Золотое сумо Балашова

На днях в польской столице прошло первенство Европы по сумо среди юношей и девушек в трех возрастных группах: до 15, 17 и до 19 лет.



Континентальное первенство собрало ведущих юных сумотори из 14 стран и явилось завершающим международным соревнованием года в данном виде спорта. Дело в том, что в 2017 году в спортивном календаре нет ни первенства мира по сумо, ни чемпионата мира среди взрослых спортсменов, что вызвано проведением Всемирных игр по неолимпийским видам спорта.

Между тем в ходе нынешнего первенства российские юношеские сборные в общекомандном зачете стали первыми, достойно выступив во всех возрастных категориях и ещё раз доказав превосходство отечественного сумо на европейской арене. И очень приятно, что в числе лидеров были и наши земляки.

Так, воспитанница отделения сумо МУ «СШ БМР» Ирина Вячина завоевала золотую медаль в весовой категории до 60 кг среди девушек до 15 лет. В финальном поединке она одолела свою соотечественницу Наталью Эсменееву. Примечательно, что Ирина вот уже второй год успешно выступает на европейской арене и поднимается на пьедестал почета.

Еще один воспитанник балашовской спортивной школы Александр Федоров стал серебряным призером первенства Европы в командных соревнованиях («стенка на стенку») среди юношей до 19 лет. В финальном поединке россияне проиграли лишь сверстникам из Польши.

Стоит также сказать, что подготовил победительницу и серебряного призера первенства Европы заслуженный тренер России С.В. Антипов.

По данным МУ «Спортивная школа

Балашовского муниципального района».

"БП" №№166-167 от 9 ноября.