С душевной теплотой. Падовский санаторий им. В.И. Ленина

Иногда услышишь или прочитаешь в Интернете фразу: «рожденный в СССР». Сразу понимаешь — НОСТАЛЬГИЯ! Я тоже рожден в СССР, той огромной и великой стране, державе (!), которая ушла навсегда. В память об этом прошлом мой краеведческий очерк для читателей «Балашовской правды», которые помнят эти годы, которые жили в то время и отдыхали в Падовском санатории, носящего имя вождя революции октября 1917 г. В.И. Ленина. А молодому поколению наше завещание: «Любить свою Родину всем сердцем, всей душой, независимо от ее исторического прошлого!»



Как усадьба Нарышкиных в селе Пады стала санаторием.

Февральские и октябрьские революционные события 1917 года в Санкт- Петербурге, провозглашение 19 ноября 1917 года советской власти в городе Балашове и Балашовском уезде положили начало советскому периоду в истории села Пады.

Усадьба Нарышкиных была национализирована советской властью и описана комиссией Падовского волисполкома. В ней был размещен госпиталь Российского общества Красного Креста (РОКК). Здесь оказывалась помощь раненым и больным Первой мировой войны 1914 года, военнопленным, возвращенным с германского фронта, больным и голодным людям, направленным сюда на поправку своего здоровья (фото).

С началом гражданской войны, начиная с 1918 года, в Падовский санаторий Красного Креста (так он стал называться) направлялись на излечение раненые бойцы Красной Армии. В то время старшим врачом санатория был С.С. Лепецкий, врачом работала Э.Б. Кабакова, заведующим хозяйством был житель села Пады С.Я. Талалаев.

В санаторий Красного Креста принимались на работу и местные жители, но штаты были ограничены, а с желанием в нем работать обращались даже к местной власти.

4 января 1918 года декретом Совнаркома Главное управление Красного Креста было упразднено и вместо него был учрежден Комитет по реорганизации Общества, имущество и капиталы учреждений Красного Креста стали передаваться в государственную собственность. К этому времени в Саратове, в составе губернского исполнительного комитета, был создан медико-санитарный отдел, в котором был выделен подотдел по открытию лазаретов и санаториев. В Балашовском уезде вопросы здравоохранения были возложены на уездный медико-санитарный отдел и медико-санитарный совет.

Здания бывшей усадьбы Нарышкиных, наряду с санаторием РОКК, стали местом размещения детской трудовой колонии. 27 февраля 1918 года Балашовский УИК принял решение о размещении в уезде 1000 голодающих детей Петроградских рабочих на месте бывших помещичьих усадеб: Львова (с. Бобылёвка), Нарышкина (с. Пады) и других. Здесь были организованы трудовые детские колонии, где дети работали, отдыхали и поправляли свое здоровье.

Падовский волостной совет и земельный комитет на своем «соединенном заседании» 16 марта 1918 г. отвел во временное пользование для прибывающих детей и служебного персонала при них «под присмотр и распоряжение члена Балашовского комиссариата по призрению малолетних детей — Василия Ивановича Симендеева», свободные здания и имущество, находившиеся в усадьбе бывших Нарышкиных и не отведенные для санатория РОКК. В октябре 1918 г. их эвакуировали из-за эпидемии тифа. Из Падовской детской колонии девочки и мальчики были перевезены в Москву. По акту обратного приема зданий и имущества значились недостатки: большое количество разбитых стекол, оторванных оконных шпингалет и дверных ручек, петель, поломанной мебели, испорченных стен. Все указывало на то, что здесь приложили руки беспризорные дети и, как мне кажется, винить их не в чем. Время было такое.

25 октября 1918 года Саратовский губмедсанотдел направил в Балашовский уездный медсанотдел письмо, в котором извещалось: «В виду того, что Красным Крестом передается санаторий Балашовского уезда в селе Пады в ведение Саратовского губмедсанотдела, заведующим им назначается врач Кабакова Э.Б.»

В Падовский санаторий начинают подбирать новый штат врачей и заведующего хозяйством. Одним из первых кандидатов на должность второго врача санатория была рассмотрена врач Сердобской аптеки Рахиля Фрумина, которая вскоре дала свое согласие и переехала в Пады.

Это была решительная и храбрая женщина. Когда в июле 1919 года был захвачен белоказаками и «зелеными» г. Балашов, то их конные группы и разъезды рассредоточились по территории, оставленной Красной Армией и Советами. Врываясь в села и хутора они наводили ужас на местное население. Их первым делом было захват и уничтожение воинов Красной Армии, коммунистов и им сочувствующих, а также евреев. Один из таких отрядов побывал в селе Пады, где они ворвались на территорию санатория, в котором находились на излечении раненые и больные. В этой сложной обстановке им навстречу вышла врач Фрумина. На поставленный вопрос: «Есть ли среди вас евреи и коммунисты?», она ответила так: «…. коммунистов нет, а я еврейка», но все для нее обошлось благополучно. Захватив в селе несколько заложников, бандиты ускакали.

28 октября 1918 года Саратовским губернским медико-санитарным отделом было принято решение о направлении в Падовский санаторий комиссии по передаче санатория из Российского общества Красного Креста в ведение Саратовского медико-санитарного отдела, которая была проведена 12 ноября 1918 года с составлением актов на передачу: хозинвентаря, белья и одежды, медицинского и аптечного инвентаря, медикаментов, запасов продовольствия. Отдельным актом были переданы усадебные постройки.

