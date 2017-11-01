Чудо театра

Нынешней осенью жители города Балашова стали свидетелями исторического события. Это межрегиональный фестиваль "Театральное Прихоперье". Приурочено оно было к открытию нового здания Балашовского драматического театра. Праздник прошел на хорошем профессиональном уровне.



Город Балашов принял за неделю проходившего фестиваля огромное количество гостей. А для встречи гостей хозяева дома готовятся загодя: город на глазах преобразился, ремонтировались центральные дороги, белились деревья, чистились улицы. Так культурное, духовное событие изменило внешний облик города.

Пресса широко освещала этот праздник. Он также был показан в передаче "Вести" по Центральному телевидению.

Мне удалось побывать на некоторых спектаклях фестиваля.

Всемирно известный Театр наций представил спектакль "Рассказы Шукшина". Исполнителями главных ролей являются художественный руководитель театра, народный артист РФ Е. Миронов и народная артистка РФ Ч. Хаматова. С этим спектаклем Театр наций объездил практически полмира: от Чили и США, до Европы и Дальнего Востока. Стал лауреатом Государственных премий РФ, различных фестивалей и победителем в разных номинациях, в том числе "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучший спектакль"…

Очень интересна, лаконична постановка Альвиса Херманиса. При минимальной декорации спектакль смотрится весьма современно и оригинально. Высвечивается русский характер, самое дорогое, что у нас есть, самое чистое: доброта, простота, непосредственность. Чувствуется аромат Шукшинских рассказов.

Комедия-водевиль А.Цагарели "Ханума" явилась премьерой балашовского драматического театра. Этот спектакль также произвел на меня сильное впечатление. Яркие краски декораций, великолепные костюмы, замечательная игра актеров, веселый музыкальный сюжет, прекрасно поставленные хореографом и исполненные актерами театра танцы. Все прошло блестяще и подняло настроение всей публике.

Концерт солистов оперы Большого театра России также потряс слушателей в зале театра. Певцы и концертмейстеры высокого профессионализма исполняли произведения русских и зарубежных композиторов. Зрители приветствовали певцов стоя и громкими овациями не раз вызывали их на "бис". В зале публика наслаждалась счастьем общения с такими великолепными артистами.

Спектакль Александринского театра "Записки нервного капельдинера" по рассказам М.Зощенко заслуженный артист России И.Волков поставил самостоятельно. Этот моноспектакль был сыгран им мастерски: актер в течение часа легко удерживал внимание зрителей. Его творческие возможности поистине безграничны.

Итак, фестиваль "Театральное Прихоперье" закончился. Безусловно, в памяти горожан он останется надолго.

Радостно то, что к 100-летию театра в 2018 году город получил такой подарок - новое здание театра. Актеры БДТ могут теперь достойно представлять свои спектакли в отдельном, хорошем помещении. А Театральный парк является новой зоной отдыха для горожан всех возрастов.

Бытует такое мнение, что город живой, если в нем есть театр. В настоящее время в России имеют свои театры лишь 18,8% населенных пунктов.

Хотелось бы, чтобы зал нашего БДТ был наполнен зрителями родного города, как и в дни прошедшего фестиваля. А сам фестиваль "Театральное Прихоперье" стал ежегодным мероприятием.

"БП" №№162-163 от 31 октября.