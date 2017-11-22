Выходя на улицу, кто-то уже стал регулярно надевать перчатки и зимние головные уборы. Иные благополучно перенесли ангину и ОРЗ, столь актуальные в осеннюю распутицу. Другие - просто в шоке от предстоящей зимы…



А вот для поклонников экстремальных видов закаливания из клуба «моржей» «Балашовские «моржи» - Айсберг» (руководитель А.А. Комиссаров) начинаются самые весёлые, самые «прикольные» мгновения. Ведь если зима близко, то, значит, впереди наиболее важный, по-своему яркий и незабываемый период жизни – сезон «моржевания»!

В самом деле, открытие очередного сезона оздоровительного плавания по сложившейся традиции приходится у балашовских «моржей» на предзимье, когда вода в Хопре становится более-менее «свежей». И чтобы успешно перенести грядущую зимнюю стужу, гриппозный период и систематизировать режим экстремальных закаливающих процедур, балашовские «моржи» в начале ноября приступили к участию в коллективных заплывах на регулярной основе.

Эти оздоровительные мероприятия сезона «моржевания» 2017 – 2018 годов проходят на Хопре, возле Балашовской зональной поисково-спасательной службы МЧС, каждую субботу. А потому любители «ледяных» процедур – истинные ценители здорового образа жизни – уже четырнадцатый сезон подряд имеют прекрасную возможность вновь и вновь приобщаться к профилактике простудных, сердечно-сосудистых заболеваний, к торможению процессов старения.

Что и говорить, созданный в свое время по инициативе редакции газеты «Балашовская правда» клуб «моржей» все эти годы успешно действовал и развивался. Многое переменилось за это время. Но клуб «моржей» «на плаву» и сегодня. И в том, что данный оздоровительный проект не потерял своей актуальности даже в ноябре 2017 года, принося пользу многим жителям нашего города, есть заслуга Балашовской зональной поисково-спасательной службы ОГУ «Служба спасения Саратовской области» (начальник О.М. Трегубов).

Что ж, как показала практика, та оздоровительная, профилактическая деятельность, которой на протяжении стольких лет занимается клуб «моржей», действительно актуальна, необходима и очень ценна. Надеемся, что и впредь клуб «Балашовские «моржи» - Айсберг» будет столь же популярным, как и сегодня!

"БП" №№172-173 от 21 ноября.