"Первый блин" не комом. Но работат еще есть над чем

Одной из особенностей близящегося к завершению 2017 года стала реализация долгожданной федеральной целевой программы «Формирование комфортной городской среды». В нынешнем году в нее были включены два городских сквера и 34 дворовые территории.

Глава БМР П.М. Петраков лично осмотрел дворы, отремонтированные в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Его сопровождали глава городской администрации С.Ю. Александров, заместитель главы районной администрации по архитектуре, градостроительству и ЖКХ И.В. Талалайкин, руководитель МКУ «Управление по строительству, архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству» В.И. Суслин, другие ответственные чиновники. Впечатление от увиденного, как это часто бывает, сложилось неоднозначное…

Справедливости ради надо отметить, что столь масштабные ремонтные работы и сразу на более чем трех десятках дворовых территорий выполнялись в нашем городе, пожалуй, впервые за последние несколько лет. Причем во всех дворах алгоритм работы и перечень ремонтных мероприятий был, по сути, универсальный: на выбранных участках обновлялось асфальтовое покрытие, заменялся бордюрный камень, делались более удобными и безопасными въезды во дворы, благоустраивались дворовые территории, монтировалось освещение, устанавливались детские и спортивные площадки… Масштаб выполненной работы, что называется, налицо. Однако, как это, увы, нередко у нас случается, «хромает» качество работы. Точнее даже не столько само качество работы (хотя и к нему в ходе инспекционного визита главы высказывались претензии как со стороны Павла Михайловича, так и со стороны отдельных жителей многоэтажек), сколько какая-то незавершенность, что ли, определенная неряшливость. Условно говоря, если рабочие уложили новенький бордюрный камень, то элементы старого по какой-то причине «забывали» увезти с глаз долой. Так и лежат (по крайней мере, лежали на момент посещения главой отдельных дворовых территорий) эти свидетельства прошлого, сводя на нет весь визуальный эффект от обновленного «пейзажа». То же самое и с горами щебня, просто строительного мусора… Почему-то нет пока у наших подрядчиков культуры выполнения работ, что называется, «под ключ». Нередко подобные примеры можно наблюдать при выполнении тех или иных земляных работ: вскроют асфальт, выкопают яму, отремонтируют те или иные коммуникации и… просто забросают это место землей, не всегда даже удосуживась разровнять ее как следует. А потом выпадают осадки, все это превращается в кашу из грязи, глины со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Впрочем, в ходе посещения отремонтированных дворов выяснилась еще одна не самая приятная вещь. При том, что подавляющее большинство горожан высказали свое позитивное отношение как к программе в целом, так и к проделанной работе, далеко не все и не всегда готовы на деле ценить и, главное, беречь результаты этой самой работы. В нескольких дворах кряду можно было наблюдать удручающую картину, когда на фоне новенького, «с иголочки» двора стоят захламленные баки для бытового мусора. Увы, портят вид обновленных дворов не только горы мусора, брошенные строительные материалы, но и припаркованные как придется автомашины.

- У нас не должно быть «улицы с односторонним движением», - не уставал объяснять Павел Михайлович в беседах с жильцами домов, чьи придомовые территории были приведены в порядок в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». - Основной объем работ не стоил вам ни копейки. Теперь вы здесь хозяева! Ухаживайте же за своим двором: регулярно убирайте мусор, не паркуйте транспорт на зеленой зоне, уважайте друг друга и чужой труд. Не будьте пассивными наблюдателями, проявляйте свою позицию. Требуйте от своих управляющих организаций добросовестного выполнения обязательств, закрепленных в договоре на обслуживание. Собирайтесь с соседями, решайте вместе, как сделать ваш дом и ваш двор комфортнее и уютнее…

Что же касается выявленных в ходе осмотра отремонтированных дворовых территорий недочетов, огрехов и недоработок, главу района уверили, что они будут устранены в ближайшее время. Каждый подрядчик взял на себя гарантийные обязательства на три года.

Стоит отметить, что работа по приведению в порядок придомовых территорий будет продолжена в следующем году. Однако есть один существенный нюанс. Теперь детские и спортивные площадки на этих территориях будут устанавливаться лишь при том условии, что обязательства по их содержанию собственники жилья возьмут на себя. Потому как известно, что ничто не ценится так дешево, как то, что достается просто так, бесплатно, на халяву, уж простите за пролетарское выражение. А то бывает и так (с одним из таких примеров глава столкнулся в ходе прошедшего осмотра), что есть в отдельно взятом дворе и детская площадка, и спортивная. Но тренажеры сломаны, вместо детей площадки эти облюбовали… собаки.

По счастью, не все так уж безрадостно. В качестве однозначно положительных примеров по результатам прошедшего «рейда» можно назвать отремонтированные дворы по улице Шоссейной и двор дома № 16 по проспекту Космонавтов. К слову сказать, здесь свою существенную лепту в благоустройство прилегающих территорий внесли сами жильцы.

"БП" №№176-177 от 28 ноября.