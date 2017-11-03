"Под звуки нестареющего вальса..."

5 октября 2017 года МОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 г. Балашова Саратовской области» отметила свой 80-летний юбилей.

Сегодня школа – это современное учебное заведение нового типа, в котором приоритетным направлением является уровень общего личностного развития потенциала школьника. В новых условиях важно не просто дать учащемуся новые знания, но и научить их применять и умело использовать.

Кроме того, родители хотят видеть в детях не только самостоятельную личность, обладающую прочными знаниями, но и умеющую решать проблемы, принимать решения с учётом жизненных обстоятельств, личность с развитыми творческими способностями, честную, гуманную, добросовестную и любознательную. С 2014 года педагогический коллектив школы возглавляет директор Светлана Александровна Рыбалкина, которая считает, что здесь дети – главная составляющая, а школа – их второй дом.



Незадолго до юбилейного торжества мы побывали в стенах этого дома. Уже с порога чувствуется, что здесь тепло и уютно, а доброжелательная атмосфера наполнена любовью наставников к детям. Сюда хочется приходить снова и снова, как в дом к старым друзьям, где тебе всегда рады. Так продолжается уже 80 лет! Эти годы по меркам истории, словно короткий миг, но для учителей, учеников и их родителей – это целая жизнь.

С. Рыбалкина: - Сегодняшний юбилей школы не только историческая веха в жизни Балашова, но и рубеж, дающий возможность вспомнить всех тех, кто стал нашей гордостью, примером для последующих поколений педагогов и учащихся. Это и возможность рассказать о добрых и славных делах, победах, о том, чем сегодня живут ученики и педагоги, о планах коллектива на будущее. Об этом, в частности, пойдёт речь на юбилейном вечере, на который приглашены ветераны педагогического труда, выпускники и друзья школы. А состоится праздничный вечер 11 ноября 2017 года в 14.00 в Центре культуры БМР.

- С чего же всё начиналось?

С. Рыбалкина: - Осенью 1936 года отделом образования Рязано-Уральской железной дороги было принято решение о возведении в Балашове новой школы. Местом под строительство был выбран пустырь напротив стадиона «Локомотив» (ныне СОК «Олимп»). Уже 5 октября 1937 года двухэтажное здание распахнуло свои двери для первых учеников. Первым директором стал Д.Д. Кобзев. «Школяры» дали слово учиться только на «4» и «5». Их первыми наставниками были А.Н. Раков, А.И. Юдина, А.А. Грищенко, И.Г. Дубинин, А.И. Барышников, В.Г. Халяпин...

Директорами школы разных лет работали И.Г. Дубинин, А.А. Грищенко, А.Д. Краснощёков, П.М. Вялкин, В.Г. Пряхина, С.Е. Дубровский, В.Ф. Алексеев, В.И. Панкратова, Ю.В. Шатковский, М.Р. Шакирова.

Страшной полосой испытаний для школы стали годы Великой Отечественной войны. Многие учителя в те огненные дни, отложив учебники, надели солдатские шинели и сменили привычные ручки, карандаши на винтовки и автоматы. Освобождая землю от немецко-фашистских захватчиков, они прошли фронтовыми дорогами, чтобы вернуться с победой. Среди них: И.С. Степанов, Р.Д. Авдеева, З.А. Павлова, В.Г. Халяпин, В.П. Лащенков, О.А. Морозова, В.Я. Смирнов, А.Ф. Малькова, Е.Я. Жогова, А.И. Барышников...

В суровые годы военного лихолетья учащиеся со своими учителями Л.П. Кудриной и Т.А. Ковалёвой после занятий спешили в подшефные госпитали №№ 35/36 и 1191 к раненым бойцам Красной Армии. Читали им стихи, газеты, писали родным письма, помогали медсёстрам скручивать после стирки бинты, устраивали небольшие концерты...

Война не пощадила и выпускников: имена 28 из них навечно выбиты золотыми буквами на мемориальной доске Памяти в зале Боевой славы. Ежегодно в канун Дня Победы мальчишки и девчонки отдают дань памяти погибшим, стоят в почётном карауле.

У истоков летописи истории школы стояли уважаемые педагоги-ветераны: Л.А. Андреева, Г.С. Демаев, А.Я. Зябликова, Н.Г. Зябликов, Л.В. Рыжова, А.П. Жеребцова, И.А. Хмелевская, А.Н. Ткаченко, А.А. Шарыпов, Л.А. Калякина, Л.П. Кобзева, Н.И. Семикина, А.П. Болмосов...

В разные годы «сеяли разумное, доброе, вечное» в школьных стенах Н.Ф. Петрунина, В.В. Ведышева, В.В. Шатковская, О.П. Волошенко, Л.М. Климова, Т.Н. Самсонова, И.С. Неудахин, И.П. Хахулина, Л.В. Садчикова, Л.Л. Юнаковская, Г.А. Невзорова, И.В. Исаева, Г.В. Мялкина, Л.М. Муштенко, О.В. Неудахина, Н.П. Харченко, В.А. Пятова, Л.С. Радевич, С.В. Рязанова, О.А. Казначеева, Е.Ю. Тарасенко и многие другие.

