» с показательным номером. Разве не здорово, если это будет наша Мирослава?

"БП" №№176-177 от 28 ноября.