В санатории формируется административно-хозяйственная часть. В штат санатория были набраны работники среднего и младшего обслуживающего персонала, делопроизводитель, утверждение которых осуществлялось через губернский и уездный медицинские отделы. Коллектив санатория, во главе с заведующим доктором Кабаковой Э.Б., приступил к его обустройству. Ставилась задача развернуть коечную емкость санатория до 80, а через некоторое время до 160 койко-мест.

Весь 1919 год санаторий работал в тяжелых условиях. Близость фронта, постоянная готовность к эвакуации, неразбериха в управлении, отсутствие опыта работы, нехватка лекарств, продуктов питания, голод и эпидемии – все это сказывалось на общем состоянии и деятельности санатория.

С началом 1920 года в санатории проводились различного рода организационно-штатные мероприятия. Из Саратова, из Балашова и из жителей села Пады были подобраны и отправлены в санаторий новые сотрудники. Санаторий стал приобретать определенную структуру. Расширялось его хозяйство. Старшим врачом был назначен из Саратова доктор Александровский, который ранее работал в санатории в составе комиссии по его развертыванию и приему в подчинение Саратовского губернского медико-санитарного отдела.

В скором времени Саратовский губернский отдел здравоохранения принимает решение, чтобы открытые в губернии санатории должны быть обеспечены собственным хозяйством, молочными фермами и проч. Больные санатория в целях «проведения трудового режима, как метода лечения» могли принимать участие в работах на огородах, по заготовке дров и прочих работах на открытом воздухе. Следуя распоряжению об организации собственного сельского хозяйства 27 декабря 1919 г. на совместном заседании комиссии при Балашовском уездном земельном отделе был рассмотрен вопрос о выделении для санатория земельных угодий. В санатории вводится должность заведующего сельским хозяйством, на которую был назначен «товарищ Серебряков».

В 1923 году санаторий получает статус нервно-соматического профиля. С этого года, после переходного и реорганизационного периода 1917 – 1922 г., санаторий начинает свой новый путь, как сформировавшееся лечебно-оздоровительное учреждение.

В начале славного пути.

В сентябре 1924 года санаторий был передан Балашовским уездным земельным управлением (УЗУ) в аренду Саратовскому губернскому отделу здравоохранения сроком на 12 лет с составлением договора. Вместе с земельным участком в пользование арендатора передавались постройки, согласно приложенным к акту описям.

За пользование означенным имуществом арендная плата устанавливалась «в золотом исчислении в сумме: 1937 (одна тысяча девятьсот тридцать семь) рублей», которую арендатор должен был вносить на счет УЗУ в государственный Банк ежегодно, начиная с 1925 года, по равной части к 1 апреля и к 1 октября по 968 руб. 50 коп.

О работе санатория в конце 20-х годов мне удалось узнать из книги Нижне-Волжского отдела народного образования для чтения на втором году обучения в сельской школе «Маленьким волгарям», Москва, 1929 г. Вот некоторые выписки из книги:

«После Октябрьской революции эта усадьба превращена в хорошо оборудованный санаторий. Здесь лечатся больные, которым злое наследство царского строя оставило много болезней. За лето в санатории перебывает 500-600 больных. В доме, где жили помещики Нарышкины, теперь помещаются столовая,библиотека и клуб для больных. В других корпусах, где жили дети Нарышкиных и служащие, размещаются больные. <...> Много туда направляют и крестьян. Из глухих деревень попадают они в Пады. Проезд в санаторий и лечение они получают бесплатно (фото).

Робко крестьяне входят в приемную врача. После осмотра их распределяют по корпусам. Вымывшись в бане и в ваннах, больные поступают в палаты, где чисто, светло и уютно. Лечат здесь электричеством, светом и водой. Больные хорошо питаются. В 7 часов утра они встают, умываются и чистят зубы, а в 8 ч. завтракают, в 11 — пьют молоко, в 12 ч. дня обедают, в 5 ч. вечера — пьют чай и в 8 ч. вечера — ужинают. Спать ложатся в половине 11 вечера.

Больные быстро поправляются. Прекрасная природа, чистый воздух, питание, лечение, солнце и купание в речке быстро сказываются на их здоровье. Их учат, как беречь свое здоровье. Они становятся жизнерадостными, весело ведут дружественный разговор с рабочими из города и участвуют в общих вечерах».

В это же время в краевых газетах печатают информационные объявления под названием «Куда поехать на лето?», где Нижне - Волжское краевое курортное управление извещало об открытии в 1929 году лечебного сезона в ряде санаториев и кумысолечебниц, в их числе Падовский санаторий — «для нервных и кишечно-желудочных больных», Летяжевский санаторий - «для больных с заболеваниями легких».

В газетном объявлении Крайсанкуртреста «Курорты края в 1936 году» писалось: «В летнем сезоне 1936 года будут открыты следующие санатории и курорты: ПАДОВСКИЙ — нервно-сердечный санаторий на 220 коек. Станция Пады, Балашовского района — стоимость лечения — 630 руб. <...> Начало сезона — 15 мая».

Окончание в "БП" №№174-175 от 23 ноября.