"Волжская волна" докатилась до Балашова

В читальном зале городской центральной библиотеки балашовцы долго ждали гостей из Саратова и Москвы. Директор Приволжской книжной палаты Владимир Иванов регулярно приезжает в наш город с известными авторами. В этот раз была запланирована встреча с саратовским писателем и краеведом Виталием Кошкиным и поэтом Евгением Чигриным. К искусству балашовцы тянутся. Поэтому гостей решили дождаться во что бы то ни стало. Тем более, что они обещали прибыть не с пустыми руками.



Владимир Иванов уже с порога сообщил, что библиотекам района решено передать в дар коллекцию книг. Также была организована книжная ярмарка, на которой можно было приобрести книги саратовских авторов и издаваемые Приволжской книжной палатой.

Событиям в центральной городской библиотеке предшествовала третья международная книжная ярмарка «Волжская волна-2017», проходившая в Саратове 5-8 октября. В этом году фестиваль посетили А. Маринина, Д. Драгунский, В. Пьецух и другие известные авторы. Своего рода продолжением «Волжской волны» стали встречи жителей районов области с писателями и поэтами со всей России.

Краевед, фотограф Виталий Кошкин с фотовыставками красот родного края объездил всю страну. И вот теперь настал черед Балашова. Тем более, что наш регион ему не чужд: сам родом из Пугачева.

Виталий Александрович предложил отправиться на экскурсию в Хвалынский парк. На большом экране сменялись фотографии родной местности. Без забавных комментариев автора даже столь профессионально сделанные кадры многое бы потеряли. Мы полюбовались тюльпанами, степными пейзажами, понаблюдали за поведением суслика и сурка в естественной среде… Похоже, даже зверькам не чуждо самолюбование и жажда славы. Некоторые чуть ли не позировали фотографу, выбирая наиболее эффектные позы.

Наконец, настало время поэтического слова. Евгений Чигрин – вполне состоявшийся поэт. Он родился на Украине, но вот уже много лет живет в Москве. Его стихи публиковались в журналах «Новый мир», «Звезда», «Нева», «Юность», «Дружба народов» и многих-многих других. Переведены на английский, французский, испанский, польский, турецкий, арабский, сербский, чешский, украинский, белорусский языки. На его счету – немало премий, в том числе Арсения и Андрея Тарковских, им. Павла Бажова, «Золотой Дельвиг». Словом, приезд Чигрина в наш город – это событие. И сам он, похоже, считает так же.

В читальном зале городской библиотеки автор читал свои стихи «Игра», «Дверь», «Ангелово», «Старые кадры»… Поэзия Чигрина сложна, обрывочна, насыщена метафорами. При этом в одном произведении он умудряется сочетать несочетаемое.

«Днем тяжело читать стихи, - признался Евгений Михайлович. – Это следует делать вечером». И тут же добавил: «Когда начинаешь писать, не знаешь, чем закончится. Поэт как медиум: фиксирует на бумаге то, что приходит свыше».

Балашовцы с удовольствием задавали вопросы известному гостю. При этом остались верны себе: «Как вы считаете, кто виноват в развале Советского Союза?». Евгений Михайлович не сразу нашелся, что ответить, сославшись на то, что лично он в этом не участвовал. А директор Приволжской книжной палаты пообещал в следующий раз пригласить на встречу Горбачева и выяснить это у него.

Примечательно, что сам Чигрин стихотворчество назвал делом вредным. И это не работа и не удовольствие, а служение. К тому же ревнивая муза не терпит никого рядом.

- Нынешнее время трудно для пера? – прозвучал очередной вопрос из зала.

Поэт ответил строками из стихотворения Александра Кушнера: «Времена не выбирают, в них живут и умирают».

Абсолютно любая тема может вдохновить на труд.

Библиотекари же оказались настолько эрудированными, что попросили автора дать оценку его переводов на турецкий и арабский. Чигрин отшутился, что этих языков не знает, но поэзия в целом непереводима. Однако переводы своих произведений на украинский оценивает высоко.

Некоторые подошли к поэту за автографом.

Помимо воспоминаний, нам останутся ещё и книги.

"БП" №№176-177 от 28 ноября.