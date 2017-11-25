Золото мира - в руках балашовца

Пока наши «добрые друзья» из Совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) делают всё, чтобы не допустить российскую сборную на предстоящие зимние Олимпийские игры в корейском Пхёнчхане, Россия в полной мере и качественно осуществляет программу подготовки к другому, не менее значимому спортивному событию на планете Земля – чемпионату мира по футболу 2018 года.



Свидетельством тому – проведение Россией самого продолжительного в истории Тура Кубка чемпионата мира FIFA. Причем к этому знаковому мероприятию в определенной степени приобщились как наш областной центр, так и город на Хопре.

Саратов стал тринадцатым российским городом, куда в начале ноября был доставлен легендарный трофей. Созданный из чистого золота, массой 6142 грамма Кубок был торжественно встречен на Театральной площади. Он выставлялся в Саратовском государственном университете им. Н.Г. Чернышевского, в ФОКе «Юбилейный» и Энгельсской ДЮСШ. А затем в течение трех дней все жители области могли лицезреть главный символ чемпионата мира в специальном шатре в торгово-развлекательном центре «Тау Галерея», на 3-ей Дачной. Сфотографироваться с Кубком здесь могли все желающие.

В свою очередь, о качестве приёма делегации FIFA на волжской земле свидетельствует мнение официального представителя FIFA Фелиситии Джордж. В ходе общения с журналистами региональных СМИ она сказала: «Хочу от всей души поблагодарить Саратов за гостеприимство… Ваш город может сыграть важную роль в предстоящем турнире. Ведь одна из 32 команд-участниц может выбрать именно Саратов в качестве базы для своих тренировок».

Примечательно также, что пребывание Кубка на саратовской земле обеспечивали 11 волонтеров, среди которых был и представитель нашего города – Андрей Добрынин, студент факультета физической культуры и безопасности жизнедеятельности Балашовского института СГУ. В течение шести осенних дней, с 10 утра до 22 часов, Андрей добросовестно и ответственно выполнял свою благородную миссию.

Что и говорить, это незабываемое событие навсегда останется в судьбе победителя Открытого чемпионата Саратовской области по пауэрлифтингу, жиму штанги лёжа и становой тяге 2017 года. Более того, данный факт стал новым этапом в волонтерской деятельности семьи нашего героя. Поскольку его отец – Владимир Добрынин – был спортивным добровольцем на Всемирной Универсиаде в Казани, Паралимпийских играх в Сочи, на гонках «Формулы -1» и Кубке Конфедераций 2017 года…

"БП" №№174-175 от 23 ноября.