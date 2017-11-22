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Среда, 22 Ноябрь 2017 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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День призывника. Четверть века вместе

Традиционный осенний День призывника – праздничный день будущих балашовских защитников Отечества, отметил свой 25-летний юбилей.  Напомню, что Президент РФ в 1992 году в целях повышения общегосударственной значимости и престижа воинской службы, улучшения военно-патриотического воспитания молодёжи своим указом установил Всероссийский день призывника проводить 15 ноября.
 

Формы его проведения  разнообразные. Если раньше призывники посещали БВВАУЛ, знакомились с жизнью и бытом военнослужащих в/ч 21369 (ШМАС), встречались с ветеранами, с воинами Вооружённых сил в кинотеатре «Победа», участвовали в различных конкурсах, то уже многие годы День призывника в Балашове проводится дважды в год - весной и осенью.  Можно сказать, праздник «нашёл свою временную прописку» в Центре культуры БМР.
Военный комиссариат города Балашов, Балашовского и Романовского районов организовал посещение призывниками кафедрального собора Архистратига Михаила, где иерей Владимир Павлов совершил молебен «На всякое доброе дело».
По окончании священник обратился к завтрашним воинам с пастырским напутствием в служении Отчизне. Затем призывники собрались в концертном зале МУК «Центр культуры Балашовского муниципального района», где сотрудники и творческие коллективы подготовили большую праздничную программу. И если в кафедральном соборе присутствовали порядка 20 человек, то здесь их собралось около 150.
В переполненном концертном зале присутствовали П.А. Маштаков, заместитель начальника управления культуры, спорта и туризма администрации района, руководители города и БМР, сотрудники военкомата А.И. Животенко, В.И. Ерёмчев, В.П. Саливончик, В.И. Панчехина, управления образования,  представители общественных организаций «Часовые Родины», «Союз десантников БМР», «Боевое братство», «Юнармия», учащиеся, студенты и педагоги учебных заведений, родители призывников и ветераны Вооружённых сил.
Ведущая, режиссёр массовых мероприятий Центра культуры М.А. Шиленко, в официальной части пригласила на сцену главу БМР П.М. Петракова. Павел Михайлович отметил, что горд и рад находиться сегодня среди многочисленных мужественных призывников – защитников Отечества. И если в 90-х годах встречались ещё уклонисты от военной службы, то сейчас ситуация изменилась. От желающих служить в армии в военкомате нет отбоя. Оказалось, что глава района в далёких 70-х годах служил в Ракетных войсках стратегического назначения. В заключение своего выступления поздравил всех с праздником и пожелал всем юношам обязательно вернуться в Балашов.
Глава администрации МО г. Балашов С.Ю. Александров отметил, что проведение Дня призывника - это традиция нашего района. Напомнил, что Президент РФ, министр обороны создали совершенно новые, могучие  Вооружённые силы России, в которых каждый призывник считает за честь выполнить свой конституционный долг. Кстати, сам Сергей Юрьевич в юные годы на протяжении трёх лет охранял рубежи морской границы, неся трудную службу в Пограничных войсках КГБ СССР.
Начальник отделения военного комиссариата города Балашов, Балашовского и Романовского районов Ю.А. Моисейченко пожелал молодым балашовцам с честью выполнить почётную миссию, свой священный долг по защите Отечества, освоить в совершенстве вверенную технику, приобрести военно-учётную специальность, которая им обязательно пригодится по возвращении в родной город.
Юрий Антонович вручил знаки «Ветеран пограничной службы» членам местной общественной патриотической организации «Часовые Родины» В.И. Колмыкову и В.А. Копытину. А дипломы Координационного совета Международного Союза общественных объединений ветеранов (пенсионеров) пограничной службы при Российском организационном комитете «Победа» за беззаветное служение Отечеству и активное участие в военно-патриотическом воспитании в духе славных пограничных традиций - Н.Н. Гришнину и коллективу СОШ №9 имени П.А. Столыпина.
По-матерински тёплым и проникновенным было напутствие призывникам Н.Г. Соколовой. «Служите так, чтобы вами гордились ваши командиры и боевые товарищи, родители, педагоги и друзья. Таков удел настоящих мужчин – защищать Родину. А мы вас будем ждать здесь, дома», - сказала Наталья Геннадьевна.
Обращаясь к сверстникам, призывник Александр Соколов, выпускник СОШ №15 и профессионально-педагогического колледжа СГТУ имени Ю.А. Гагарина, в своей короткой речи заверил, что уходит в армию с желанием служить. Именно там есть возможность проверить себя, узнать, на что ты способен, открыть в себе новые качества.
И как всегда, присутствующие на торжестве увидели замечательную концертную программу, подготовленную творческими коллективами Центра культуры. За что администрации Центра и всем исполнителям огромное спасибо!
По окончании знакового мероприятия зрители под звуки марша «Прощание славянки» продолжительными аплодисментами проводили призывников в дальний путь.
"БП" №№172-173 от 21 ноября.