Рассмотрен проект изменений Устава БМР

В работе очередного двадцать пятого заседания Собрания депутатов Балашовского муниципального района, состоявшегося 25 октября, приняли участие 18 из 25 народных избранников. Отсутствовали депутаты А.В. Алёхин, Р.Ю. Чайка, А.А. Юнаковский, И.Ю. Стариков, М.И. Алексашин, И.А. Архипенко, А.М. Зарубин.



Под руководством председателя Собрания депутатов БМР А.Г. Рыжкова депутаты оперативно рассмотрели девятнадцать вопросов, внесённых в повестку дня заседания. Первым и основным вопросом депутаты рассмотрели проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Балашовского муниципального района Саратовской области» и назначении публичных слушаний. Предлагаемые изменения и дополнения в Устав Балашовского муниципального района Саратовской области вносятся в целях приведения Устава БМР в соответствие с Федеральным законом от 18.07. 2017 года № 171- ФЗ. Установлен шестимесячный срок избрания главы БМР, избираемого Собранием депутатов БМР из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, после досрочного прекращения полномочий предыдущего главы муниципального района (часть 10 статьи 30). Уточнены случаи, для которых Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131-ФЗ установлен особый порядок вступления в силу соответствующих изменений в Устав БМР и перечень муниципальных нормативных правовых актов, которые вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Изложена в новой редакции часть 2 статьи 25, регламентирующая порядок реализации гарантий депутату Собрания депутатов БМР, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, лицу, замещающему муниципальную должность.

Граждане, проживающие на территории Балашовского муниципального района, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, общественные объединения могут вносить свои предложения по проекту изменений в Устав БМР и направлять их в письменном виде в Собрание депутатов в течение 30 дней со дня опубликования проекта решения. Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав БМР Саратовской области» назначены на 15 декабря 2017 года по адресу: Г. Балашов, ул. Советская, д. 178, к. 10 в 14.00 часов.

Далее депутаты единогласно вновь назначили на должность аудитора контрольно-счётной комиссии БМР Л.В. Гайваронскую (в связи с истечением срока полномочий). Внесли изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества БМР на 2017 год и приняли условия приватизации сооружения автостоянки с земельным участком, нежилых помещений по адресу: г. Балашов, ул. Карла Маркса, д. 43. Также единогласно внесены изменения в правила землепользования и застройки Старохопёрского муниципального образования БМР, доходную и расходную части районного бюджета текущего года на основании писем МКУ «Управление по СЖКХ, архитектуре и градостроительству БМР», МУ «Спортивная школа БМР» и главных распорядителей.

В целях сохранения, развития и восстановления усадьбы Нарышкина в селе Пады БМР создана рабочая группа. Усадьба Нарышкина до настоящего времени не утратила общей структуры и планировки и является для Саратовской области уникальным по сохранности комплексом, а для Балашовского района – базовой составляющей туристического потенциала и, как следствие, возможным источником дополнительных финансовых средств в районный бюджет.

В связи с формированием Саратовской областной думой нового состава Совета представительных органов муниципальных образований Саратовской области депутаты выдвинули в его состав от Балашовского района председателя Собрания депутатов БМР А.Г. Рыжкова.

"БП" №№166-167 от 9 ноября.

