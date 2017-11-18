"Экспресс" КВН отправился в сезон

В Центре культуры Балашовского муниципального района состоялся розыгрыш «Осеннего кубка» Балашовской лиги КВН (руководитель Е. Мамонов). А потому в тот осенний день в заполненном «под завязку» зрительном зале правили бал и «зажигательные» шутки, и красивые мелодии, и веселые танцы в исполнении молодых талантов.



В нынешнем турнире, ставшем, по сути дела, открытием соревновательного сезона местного Клуба весёлых и находчивых, приняли участие сразу шесть молодёжных коллективов. Среди них были "Сборная учителей" (БИ СГУ) и "Немного странные" (БТМСХ), "ЭКЗО - муз" (Балашовский филиал СОКИ) и команда "СПИКЛ" (Саратов), коллектив девушек из Энгельса "Высший пилотаж", а также давние друзья балашовских кавээнщиков «Сборная ВГТУ» из Борисоглебска.

Оспаривать первенство молодым юмористам пришлось в двух конкурсах: в "Приветствии" и "Озвучке". А поскольку название темы игры однозначно намекало на предзимний характер погоды - "Осенний блюз", то и шутки во многом носили осенний характер: от "Хеллоуина" и "Октября семнадцатого" до вопросов призыва на срочную военную службу.

Ну, а по итогам игры обладателями призов стали команды: "СПИКЛ" ("Осенний кубок КВН"), "ЭКЗО - муз" ("Президентский кубок КВН") и "Сборная ВГТУ" ("Кубок Открытие").

"БП" №№170-171 от 16 ноября.