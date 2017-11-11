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Суббота, 11 Ноябрь 2017 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Жизненные приоритеты Анатолия Котова

«А что вы здесь слышите?» - обратился к автору этих строк председатель сельскохозяйственной артели (колхоза) «Звезда» А.А. Котов. «Ничего. Здесь совершенно тихо!» - был мой ответ. Действительно, в огромном помещении стояла какая-то удивительная, «звонкая» тишина. Хотя передо мной, в качественно обустроенном телятнике сельхозартели, находились десятки, сотни животных. Слева от меня с неподдельным интересом рассматривали объектив фотокамеры совсем уж маленькие телята, словно пытавшиеся заявить на весь мир: «Вот мы! Мы родились!». А справа их упитанные «мамаши» деловито заправлялись очередным обедом и всем своим видом «демонстрировали», мол, не мешайте, всё нормально...
 

Как подчеркнул Анатолий Александрович, когда в коровнике тихо, то это означает, что животные накормлены, сыты, они здоровы, и у них всё хорошо. В свою очередь, по моему мнению, такое положение дел говорит ещё и о качественном, грамотном отношении к своей работе животноводов, о том, что вопреки многочисленным трудностям и проблемам, они достойно выполняют свою миссию на земле...
В самом деле, далеко не секрет, что на сегодня именно сельскохозяйственная артель (колхоз) «Звезда», многие годы возглавляемая А.А. Котовым, является лидером Балашовского района в сфере животноводства. А потому неудивительно, что 2 сентября 2017 года, в ходе празднования Дня города Балашова, на районную Доску почета было занесено и название сельскохозяйственной артели (колхоза) «Звезда». Сертификат о занесении на Доску почета председателю СХА «Звезда» А.А. Котову лично вручил глава Балашовского муниципального района П.М. Петраков. Что и говорить, заслужили селяне!
Но это было в начале нынешней осени. А сегодня — предзимье. Поэтому вполне логично, что коллективу редакции газеты хотелось бы узнать, чем ныне живет это хозяйство, что беспокоит или, напротив, радует его руководителя. Как результат, было решено посетить Красную Кудрявку. И вот маленький «десант» «Балашовской правды» отправился на юго-запад Балашовского района.
Конечно, добираться туда пришлось довольно интересным маршрутом. Поскольку асфальтовая дорога, соединяющая качественно обустроенную московскую трассу с Красной Кудрявкой, была основательно разбита, то нам пришлось ехать сугубо по «грунтовке» - так меньше трясёт, и вообще, как-то спокойнее. Однако, когда редакционный автомобиль въехал на территорию села, нас встретила, напротив, ровная, нормальная дорога. Чувствовалось, что за ней следят...
Анатолий Александрович  встретил нас, поинтересовался, как добирались. Шутя посетовал, что на пути к селу мы перебрались-таки на «грунтовку». Надо было полностью проехать по разбитому асфальту, так сказать, для пущей объективности... А затем началась наша беседа, продолжавшаяся буквально несколько часов. Конечно, формат газеты не позволяет полностью передать весь объем информации, «выплеснувшейся» в процессе общения. Но какие-то основные, ключевые моменты хотелось бы отразить.
Так, прежде всего, Анатолий Александрович поделился своей давней болью за развитие животноводства на балашовской земле, привел объективные цифры возникшей проблемы. Ведь, по сути дела, в районе, кроме сельскохозяйственной артели «Звезда», за постперестроечные и реформаторские годы не осталось крупных хозяйств, всерьез занимающихся животноводством и имеющих значительное поголовье крупного рогатого скота. По словам А.А. Котова, в них, если и есть, то не более сотни голов «рогатки», а это слишком мало, чтобы достойно отвечать на «вызовы» внешней среды. Ведь сегодня, в условиях продолжающегося уже много лет санкционного давления на Россию со стороны наших западных «друзей», именно вопросы всемерного развития животноводства становятся самыми приоритетными для нашей страны. Более того, поступающая из-за рубежа сельскохозяйственная животноводческая продукция значительно уступает по качеству российской, экологически чистой. 
- Анатолий Александрович, положим, я - «человек с Луны», и в хитросплетениях Вашей деятельности разбираюсь слабо. А потому мне хотелось бы узнать, чем сегодня «дышит» СХА «Звезда»? Каковы особенности, направления деятельности хозяйства на данном этапе?
- С точки зрения развития полеводства, СХА «Звезда» находится где-то посередине: и не в отстающих, и не среди лидеров. Дело в том, что там, где есть крупные инвесторы, несколько другие результаты в растениеводстве. У них есть и соответствующие финансы, и современная техника, и средства защиты. Хотя мы тоже стараемся не отставать в этом аспекте. Получили озимых, в среднем, по 40 центнеров с гектара. Ячмень дал 40,25 центнера с гектара, овес — 35. Кстати, давно уже такого не было, чтобы фуражные культуры давали столь весомый урожай. Более того, урожай получился такой, что в условиях «чистой» конкуренции зерно буквально некуда девать — его слишком много, а предлагаемые цены за него довольно низкие. Однако наше хозяйство выручает животноводство, которое и является основным приоритетом в его деятельности. Мы занимаемся разведением крупного рогатого скота. Есть у нас и отара овец, и табун лошадей. Из 4000 гектаров где-то 1600 — 1800 гектаров у нас предусмотрены специально для выращивания кормов для их дальнейшего использования на ферме. Здесь имеются и многолетние травы, и кукуруза на силос, и фураж. Мой заместитель С.А. Добрынин, кстати, зоотехник по образованию, активно занимается животноводством, успешно ведет эту отрасль.
