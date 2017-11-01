Вопросы взаимодействия депутатов разных уровней

обсуждались на состоявшемся на днях зональном совещании, которое прошло в новом здании Балашовского драматического театра.



Сам выбор места проведения подобного мероприятия представляется совсем не случайным. Ведь не секрет, что новая сцена Балашовского драмтеатра появилась во многом благодаря решению председателя Государственной Думы Российской Федерации В.В. Володина. И строительство нового здания театра, и проведение по инициативе главы региона В.В. Радаева на вновь открывшейся сцене БДТ межрегионального фестиваля "Театральное Прихоперье", конечно, потребовали четкого взаимодействия всех ветвей власти. Ведь известно, что ни одна более-менее масштабная задача не может быть решена без консолидации и координации усилий всех задействованных сторон.

Как раз о том, как повысить эффективность подобного взаимодействия, и говорили участники нынешнего зонального совещания: депутаты Саратовской областной думы, некоторые члены областного правительства, представители Ассоциации "Совет муниципальных образований Саратовской области", депутаты представительных органов Аркадакского, Балашовского, Романовского, Турковского муниципальных районов и муниципального образования город Балашов… В этот день в зале БДТ присутствовали и представители вузов, а также балашовских общественных и ветеранских организаций.

Открыл совещание председатель Саратовской областной думы И.Г. Кузьмин. Он, в частности, отметил, что это второй подобный выезд представителей областной думы в муниципальный район. Первый раз с комитетом по культуре, общественных отношений и информационной политике в подобном же формате состоялось совещание в Екатериновском районе. После чего прошло совещание в областной думе вместе с руководителями представительных органов власти. И вот теперь в Балашове решили собрать депутатов разных уровней. В рамках нынешнего зонального совещания Иван Георгиевич предложил обсудить вопросы взаимодействия всех уровней власти и практику проведения совместных приемов граждан депутатами Саратовской облдумы и муниципальных Собраний.

Так, согласно решению губернатора Саратовской области В.В. Радаева, уже в ближайшее время в каждом муниципальном образовании региона заработает единая приемная депутатов областной думы. Суть этого решения заключается в том, чтобы любой облдепутат, независимо от своей партийной принадлежности, имел возможность в этой самой единой приемной проводить приемы граждан, встречаться с людьми. К слову сказать, здесь же будут проходить и совместные приемы граждан депутатами регионального и муниципального уровней…

Выступивший затем председатель комитета Саратовской областной думы по бюджету, налогам, экономической и инвестиционной политике, промышленности, собственности и предпринимательству В.В. Капкаев подчеркнул, что тема совершенствования форм и методов взаимодействия парламентариев разных уровней остается одной из важнейших на протяжении всего того времени, что существует и работает собственно областной представительный орган. И, как оказалось, работа эта весьма многогранна. Взаимодействие депутатов осуществляется в разных формах. Так, депутаты представительных органов вносят законодательные инициативы в региональный парламент, принимают участие в депутатских слушаниях и заседаниях круглых столов, при областной думе работает Совет представительных органов муниципальных образова-ний, парламентарии проводят совместные приемы граждан…

Практически каждый выступавший затрагивал новую сферу этой важной работы. Так, директор Юридического института правового администрирования СГЮА М.А. Липчанская рассказала о деятельности экспертного совета при фракции "Единая Россия" в областной думе. На заседаниях совета было рассмотрено 57 областных и федеральных законопроектов, 14 были одобрены и направлены в Государственную Думу РФ, четыре из них приняты. А вот председатель Ассоциации "Совет муниципальных образований Саратовской области" Л.П. Жуковская сконцентрировалась в своем выступлении на тех возможностях для решения проблем населения, которые, по ее мнению, есть у депутатов муниципального уровня. Прежде всего, имелись в виду, конечно, федеральные гранты, областные программы и конкурсы…

О работе депутатского корпуса Балашовского района, взаимодействии наших депутатов с их федеральными и областными коллегами, исполнительной властью и жителями участникам совещания рассказал председатель Собрания депутатов БМР А.Г. Рыжков.

По словам Андрея Георгиевича, одним из главных приоритетов для возглавляемого им районного Собрания депутатов является консолидация всех ветвей власти для решения имеющихся сегодня задач. Депутаты Собрания депутатов делегированы во все рабочие группы и оргкомитеты при администрации района. Во всех поездках главы БМР П.М. Петракова по муниципальным образованиям района его в обязательном порядке сопровождает депутат, избранный по этому конкретному избирательному округу. Что особенно важно, удалось наладить плотное рабочее взаимодействие депутатов районного Собрания и их коллег из сельских муниципальных образований и Совета депутатов МО город Балашов.

В ходе работы зонального совещания также выступили председатель комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике облдумы А.В. Лосина, председатель комитета по социальным вопросам, делам молодежи, спорту и туризму Собрания депутатов БМР И.А. Бобровникова, заместитель председателя комитета общественных связей и национальной политики Саратовской области Д. Конусов.

Ну, а в завершение мероприятия глава Балашовского муниципального района П.М. Петраков вручил спикеру Саратовской областной думы И.Г. Кузьмину (у которого, кстати сказать, буквально накануне случился 60-летний юбилей) благодарственное письмо - Иван Георгиевич, занимая пост заместителя председателя правительства области, курировал строительство Балашовского драматического театра.

"БП" №№162-163 от 31 октября.

