Спасибо, музыка, тебе! К 50-летию Балашовского музыкального училища (с февраля 2014 г. - Балашовский филиал Саратовского областного колледжа искусств)

В далёком 1967 г. в Саратовском областном управлении культуры был подписан приказ об открытии в Балашове музыкального училища. Для того времени это было необычайное новшество и событие невероятной важности, потому что до этого музыкальные училища находились только в областных городах.



Директором был назначен Николай Петрович Портнов, в ту пору работающий директором им же организованной в 1953 г. первой музыкальной школы в Балашове. В 1967 г. ему, выпускнику Саратовской консерватории им. Л.В. Собинова, было поручено открыть музыкальное училище.

Молодой, полный сил, настойчивый, волевой, Н.П. Портнов преодолел организационные трудности, и музыкальное училище стало набирать высоту, становясь центром музыкальной жизни города. Дело, которому Н.П. Портнов посвятил свою жизнь, не умерло: созданная им музыкальная школа (сейчас ДШИ №1 г. Балашова) в 2018 г. отметит 65-летие, а музыкальное училище в 2017-м отмечает 50-й день рождения.

В юбилейный год принято подводить итоги прошедших лет. Круглая дата - повод вспомнить, поразмышлять о пройденном пути.

Из воспоминаний:

«...В городском саду летом с 9 часов вечера играл духовой оркестр, и вдруг по радио всем танцующим объявляют об открытии в городе музыкального училища, называют фамилии поступивших студентов, и звучит в записи популярная пьеса Э. Грига «Шествие гномов»…

«...В памяти всплывает и первая демонстрация 7 ноября 1967 г., когда вся страна отмечала 50-летие Советской власти. Сколько было молодого задора, энтузиазма, вдохновения! Во время радостного шествия перед горожанами впервые предстал новый в городе молодой коллектив музыкального училища. Нас было 75 студентов (первый набор отделений: фортепиано, дирижёрско-хорового, духового и народного) и, пока ещё в первый год, небольшой по количеству педагогический коллектив. Впереди колонны шёл ансамбль баянистов, и мы все дружно шагали и пели ...»

«...Значительным, волнующим событием в музыкальной и культурной жизни города явился первый отчётный концерт, состоявшейся в мае 1969 г. на сцене городского драматического театра. Свободных мест в зале не было. Выступления смешанного хора (руководитель Э.Б.Чистякова), оркестра народных инструментов (руководитель В.И. Изосимов), ансамбля скрипачей (руководитель Р.Н. Рагс), сольные выступления студентов фортепианного, народного отделов, оркестра баянистов (руководитель Г.Н. Кривозуб) вызывали горячие аплодисменты слушателей. Два года прошло со дня основания училища, и отчетный концерт явился серьёзным экзаменом для коллектива...»

Особая веха в истории училища - создание народно-симфонического оркестра, руководителем которого стал Г.Н. Кривозуб. Он привлёк в коллектив струнные, духовые и народные инструменты. Оркестр пользовался в городе большим успехом и популярностью.

У истоков профессионального музыкального образования в Балашове стояли музыканты, имеющие большой исполнительский и педагогический опыт. В.Е. Сеславинский, выпускник Московской консерватории им. П.И. Чайковского (по классу фортепиано профессора К. Игумнова), - прекрасный исполнитель, педагог высокой квалификации, человек большой эрудиции с неиссякаемым запасом юмора.

На дирижёрско-хоровом отделении незаурядной личностью был В.А.Дунаевский - выпускник Института им. Гнесиных (г. Москва), человек большой культуры, ранее работавший художественным руководителем и дирижёром академического хора в Смоленске.

На отделении народных инструментов - Н.П.Портнов, на духовом отделении - В.Борзенко, дирижёр духового оркестра Балашовского авиационного училища.

Педагогический коллектив складывался постепенно. На второй год училище пополняется молодыми педагогами, выпускниками многих консерваторий Советского Союза, преподавателями разных специальностей: пианисты, баянисты, скрипачи, вокалисты, преподаватели теоретических и общеобразовательных дисциплин. Открываются новые отделения: в 1969 г. - теоретическое и струнное, в 1970 г. - вокальное, которым 25 лет руководила З.П. Мурыгина. Увеличивается контингент студентов.

Первые 10 лет училище располагалось вместе с музыкальной школой в небольшом здании на улице Пугачевской, д. 340. Директорами училища в разное время были: П.П. Фомич, Ю.Я. Юденков.

Яркий след в развитии училища оставил Александр Сергеевич Базиков, проработавший директором с 1977 по 1985 гг. При нём музыкальное училище переехало в новое здание на улице Пушкина, д. 88 (сейчас в нем располагается ДШИ №1). Условия для работы были прекрасные: много классов, концертный зал, кабинет звукозаписи. Классы радиофицировались, библиотечный фонд и фонотека пополнялись.

По инициативе А.С. Базикова с 1977 г. ежегодно в дни весенних каникул стал проводиться смотр-конкурс «Музыкальная весна» для учащихся детских музыкальных школ методической зоны Балашовского музыкального училища. К нам съезжались юные исполнители, играющие на различных инструментах. В 2017 г. 40-й конкурс «Музыкальная весна» собрал 942 участника.