Конечно, труд животноводов непростой. Ведь уже в 4.10 — 4.15 утра начинается раздача кормов на ферме. Доярки, телятницы, скотники приходят сюда к 4 утра. Есть здесь и дежурные скотники, которые трудятся ночью. И так животноводческий «конвейер» работает 365 дней в году! С кормами сейчас, конечно, легче стало. Да и надои у нас твердо превышают планку в 4000  килограммов от фуражной коровы. Безусловно, раньше таких надоев не было. В советское время за 3000 уже ордена давали. Сейчас же 4000 с лишним килограммов — это объективный, нормальный показатель. Но нужны новые технологии, важно менять, улучшать породу скота. Но одни мы не потянем столь крутую ношу. Здесь необходимы серьезные финансовые вливания, как, например, это происходит в Белоруссии. Туда я недавно ездил, как говорится, чтобы познакомиться с передовым опытом. Примечательно, что там проблемами развития животноводства занимается государство. Как результат, 95 процентов импортной молочной продукции в Россию приходит именно из Белоруссии. А у нас ситуация несколько иная. Поэтому столь финансовоёмкую программу развития я один просто не потяну. Нужны совместные усилия.
- Каковы основные направления деятельности животноводов в зимний период?   
- Вы знаете, на многие совещания в районе я перестал ездить потому, что там обсуждаются сугубо проблемы растениеводства. Но ведь это отнюдь не отражает всего спектра, всей проблематики сельскохозяйственного производства. Впереди зима. И в подавляющем числе хозяйств района начинается период сезонной безработицы. У нас же, напротив, работа только начинается. Поскольку десятки жителей нашей артели заняты именно в животноводстве, которое обеспечивает рабочие места 365 дней в году! Но почему в других селах района бросили заниматься животноводством?! Это же нонсенс – село без животноводства! Позитивным примером сейчас является опыт соседней Воронежской области, где была дана четкая установка: «Имеешь земли, имей и животноводство!». Если у вас небольшой объем пашни, то заведите не тысячу, но хотя бы две — три сотни голов крупного рогатого скота.
Безусловно, для тех, кто в свое время потерял животноводство, может возникнуть много реальных проблем в случае, если они решат вернуться в отрасль. Сегодня здесь довольно высоки «барьеры входа». К примеру, трудно найти подготовленных, знающих специалистов. Зоотехники, ветврачи — сегодня самые востребованные, самые дефицитные кадры. Тогда спрашивается, зачем же надо было разваливать животноводство в конкретных хозяйствах?! Ведь потом нужно будет вкладывать буквально миллиарды, чтобы восстановить необходимое поголовье... 
- На одном из недавних совещаний губернатор Саратовской области В.В. Радаев подчеркнул, что главный приоритет на селе должен отдаваться именно животноводству. Насколько такие планы осуществимы?
- Во-первых, хотелось бы думать, что эти слова не разойдутся с делом. Однако для объективной оценки ситуации, пожалуй, обращусь к примеру из жизни. Так, буквально круглые сутки СХА «Звезда» вывозит молоко для потребителей, а качественно заасфальтированной дороги, соединяющей Красную Кудрявку с «большой землей», до сих пор нет. Местами по ней просто проехать невозможно. Но здесь стоит сказать о том, что за дорогу несём ответственность отнюдь не мы, а различные районные структуры. Более того, в зимний период дороги плохо чистятся от снега. И если грядущая зима будет снежной, то мы, вообще, можем оказаться в снежной блокаде. Ведь мы же не можем доставлять молоко по воздуху, на вертолёте! 
С другой стороны, когда в Балашовский район пришли крупные инвесторы, то они посчитали, что животноводство невыгодно. Действительно, в современных российских рыночных реалиях оно убыточно всё это время. Причиной тому — низкие цены на животноводческую продукцию, диспаритет цен, не позволяющий отрасли нормально развиваться. А если было бы нормальное, честное ценообразование, то животноводство однозначно стало бы прибыльным и привлекательным для инвесторов. Однако если этого нет, то государство должно дотировать животноводческую продукцию, как, положим, делается во всех «цивилизованных» странах. Не так ли?! Но и это опять же не реализовано в достаточной степени! Нам никто в необходимом объеме не дотирует животноводство. К примеру, в позапрошлом году для СХА «Звезда» дали только за молоко на один квартал 600 тысяч рублей, и всё — больше не ждите. Вот и вся поддержка. Поэтому хотелось бы, чтобы государство обратило -таки внимание на нашу главную отрасль.   
Окончание в "БП" №№166-167 от 9 ноября.