Полиция подвела итоги работы

В Межмуниципальном отделе МВД России «Балашовский» подведены итоги оперативно-служебной деятельности за девять месяцев 2017 года. Наш корреспондент встретился с начальником Межмуниципального отдела полковником полиции В.В. Тимошиным и задал ему ряд вопросов.



- Виталий Вячеславович! Какова статистика зарегистрированных в Межмуниципальном отделе полиции преступлений, в том числе на территории Балашовского района?

- За девять месяцев 2017 года в МО МВД России «Балашовский» зарегистрировано 1240 преступлений, в том числе на территории Балашовского района – 1023, на территории Романовского района – 116, на территории Самойловского района зарегистрировано 101 преступление.

Из них зарегистрировано 200 тяжких и особо тяжких преступлений (в том числе в Балашовском районе – 156, по 22 преступления в Романовском и Самойловском районах).

- Какой процент составляет доля раскрытых преступлений?

- Доля раскрытых преступлений составила 67,1%, по тяжким и особо тяжким составам – 71,5%.

К уголовной ответственности за совершение преступлений привлечены 695 лиц, в том числе 108 – за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Больше, чем в прошлом году, выявлено преступлений экономической направленности, в том числе коррупционной направленности. Больше выявлено преступлений в сфере миграции. Меньше преступлений совершено несовершеннолетними – на 19,4%.

- Изменилась ли статистика преступлений в сфере незаконного оборота оружия и наркотиков?

- Эта статистика изменилась незначительно. На уровне прошлого года выявлены преступления в сфере незаконного оборота оружия, а также в сфере незаконного оборота наркотиков, больше выявлено фактов их сбыта.

- Какие факторы, на Ваш взгляд, негативно влияют на состояние оперативной обстановки?

- Несмотря на указанные выше положительные тенденции, имеют место факторы, негативно влияющие на состояние оперативной обстановки. Увеличилось число краж из квартир, краж транспортных средств, фактов мошенничества общеуголовной направленности. Больше преступлений совершено лицами в состоянии алкогольного опьянения. Возросло количество преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах.

- Имели ли место преступления террористического характера, конфликты на межнациональной почве?

- За январь-сентябрь 2017 года на территории районов, обслуживаемых Межмуниципальным отделом полиции, не допущено совершения террористических актов и проявлений экстремизма, массовых нарушений общественного порядка, конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве.

- Виталий Вячеславович! Разрешите поблагодарить Вас и в Вашем лице весь личный состав Межмуниципального отдела полиции за большую работу по укреплению законности и правопорядка, пожелать дальнейших успехов в службе.

"БП" №№ 170-171 от 16 ноября.