С 1985 г. по 2002 г. училище возглавлял Виктор Григорьевич Трощий.

1991 год - время перемен. Благодаря усилиям директора и заведующей отделом культуры г. Балашова A.В. Сушковой музыкальное училище переехало в бывшее здание горкома КПСС, в котором располагается по сей день (улица К. Маркса, 25). По инициативе B.Г. Трощего в училище открывается класс гитары, в 1995 г. - отделение «Руководитель народного хора», во главе которого стала выпускница дирижерско-хорового отделения Балашовского музыкального училища (1983 г.) и Самарского института искусств М.В. Бесчетнова.

В 2002 г. директором училища становится Ольга Романовна Майданюк, также выпускница училища 1978 года (дирижерско-хоровое отделение). С присущей ей энергией и целеустремлённостью она добивается открытия новых отделений: «Музыкальное искусство эстрады» (2003 г.) и «Актёрское искусство» (2004 г.). В училище создаётся компьютерный класс и проводится обучение по программе «Компьютер в музыке».

С 2006 г. коллектив возглавила Марина Викторовна Бесчетнова, она же талантливый хормейстер, руководитель народного ансамбля «Зоренька» (у истоков которого стоял Н.П. Портнов).

В 2011 г. открывается новая специальность «Хореографическое творчество».

При музыкальном училище была открыта детская музыкальная школа, которой руководит Татьяна Семёновна Емельянова, получившая диплом с отличием первого выпуска дирижёрско-хорового отделения Балашовского музыкального училища (1971 г.). Она же стала инициатором создания школы раннего эстетического развития детей с 3-х лет, организовала театр детской песни «Поющие сердца», спектакли которого пользуются успехом у маленьких зрителей.

С 1991 года организован детский хор - лауреат зональных, областных фестивалей и конкурсов (более 25 лет им руководила Е.С. Кириенко).

Одна из форм работы коллектива преподавателей и студентов - концертно-просветительская деятельность. Коллектив всегда осознавал значение музыкального учебного заведения в городе как центра музыкальной культуры. Помимо концертов, ставших традиционными: «Открытие концертного сезона», «Новогодняя мозаика», отчетный концерт, проводятся концерты, посвященные юбилейным датам композиторов, знаменательным событиям нашей страны. В них принимают участие студенты и преподаватели различных специальностей.

Для школьников города организованы концерты в рамках проекта «Музыка для юношества».

В училище родилась прекрасная традиция: посвящение первокурсников в студенты. Этот ритуал проходит в музее-усадьбе С.В. Рахманинова «Ивановка» Тамбовской области.

Балашовское музыкальное училище стало инициатором и организатором не только конкурса «Музыкальная весна», но и фестиваля-конкурса хоров «Хоровой калейдоскоп». Позже на отделении «Сольное и хоровое народное пение» родилась «Берегиня», на эстрадном – «Джаз над Хопром», на народном – «Серебряные струны», на духовом – «Зимние фанфары» и другие.

В училище созданы и успешно концертируют высокопрофессиональные коллективы: оркестр народных инструментов (руководитель Ю.В. Жарков), академический хор (руководитель О.А. Морозова, концертмейстер С.В. Ковалёва), оркестр духовых инструментов (руководитель Е.А. Маркианова), народный хор (руководитель М.В. Бесчетнова), эстрадный оркестр (руководитель В.В. Кузнецов), различные ансамбли. Все коллективы участвуют в международных, всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах и фестивалях, где занимают призовые места.

Радуют слушателей музыкальные моноспектакли трио «Элегия» (Елена Кобзева, Светлана Бакаева, Алина Ланина). В их программах литературная часть удачно переплетается с голосами вокального дуэта и фортепианным сопровождением.

Многие преподаватели удостоены звания «Заслуженный работник культуры РФ»: В.Г. Трощий, Л.В. Гримак и бывшие выпускники училища Ю.М. Струговщиков, Т.С. Емельянова, О.Р. Майданюк, М.В. Бесчетнова.

Первым это звание получил директор училища Н.П. Портнов, оставивший яркий след в музыкальной культуре Балашова.

В.Н.Попов удостоен звания «Заслуженный артист России».

Нагрудным знаком «За достижения в культуре» удостоены преподаватели: В.Г. Трощий, Ю.М. Струговщиков, М.В. Бесчетнова, Е.В. Кобзева, Н.Б. Макеева.

Невозможно представить не только Балашов, но и районные посёлки (Самойловка, Романовка, Турки, Пинеровка), сёла (Тростянка, Хопёрское и другие) без музыкальных школ. Все они входят в зону руководства Балашовского музыкального училища (с февраля 2014 г. - филиала ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г. Балашове), в них везде работают наши выпускники.

Кроме этого, наши выпускники, а их более 2000, работают в общеобразовательных школах, клубах и Дворцах культуры, дошкольных учреждениях, в театрах Балашова и областных центров, в разных городах России, ближнего и дальнего зарубежья.

Итак, 50 лет позади. Впереди - такая же нужная и интересная работа.

"БП" №№170-171 от 16 ноября.