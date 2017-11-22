Медицина стала судьбой

Наш город невозможно представить без Балашовской районной больницы. Несмотря на растущую конкуренцию в здравоохранении, большое количество различных платных клиник, мы не забываем привычную дорогу в родные поликлиники и стационары. В районной больнице работает немало добросовестных медсотрудников. Заслуженным уважением пользуется заместитель главного врача, обладатель нагрудного знака «Отличник здравоохранения» Елена Аркадьевна Чередникова, на днях отметившая юбилей.



«Захотелось стать хорошим доктором»

Мы встретились с Е.А. Чередниковой в её кабинете после дежурства. На «боевом» посту Елена Аркадьевна находится уже вторые сутки. Однако, несмотря на усталость, остается всё такой же позитивной и доброжелательной, какой мы все её знаем.

В медицину Елену Аркадьевну привел случай. Или судьба. Её родственники никоим образом не были связаны с этой областью. Сама же ученица старших классов всерьез готовилась к поступлению на экономический факультет Воронежского университета. Однако своё решение поменяла прямо на выпускных экзаменах. В 17 лет Елена приболела и обратилась за помощью в поликлинику. «Столкнулась с нашей медициной и резко изменила планы, - смеется собеседница и признается. - Мне захотелось стать хорошим доктором».

Е.А. Чередникова поступила в Саратовский государственный медицинский институт (сейчас он называется СГМУ им. В.И. Разумовского). Студентку-медика не смущали ни лягушки, которых надо было препарировать, ни покойники в моргах... Дорога выбрана верно.

В 1985 г., на пятом курсе, Елена Аркадьевна совмещала учебу с работой медсестрой в детском отделении кафедры факультетской педиатрии. После 6 лет обучения в институте продолжила учиться в интернатуре по специальности «Неврология».

В наши дни трудно представить более востребованную специализацию. Инсульты, невралгия, опухоли головного и спинного мозга, радикулит, невриты, нарушение кровообращения, болезнь Альцгеймера, двигательные нарушения – неврологические заболевания уверенно входят в тройку наиболее распространенных, нередко становясь причиной летального исхода. Более 50 % взрослого населения имеют проблемы с сосудами.

После интернатуры Елена Аркадьевна вернулась в родной Балашов и около 16 лет проработала неврологом в медико-санитарной части предприятия «Балтекс». Затем стала заведующей поликлиникой №3. С 2010-го занимает должность заместителя главного врача Балашовской районной больницы. Е.А. Чередникова награждена почетными грамотами министерства здравоохранения Российской Федерации и Саратовской области, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

Трудно посчитать, скольких больных за долгие годы в медицине Елена Аркадьевна поставила на ноги. В день только на амбулаторный прием обращаются по 30-35 человек. Сейчас, правда, Е.А. Чередникова амбулаторный прием не ведет, но она продолжает работать врачом дневного стационара, который находится на третьем этаже поликлиники Балашовской районной больницы. Здесь больные проходят физио-процедуры, им ставят капельницы, делают уколы... Словом, получают все необходимое лечение. А на ночь могут уйти домой. Е.А. Чередникова продолжает нести «вахту» в блоке интенсивной терапии.

За долгие годы в её практике бывали разные случаи.

Но особый предмет гордости врачей – точно поставленные диагнозы.

Много лет назад, когда ещё не было ни компьютеров, ни томографов, Елену Аркадьевну попросили осмотреть пациента. Без обследования на дому Е.А. Чередникова поставила диагноз «Болезнь Паркинсона». Спустя время в больницу к Елене Аркадьевне пришла супруга того пациента и сказала: «Диагноз вы поставили верно». Её визиту предшествовало длительное обследование мужа в Америке на самом современном и лучшем по тем временам оборудовании. Врачи из Штатов сильно удивились, что без обследования можно было столь точно определить диагноз, да ещё на ранних стадиях у пациента, которому по возрасту совсем не характерна болезнь Паркинсона.

И таких случаев в работе было немало. «Любому врачу приятно, когда подтверждаются диагнозы в Саратове, Москве, на более высоком уровне после обследования пациентов профессорами, доцентами кафедр, - говорит Е.А. Чередникова. – Значит, правильной дорогой идем».

Томограф сменил молоточек

К счастью, те времена, когда врач располагал только неврологическим молоточком, давно в прошлом. Диагнозы пациентам ставятся на основе клинических исследований и компьютерной томографии. Возможности медицины сейчас совсем другие, в том числе и в нашей Балашовской районной больнице.

Пациенту, поступившему с инсультом, сразу делается компьютерная томография. Оборудование работает круглосуточно. Снимок лаборант сразу же отправляет врачу по электронной почте. Это позволяет точно определить характер инсульта: ишемический или геморрагический, тем самым сэкономить драгоценное время, назначив правильное лечение.

Помимо компьютерной томографии балашовцам может быть проведено дуплексное сканирование сосудов головы и шеи, электроэнцефалография.

И это не единственные изменения, произошедшие в районной больнице.

В прошлом году почти во всех медицинских учреждениях района проведены текущие ремонты.

О профессионализме сотрудников свидетельствуют их достижения. Медицинская сестра Е.Г. Качанова заняла II место во Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Заведующий Родничковской участковой больницей Н.Е. Безруков стал финалистом Премии Национальной медицинской палаты в номинации «Земский доктор», войдя в тройку лидеров.

Существенно обновился автопарк. Балашовская станция скорой медицинской помощи получила шесть автомобилей класса «А» и четыре автомобиля класса «В», укомплектованных по стандартам.

Наконец-то, спустя очень долгое время, начали открываться фельдшерско-акушерские пункты. В с. Большой Мелик построен новый ФАП. В п. Восход открыт новый фельдшерско-акушерский пункт, уже 35-й в Балашовском районе.

Для улучшения медицинской помощи в Балашовскую районную больницу закуплено дорогостоящее оборудование: гематологические анализаторы, гастродуоденоскоп, инфузные насосы, анализатор газов крови, пульсоксиметры. В Балашовский родильной дом - иммуноферментный и гемостезиологический анализаторы.

Важнейшим направлением работы главный врач ГУЗ СО «Балашовская районная больница» А.Ю. Гадяцкий называет расширение возможностей получения бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи. В прошлом году она была оказана 100 жителям нашего района.

Стал широко распространяться выезд мобильных медицинских бригад в села. Особым спросом пользуется лечебно-профилактический комплекс «Диагностика».

Статистику за 2017-й год подводить ещё рано, но, если судить по прошлому году, смертность от злокачественных новообразований и ишемической болезни сердца снизилась в районе на 10%.

Как продолжается смена

В семье Чередниковых появляется медицинская династия. Муж Елены Аркадьевны С.И. Чередников занимает должность главного врача детской больницы, а дочь Анна, студентка Саратовского государственного медицинского университета, идет по стопам мамы, планирует стать неврологом.

«Хотелось бы, чтобы в Балашовскую районную больницу приходило больше молодых специалистов, - размышляет Елена Аркадьевна. – И чтобы у нас, медицинских работников, не было усталости от профессии. Сейчас в медицине излишняя бумажная волокита вытесняет человечность. К каждому пациенту нужно относиться внимательно, с уважением. Аппаратура обновляется, но без неравнодушного, грамотного врача толку от неё не будет».

От всей души поздравляем Елену Аркадьевну с юбилеем! Желаем успехов на профессиональном и жизненном пути, спокойных смен, удачных будней, чтобы нелегкий и столь ответственный труд всегда ценили по достоинству.

Нам очень повезло, что в Балашовской районной больнице есть такой врач.

"БП" №№172-173 от 21 ноября.

