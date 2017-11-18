Вячеслав Володин сформулировал пять базовых ценностей России

Выступление Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина на XXI Всемирном русском народном соборе.



Ваше Святейшество!

Уважаемое собрание!

Память о событиях вековой давности, безусловно, формирует нашу повестку. Но тема сегодняшнего собора – «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития» – призывает нас смотреть в будущее.

Мы должны делать выводы из прошлого именно для того, чтобы увереннее идти вперёд. Эффективно решать задачи развития нашей страны.

Споры о революции 1917 года продолжаются до сих пор, многие дискуссии не завершены, важные вопросы не имеют однозначного ответа. Но некоторые уроки истории, думаю, для всех нас очевидны.

Первое. Революции – это насильственный захват власти. Недопустимо романтизировать революции и героизировать людей, свергающих законные правительства, обрекающих свои народы на бессмысленные страдания.

Второе. Высшая миссия власти – стремиться к консенсусу по главным вопросам и искать общественные компромиссы по спорным темам, их решения, не допуская перерастания в серьёзные проблемы.

Необходимо признать, что Российская империя XIX – начала XX века оказалась к этому не готовой. Русский мыслитель Николай Бердяев, хорошо знавший предреволюционную и революционную реальность, говорил: «Революция всегда говорит о том, что власть имеющие не исполнили своего назначения... Сверху не происходило творческого развития, не излучался свет... не было творческих духовных сил для реформирования общества... и потому прорвалась тьма снизу». В философском понимании Бердяева, тьма – это «процесс разложения, упадок веры, потеря в обществе и народе объединяющего духовного центра жизни», которые ведут к революциям. Общество поражено разрушающей болезнью, а «народ, попавший во власть революционной стихии, теряет духовную свободу, он подчиняется роковому закону, он переживает болезнь, имеющую своё неотвратимое течение».

Третье. «Цена развития» – вот вопрос, от которого невозможно уйти и который никогда нельзя забывать. В ходе гражданской войны погибли миллионы мирных жителей. Революция – это кровь, это бесчисленные переломанные судьбы, трагедии семей, оказавшихся по разные стороны баррикад. Это всегда разрушения, после которых нескольким последующим поколениям приходится «залечивать раны» и восстанавливать страну. И далеко не всем государствам удаётся выйти из такого кризиса.

Но наша страна смогла справиться с разрушительными последствиями революции и гражданской войны. Это далось непросто, и цена огромна. Хотя Советский проект был внутренне противоречив. Несмотря на это, были великие достижения, технологические прорывы, масштабные свершения, Победа в Великой Отечественной войне. А советская социально ориентированная модель развития оказала большое влияние на весь мир.

Четвёртое. Только при взаимном уважении и согласии в обществе государство может быть сильным. Может успешно развиваться.

Этот вывод особо важен для такой страны как Россия. Наша страна – уникальна. Её устройство и особенности сформировались в результате тысячелетней истории совместного проживания сотен народов с разными культурами и религиями.

Вот почему для нас крайне важным является развитие устойчивое, эволюционное. Основанное на диалоге и взаимопонимании. С опорой, одновременно, на национальные традиции и современные институты демократии. Без уважения к традициям мы забудем свою историю и культуру. А без демократии – не сможем успешно выполнять задачи развития и укрепления страны.

Уважаемое собрание!

Прошедший век нас многому научил – научил мудрости, основательности в выборе, вере в себя и свои силы.

Сегодня наша страна выбрала созидательный и мирный путь развития. Революционные потрясения – в том числе происходящие в соседних странах – расцениваются в обществе негативно и, уж точно, не как пример для подражания.

Чтобы и дальше идти вперед, нам необходимы взвешенные решения. Решения, принимаемые в интересах всего общества, объединённого идеями национального, политического и экономического суверенитета страны.

Важно идти по пути развития и диалога. Эта задача решается на основе демократического выбора и принципов социальной ответственности и социальных гарантий.

Мы должны научиться ценить и оберегать существующее жизнеустройство. Понимать, как в этом жизнеустройстве выражаются наши базовые ценности: семья, вера, сплочённость, Родина.

И, конечно, – справедливость, недостаток которой может вносить в общество раскол, создавать почву для деятельности революционных маргиналов и, в конечном счёте, разрушать, казалось бы, незыблемые устои государственности.

Именно на этих принципах нам необходимо строить законотворческий процесс. При принятии законов важно учитывать мнение широких слоёв общества: людей с разными культурными традициями и вероисповеданиями.

Только через всестороннее обсуждение, диалог с экспертным сообществом, институтами гражданского общества, конфессиями законы получают широкую поддержку.

Уважаемые коллеги!

В заключение ещё раз подчеркну – сегодня вперёд движется только тот, кто ценит, умеет накапливать и сохранять достигнутое.

И главный урок нашей столь трагической истории революционных потрясений заключается в том, что востребованное обществом созидательное и творческое развитие происходит не через революцию, а через консолидацию общества и свободу самореализации для каждого человека. На основе взаимного уважения, сохранения традиций и строительства справедливого общества.

Благодарю за внимание.

"БП" №№168-169 от 14 ноября.