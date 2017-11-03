"Педагогический дебют - 2017"

Каждый год молодые педагоги Балашовского района могут попробовать свои силы в конкурсе профессионального мастерства "Педагогический дебют". В этом году в нем приняли участие пять работников образовательных учреждений.



После первого заочного тура (экспертиза документов) конкурсанты выступили в роли ораторов. Публичные выступления, состоявшиеся в гимназии № 1, были посвящены актуальным темам, которые вызовут у слушателей отклик и интерес. Учитель информатики школы с. Старый Хопер А.С. Дьячин не прогадал, высказав свою позицию по вопросу: нужны ли мужчины-педагоги в образовании. В наши дни и впрямь в школах и вузах преподают преимущественно женщины. Однако изначально эта профессия была мужской. Всё изменила Великая Отечественная война. "Почему же сейчас мужчины в образовании такая редкость?" - задался вопросом Александр Сергеевич, сравнив школу без мужчин с неполной семьей. Дискуссия состоялась. С некоторыми утверждениями хотелось спорить. Например, что в женской модели воспитания отсутствует сила и крепость. Если не брать в расчет физическую силу, то по силе воли, духа многие женщины превосходят мужчин. И им точно есть, чему научить детей.

Учительница начальных классов лицея Е.Н. Артемьева остановилась на вопросах творческого поиска и мотивации обучения в современной школе. Для решения этих проблем педагогу следует обратиться к проектной деятельности. У проектных технологий - большие возможности. К тому же это интересно школьникам: они чувствуют себя в роли исследователей и первооткрывателей.

Учитель истории, географии и краеведения гимназии № 1 А.В. Дозорова задала аудитории вопрос: как освободить детей от лживых ценностей? "Лекарством" может стать богатая культура русского народа.

Публичное выступление в номинации "Молодые управленцы" было продолжено заведующим детским садом "Колосок" С.В. Чиркиным, а в номинации "Молодые педагоги дополнительного образования" - Ю.Д. Кравченко из центра "Созвездие", обучающей детей декоративно-прикладному творчеству.

Следующими этапами стали: мастер-класс и открытое занятие, качественный самоанализ занятия. Финал "У меня это хорошо получается" представлял концертную программу. Но прежде в актовом зале центра "Созвездие", посмотрев видеоролик, вспомнили основные этапы конкурса.

Концертную программу открыла Ю.Д. Кравченко, исполнив на флейте музыку из фильма "Титаник".

Наконец, настал долго-жданный момент подведения итогов. Победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса педагогических работников образовательных учреждений "Педагогический дебют-2017" в номинации "Молодые учителя" стала А.В. Дозорова. Второе место занял А.С. Дьячин, третье - Е.Н. Артемьева. Соответственно лауреатами в своих номинациях стали С.В. Чиркин и Ю.Д. Кравченко.

С победой, с успехами в самом начале профессионального пути финалистов конкурса поздравили глава МО г. Балашов В.И. Якубович, заместитель председателя Собрания депутатов Балашовского муниципального района С.М. Гладков, начальник управления образования В.В. Шатковская, председатель Балашовской организации профсоюзов работников народного образования и науки Н.А. Юшкова.

Победителям и призерам вручили букеты цветов, дипломы и подарки.

"Педагогический дебют" - хороший старт в профессию.

"БП" №№164-165 от 2 ноября.