И, конечно, гордость школы – её выпускники. Софинский Н.Н. занимал должность заместителя министра высшего и среднего специального образования СССР, а его брат-дипломат Софинский В.Н. был назначен чрезвычайным и полномочным послом в одну из зарубежных стран. В.Я. Контарев и А.И. Зыков были удостоены Государственных премий СССР. Н.З. Тремасов стал известным профессором, кавалером шести орденов и почётным гражданином Балашова. Л.Д. Шалыгин - академик РАМТН, РАЕН, РЭА, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заслуженный профессор Пироговского Центра. В.Ф. Голубков - Герой Советского Союза. Ф. Тимофеев, С. Галаев, И. Жеребцов связали свою судьбу с военной авиацией. А Ю.П. Никулин стал заместителем генерального директора объединения «Укрнефть»…

- Чем живёт теперь современная школа XXI века?

С. Рыбалкина: - Несмотря на то, что наша школа перешагнула 80-летний рубеж, она по-прежнему молода. Многие кабинеты оборудованы современными техническими и электронными средствами обучения. Мы вообще стараемся идти в ногу со временем.

Немало наших выпускников, выбрав для себя профессию педагога, вновь вернулись в родную школу, но уже в качестве наставников. Именно такую стезю избрали для себя О.В. Соколова, Л.А. Рзянина, С.Ю. Нархова, Т.В. Юревич…

К слову сказать, в МОУ СОШ №16 трудятся 40 педагогов, имеющих высшее профессиональное образование и квалификационные категории. Из них нагрудным знаком «Почётный работник общего образования РФ» отмечены ветераны педагогического труда В.Ю. Бирюкова и О.В. Соколова и Т.Н. Попова.

Педагоги Н.В. Бухтина, Е.А. Копанёва и Л.А. Бабенкова стали призёрами профессиональных районных конкурсов «Учитель года» и «Педагогический дебют».

Равняясь на ветеранов педтруда В.Ю. Бирюкову, О.В. Соколову, В.В. Мезину, молодое поколение достойно приняло эстафету школьной славы. В одной команде с ними успешно трудятся Л.А. Бабенкова, А.С. Горбачёв, Е.А. Башканова и А.Н. Артамонова. Среди талантливых педагогов нельзя не отметить Т.А. Куренкову, А.Е. Якушеву, В.Г. Долгобородову, Н.В. Никифорову, Е.А. Соболеву, Н.В. Елецкую.

В юбилейном году в школе обучаются 478 человек: 9 классов начальной школы и 13 – средней и старшей. За прошедшие годы сотни выпускников награждены медалями СССР «За отличные успехи и примерное поведение», «За отличные успехи в учении, труде и за примерное поведение», Российской Федерации: «За особые успехи в обучении» и Почётным знаком губернатора Саратовской области «За отличие в учёбе».

А созданный и апробированный ученический Совет лидеров отныне является разноуровневой системой школьного ученического самоуправления, где каждому его члену есть дело до всего, что делается в школе. Совет пользуется своим правом принимать порой и ответственные решения, такие, как участие обучающихся в решении вопросов при организации учебно-воспитательного процесса совместно с педагогическим коллективом и администрацией учреждения. Так, совместная деятельность с Управляющим советом школы и педколлективом сформировала многие школьные традиции: День знаний, посвящение в первоклассники, встречи с выпускниками разных лет, проведение предметных недель, дней профилактики правонарушений, школьных исследовательских конференций, так называемых Уроков мужества и нравственности… Это перечисление можно продолжать еще долго.

Экспозиции зала Боевой славы посвящены подвигам учителей и выпускников школы – героев Великой Отечественной войны. Её стенды постоянно пополняются новыми материалами поиска юных следопытов: исследованиями и проектными работами.

Хочется заметить, что жизнь школы невозможна без наших соратников, единомышленников – родителей учеников. Их активное участие в различных мероприятиях, встречах, спортивных состязаниях способствуют формированию корпоративного духа, помогает созданию благоприятного психологического климата, становлению коллектива единомышленников.

- Какие события последних лет представляются Вам наиболее знаковыми в истории летописи школы?

С.Рыбалкина: - Действительно, среди многоплановой, рутинной школьной жизни есть события исторической значимости.

К примеру, в 2007 году в ходе поисковой деятельности было установлено имя выпускника школы 1939 года, Героя Советского Союза Всеволода Филипповича Голубкова. В 2008 году определены имена погибших в 1942 году выпускников-военных лётчиков Тимофеева Фёдора и Колосова Анатолия. А осенью того же года в кабинете информатики был развёрнут своего рода импровизированный «малый космический центр управления полётов». Его организаторы Е.В. Токарев, Ю.П. Сиваков и Ю.В. Шатковский установили сеанс радиосвязи с экипажем российского космического корабля «Союз ТМА-12», пристыкованного к МКС-17, подполковником, космонавтом–испытателем ЦПК имени Ю.А. Гагарина С.А. Волковым, бортинженером О.Д. Кононенко и американским космонавтом Ш. Грегори.

Нельзя не вспомнить и о первом межрегиональном волейбольном турнире памяти учителя физкультуры школы, ветерана волейбола А.А. Шарыпова (организаторы – С.В. Рязанова и В.П. Клушин), о поездке в октябре 2009 года юных волейболистов и наставников СОШ №16 в Саратов по личному приглашению В.В. Радаева, где они провели товарищеский матч с депутатами Саратовской областной думы фракции «Единая Россия».

А в 2014 году на здании школы установлена мемориальная доска бывшему учащемуся, пограничнику Печёрину Юрию, погибшему в Афганистане. И таких примеров множество.

Преодолён ещё один Рубикон. Но впереди новые высоты, на которые предстоит подняться и уверенно идти к следующему рубежу. С праздником, ШКОЛА!

"БП" №№164-165 от 2 ноября.